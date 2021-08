Nifty peut dépasser les 16 200, un départ plus élevé pour D-St sur les cartes; IPO, RBI MPC parmi les facteurs clés aujourd’hui

Les investisseurs se concentreront sur les résultats du premier trimestre pour les actions spécifiques aux actions, la réunion RBI MPC qui commence aujourd’hui et les données macroéconomiques, à savoir les chiffres Markit Services et Composite PMI pour juillet. Image : .

SGX Nifty a bondi en début de séance mercredi, gagnant 75,50 points ou 0,47% à 16 240,50 sur la bourse de Singapour. BSE Sensex et Nifty 50 pourraient connaître un début de retard, prolongeant le rallye de la session précédente. Le Sensex à 30 actions pourrait dépasser 54 000 et Nifty 16 200 mercredi. Les investisseurs se concentreront sur les résultats du premier trimestre pour les actions spécifiques aux actions, la réunion RBI MPC qui commence aujourd’hui et les données macroéconomiques, à savoir les chiffres Markit Services et Composite PMI pour juillet. “Nifty a formé une forte bougie haussière à l’échelle quotidienne. Maintenant, il doit tenir au-dessus de ces niveaux. Si l’indice parvient à maintenir l’élan actuel et reste au-dessus de 16 000, nous pouvons assister à un mouvement haussier vers 16 250-16 400 zones, tandis qu’à la baisse, le support se situe à 15 900 niveaux », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Alerte IPO : Quatre introductions en bourse – Devyani International, Windlas Biotech, Exxaro Tiles et Krsnaa Diagnostics – d’une valeur de plus de 3 600 crores de roupies seront ouvertes à la souscription le 4 août et se clôtureront le 6 août.

RBI MPC démarre : Le comité de politique monétaire (MPC) de la Reserve Bank of India tiendra sa réunion de politique bimensuelle du 4 au 6 août et annoncera sa décision plus tard cette semaine. Les analystes s’attendent à ce que RBI MPC maintienne ses taux d’intérêt et maintienne une politique accommodante.

Les FII deviennent des acheteurs sur le marché boursier indien : Mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions d’une valeur nette de 2 116 crores de Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont déchargé des actions d’une valeur nette de 298 crores de Rs sur le marché indien des actions.

Résultats du premier trimestre aujourd’hui : Environ 70 sociétés cotées à l’ESB telles que State Bank Of India, Hindustan Petroleum Corporation, Titan Company, Adani Green Energy, Godrej Consumer Products, Apollo Tyres, Adani Total Gas, Bosch, Chambal Fertilizers & Chemicals, Greenply Industries, HG Infra Engineering, PNB Housing Finance, Solara Active Pharma Sciences, Sonata Software, Tata Communications et Thomas Cook (Inde) publieront aujourd’hui leurs résultats du trimestre d’avril à juin.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient de manière mitigée en début de séance mercredi. Le sud-coréen Kospi a progressé de 0,61%. En Australie, le S&P/ASX 200 a gagné 0,17%. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 0,1% tandis que l’indice Topix a perdu 0,21%. L’indice S&P 500 a clôturé à un niveau record mardi. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,8%, le S&P 500 de 0,82% et le Nasdaq Composite de 0,55%.

