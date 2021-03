Nifty peut dépasser 14 500 le premier jour de la série d’avril; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

L’action spécifique aux actions, les prix du pétrole et le mouvement de la roupie détermineront l’orientation du marché.

Les principaux indices BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient un bon départ le premier jour de la série d’avril, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Lors de la session précédente, Sensex a chuté de 740,19 points ou 1,51% pour clôturer à 48 440,12. Alors que Nifty de NSE a baissé de 224,50 points ou 1,54 pour cent pour se terminer à 14 324,90. Les acteurs du marché suivront le jugement de la Cour suprême sur les appels incident de Tata Sons Pvt Ltd et Cyrus Investments Pvt Ltd contre le NCLAT. En outre, l’action spécifique au stock, les prix du pétrole et le mouvement de la roupie détermineront l’orientation du marché. Selon un analyste, le marché pourrait rester sous pression à court terme au milieu de signaux mondiaux faibles et d’une deuxième vague de COVID-19 à propagation rapide en Inde, ce qui pourrait avoir un impact sur le rythme de la reprise économique.

SGX Nifty jusqu’à plus de 200 pts: Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 233 points ou 1,63% de plus à 14 561,50 à la Bourse de Singapour, suggérant une forte ouverture pour BSE Sensex et Nifty.

Nouvelles inscriptions: Les actions de Kalyan Jewelers India et Suryoday Small Finance Bank feront leurs débuts en bourse vendredi. L’introduction en bourse de Rs 1,175 crore Kalyan Jewelers India a été souscrite 2,61 fois tandis que Suryoday Small Finance Bank a été souscrite 2,37 fois.

Tendances FII et DII: Jeudi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur de 3383,60 crore Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont accumulé des actions d’une valeur de 2267,69 crore Rs sur une base nette sur le marché boursier indien, selon les données provisoires disponibles sur le NSE.

Veille mondiale: Les marchés boursiers asiatiques ont été vus à la hausse après le rebond nocturne de Wall Street. Le Nikkei du Japon a gagné 1,16 pour cent tandis que l’indice Topix a bondi de 1,17 pour cent. Le Kospi sud-coréen a progressé de 0,37%. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, les indices boursiers américains ont terminé en hausse. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,62% et le S&P 500 de 0,52%. Le Nasdaq Composite a ajouté 0,12 pour cent.

Entretien technique: Nifty a connu une accélération de sa tendance baissière après avoir franchi le niveau crucial de 14788. «Dans le processus, il a comblé la hausse réalisée le 02 février. Une forte augmentation des cas de COVID-19 dans le monde et des rapports de verrouillage semblent avoir érodé le risque des investisseurs. appétit », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez HDFC Securities. Il a également ajouté que le durcissement des rendements obligataires et la hausse de l’inflation n’aident pas non plus les choses. «Bien que les indicateurs / oscillateurs soient survendus, nous ne savons pas si un rebond proviendra de ces niveaux ou après avoir chuté à 13966», a déclaré Jasani.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.