Nifty peut détenir un support à 16 800, le support de Bank Nifty à 35 300 ; Reliance, TCS parmi les meilleurs paris gagnants

Par Dharmesh Shah

Les indices boursiers ont mis fin à une séquence de deux semaines de victoires consécutives et ont conclu la semaine sur une note modérée au milieu de la volatilité mondiale. Nifty a terminé la semaine à 16985, en baisse de 3%. Pendant ce temps, le marché au sens large a relativement sous-performé l’indice de référence, les moyennes et petites capitalisations Nifty ayant dérapé de plus de 4 % chacune. Hors IT, tous les autres indices ont fini dans le rouge pondérés par les FMCG, les financières, l’immobilier

Perspectives techniques

Le Nifty a commencé la semaine sur une note positive. Cependant, la réservation de bénéfices de l’EMA à 50 jours (placée autour de 17 500) a fait baisser l’indice. En conséquence, l’action hebdomadaire des prix a formé une bougie baissière, indiquant une consolidation prolongée au cours de la troisième semaine consécutive dans la fourchette 17500-16800.

Depuis le plus bas de novembre de 16782, Nifty a formé un plus bas plus élevé au cours de la semaine dernière à un retracement de 80 %. Au stade actuel également, au cours des cinq dernières sessions, l’indice a retracé 80% du mouvement haussier des quatre sessions précédentes (16892-17640). Le rythme plus lent du retracement signifie une force inhérente qui nous fait croire que l’indice formerait un fond plus élevé et se dirigerait progressivement vers une bande de consolidation plus élevée placée à 17500.

L’indice s’est approché de la maturité de la correction prix-temps. Du point de vue des prix, l’indice a maintenu le rythme de plus de 11% de correction depuis mai 2020. Du point de vue du temps, l’indice a arrêté la correction secondaire en neuf semaines. Ainsi, toute baisse à partir de maintenant devrait être capitalisée en tant qu’opportunité d’achat supplémentaire

Au niveau sectoriel, les biens d’équipement et l’informatique devraient continuer à surperformer tandis que le métal et l’infra sont prêts à bénéficier d’une configuration risque-rendement favorable

Dans l’espace à grande capitalisation, nous aimons TCS, L&T Infotech, Reliance Industries Ltd (RIL), Titan Company, L&T, Hindalco, Tata Motors tandis que dans l’espace à moyenne capitalisation, nous préférons Tata Communications, Kajaria Ceramics, Mphasis, RHIM, Sanghvi Movers, TCI, Philips carbone

Les indices boursiers plus larges ont fait une pause après avoir affiché une surperformance relative au cours des deux dernières semaines. Actuellement, les deux indices forment une base plus élevée après avoir retracé 61,8% de leur récent mouvement haussier, indiquant une saine consolidation. Nous nous attendons à ce que les indices Nifty midcap et small cap prolongent leur consolidation en cours au milieu d’actions spécifiques aux actions qui prépareraient le terrain pour la prochaine étape de la hausse.

Structurellement, au cours des trois dernières semaines, Nifty a formé une base plus élevée au-dessus de l’EMA de 100 jours (qui a offert des opportunités d’achat supplémentaires à quelques reprises depuis juin 2020). Ainsi, nous nous attendons à ce que Nifty maintienne le seuil de support clé de 16800 car il est à la confluence de :

a) depuis mai 2020, l’indice n’a pas corrigé de plus de 10 %. Dans le scénario actuel, une correction de 10 % par rapport au plus haut de la durée de vie de 18600 arrivera à échéance à 16740

b) Dans les 3 corrections depuis mai 2020, l’indice a retracé 38% du rallye précédent. Le retracement de 38% du rallye actuel est placé à 16900

c) Le plus bas de novembre de 16782 agirait désormais comme un soutien immédiat

Perspectives astucieuses de la banque :

La Bank Nifty s’est négociée avec un biais correctif et a renoncé à l’intégralité de ses gains de la semaine dernière pour clôturer en baisse d’environ 4 %. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie baissière signalant la poursuite de la consolidation globale pour la troisième semaine consécutive autour de l’EMA de 200 jours (actuellement placée à 35410)

À l’avenir, nous nous attendons à ce que la demande d’achat émerge autour de l’EMA à long terme de 200 jours et se dirige progressivement vers la bande supérieure de la consolidation placée autour de 37 500 niveaux.

L’absence de retracement plus rapide dans les deux sens au cours des trois dernières semaines signale la poursuite de la saine consolidation actuelle au cours de la semaine à venir

Structurellement, l’indice a maintenu le rythme au cours des 20 derniers mois sans correction pendant plus de 9 semaines. Avec 8 semaines de correction derrière nous, nous prévoyons que la phase de correction en cours arrivera à maturité dans la semaine à venir alors que l’indice s’est approché du territoire de survente

Nifty Bank a un support immédiat à 35300 niveaux étant la confluence de l’EMA de 200 jours et le retracement à 80% du rallye d’août-octobre 2021 (34115-41829)

Parmi les oscillateurs, le stochastique hebdomadaire rebondit depuis le territoire de survente et soutient ainsi le recul de l’indice dans les semaines à venir.

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

(ICICI Securities Limited est un analyste de recherche enregistré SEBI ayant le numéro d’enregistrement INH000000990. Il est confirmé que l’analyste de recherche ou ses proches ou I-Sec n’ont pas la propriété réelle/bénéficiaire de 1% ou plus des titres de la société en question, au fin du 10/12/2021 ou n’avoir aucun autre intérêt financier et n’avoir aucun conflit d’intérêts important. I-Sec ou ses associés pourraient avoir reçu une quelconque compensation envers les services de banque d’affaires/courtage des sociétés concernées mentionnées comme clients dans les 12 précédents mois.)

