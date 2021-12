Nifty peut ne pas casser la zone de support 16700-16500, achetez maintenant pour le prochain mouvement ascendant ; Les actions bancaires pourraient surperformer

Au milieu de la phase de correction actuelle, Nifty a corrigé 10% de 18 600. (Photo : REUTERS)

Après avoir corrigé de 10% par rapport aux plus hauts historiques, l’indice Nifty 50 pourrait maintenant se préparer pour sa prochaine étape de hausse, ont déclaré les analystes d’ICICI Direct. La société de courtage a souligné que depuis avril 2020, le Nifty 50 a enregistré de nouveaux sommets après avoir subi une correction de 9 à 11% tout en se maintenant au-dessus de la moyenne de cinq mois. « Actuellement, le Nifty a déjà corrigé 10 % par rapport aux sommets à vie de 18 600. Ainsi, tout formulaire de correction étendu ici offrirait une opportunité d’achat supplémentaire », ont-ils ajouté. La société de courtage est également haussière sur Bank Nifty et pense que l’indice pourrait rebondir après le support à 34 500.

Nifty ne peut pas casser 16 700-16 500

Au milieu de la phase de correction actuelle, Nifty a corrigé 10% de 18 600. ICICI Direct a déclaré qu’ils pensaient que Nifty arrêterait la phase corrective en cours vers 16700-16500 et subirait la formation d’une base. « Par conséquent, nous conseillons de commencer à accumuler des actions de qualité au stade actuel et une nouvelle baisse devrait être utilisée comme opportunité d’achat pour surfer sur la prochaine étape du mouvement haussier », ont-ils ajouté. Le maximum que l’indice des 50 actions peut corriger si l’on se fie au raisonnement d’ICICI Direct est de 16 500, ce qui représentera 11% du sommet historique de 18 600. En outre, la société de bourse a souligné que depuis juin 2020, la plupart des corrections intermédiaires ont recueilli un solide soutien aux alentours de l’EMA de cinq mois, qui se situe dans la fourchette 16700-16500.

Bank Nifty va détenir au-dessus de 34 500

L’indice bancaire a renoncé à son rallye de trois mois alors que les investisseurs ont réalisé des bénéfices en novembre. La phase corrective actuelle de l’indice devrait être arrêtée près de la zone de support de 34 500, a déclaré ICICI Direct. Bank Nifty tourne autour de 36 000 à l’heure actuelle. « Du point de vue des prix, depuis mai 2020, il a connu trois corrections majeures, chacune mesurant 18 à 20 %. Dans le scénario actuel, une correction de 18% par rapport à un sommet à vie de 41 829 arrivera à échéance autour de 34 500 », a déclaré ICICI Direct.

En plus de leur thèse de prix et de maturité temporelle de la correction, les analystes d’ICICI Direct ont noté que la phase corrective moyenne de l’indice a été de six à sept semaines, avec cinq semaines de correction déjà derrière nous. quelques semaines. À la hausse, 38 200 sont considérés comme l’obstacle pour Bank Nifty.

Secteurs à surveiller

Sur les graphiques, les actions des biens d’équipement, de la banque, des blocs d’alimentation, de la santé et des métaux font partie de celles qui devraient surperformer. « Les valeurs bancaires ont connu une baisse corrective au cours du dernier mois après la récente surperformance. Ils sont actuellement à de bons niveaux de support et offrent une configuration risque-rendement favorable », a déclaré ICICI Direct. Dans le domaine bancaire et financier, Kotak Bank, HDFC, HDFC Life, SBI, Bajaj Finance, Canara Bank et Federal Bank sont parmi les meilleurs choix pour ICICI Direct.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.