Nifty peut négocier dans la fourchette de 14 400 à 15 000 cette semaine, Bank Nifty sous les SMA de 20, 50 et 100 jours; Wipro, Cipla en bref

Nifty est désormais bien placé au-dessus de ses 100 SMA indiquant un biais positif à court terme.

Par Rajesh Palviya

Nifty a ouvert avec un écart à la hausse et la pression de vente au premier semestre a entraîné l’indice vendredi. Cependant, certains soutiens à l’achat à des niveaux inférieurs ont récupéré certaines des pertes antérieures pour clôturer sur une note plate. L’action quotidienne des prix a formé une bougie baissière portant une ombre inférieure indiquant un support d’achat à des niveaux inférieurs. The Nifty a clôturé à 14681 avec une perte de 19 points (-0,13%)

Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une bougie baissière formant une formation High-Low plus élevée indiquant un biais positif. Depuis les 8 à 9 dernières semaines, l’indice s’est consolidé dans une large fourchette de niveaux de 15 000 à 1 4200 représentant une tendance latérale à court terme. Le schéma graphique suggère que si Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau de 14800, il assisterait à des achats, ce qui conduirait l’indice vers les niveaux de 15000-15250. Le support important pour la semaine est autour de 14400-14200. Nifty est désormais bien placé au-dessus de ses 100 SMA indiquant un biais positif à court terme. Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen terme, donc acheter en cas de creux continue d’être notre stratégie préférée. Pour la semaine, nous prévoyons que Nifty s’échangera entre 15000 et 14400 avec un biais mixte. IndiaVix est actuellement à 20,27% et a été dans une trajectoire à la baisse par rapport à son récent sommet de 24,54%, ce qui suggère que la confiance et la stabilité dans la tendance actuelle du marché et que la poursuite de la baisse de ces niveaux augmentera pour une tendance à la hausse du marché.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI évolue à la baisse et cite en dessous de sa ligne de référence indiquant un biais négatif. Cependant, l’oscillateur de momentum stochastique est devenu positif à partir de la zone de survente indiquant une possible consolidation ou une hausse à court terme

Perspectives dérivées astucieuses

Nifty dans l’expiration actuelle a vu Short s’accumuler avec une baisse de prix de -1,46% et l’ajout d’OI de 21 actions lac passant de 102,38 actions Lac à 123,24 actions Lac. L’indicateur de sentiment PC Ratio se négocie actuellement à 1,11 au-dessus de la ligne médiane, mais toujours dans une zone confortable indiquant un biais positif. Dans Nifty, l’OI élevé du côté CALL dans l’expiration hebdomadaire prévue le 20 mai est à 14 900, 15 000 et 15 300 grèves, 14 900 et 15 000 agissant comme une forte résistance dans laquelle il y a eu respectivement l’écriture de 16,13 actions Lac et 16,80 actions Lac. Le haut OI du côté PUT est à 14 500 -14 600 et 14 700 grèves, avec 14 600 et 14 400 agissant comme un soutien solide car il y a eu respectivement l’écriture de 12,20 actions Lac et 10 actions Lac. La fourchette provisoire pour la semaine en cours se situera probablement entre 14 400 et 15 000. Par rapport à la semaine dernière, les Fiis ont réduit leur position longue sur l’indice futur de 8545 contrats et ont augmenté leur position courte sur l’indice futur de 15964 contrats par rapport à

Perspectives de Bank Nifty

Bank Nifty a démarré la semaine sur une note plate et est restée négative tout au long de la semaine. Bank Nifty a clôturé à 32170 avec une perte de 735 points sur une base hebdomadaire.

Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une bougie baissière et est resté limité dans la fourchette haut-bas de la semaine précédente, ce qui indique une indécision aux niveaux actuels. Depuis les deux dernières semaines, l’indice a consolidé entre 34 000 et 31 800 niveaux indiquant une consolidation à court terme. Par conséquent, toute évasion de chaque côté indiquera une direction supplémentaire. Le schéma graphique suggère que si Bank Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau de 33000, elle assisterait à des achats, ce qui conduirait l’indice vers les niveaux de 33500-34500. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 31900, il assisterait à une vente qui porterait l’indice vers 31500-30700. Bank Nifty se négocie en dessous des SMA de 20, 50 et 100 jours, qui sont des moyennes mobiles importantes à court terme, indiquant un biais négatif à court et moyen terme. Bank Nifty continue de suivre une tendance haussière à moyen terme, de sorte que l’achat en cas de creux continue d’être notre stratégie privilégiée. Pour la semaine, nous prévoyons que Bank Nifty s’échangera entre 33500 et 31500 avec un biais mixte.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI évolue à la baisse et cite en dessous de sa ligne de référence indiquant un biais négatif. Cependant, l’oscillateur de momentum stochastique est devenu positif à partir de la zone de survente indiquant une possible consolidation ou une hausse à court terme.

Perspectives des dérivés de Bank Nifty

Banknifty a également vu le Short s’accumuler avec une baisse de prix de -4,56% et l’ajout d’OI de 2,36 actions lac passant de 13,97 actions Lac à 16,34 actions Lac. Dans BankNifty, l’OI le plus élevé du côté CALL dans l’expiration hebdomadaire est à 32500 -33000 et 34000 grève, 33000 agissant comme une zone de forte résistance dans laquelle il y a eu écriture de 5,13 actions Lac, tandis que du côté PUT, l’OI le plus élevé est à 31500 – 31000 et 30000 grèves, 32500 agissant comme un niveau pivot pour cette expiration hebdomadaire car il y a eu l’ajout de 7,46 actions Lac du côté CALL et 2,54 Lac ajouté du côté PUT suggérant que tout mouvement de maintien de chaque côté de ce niveau (32500) décidera de la tendance de Banknifty.

Secteurs et actions à surveiller cette semaine

Nous nous attendons à ce que le secteur des technologies de l’information, de la pharmacie, de la grande consommation, des engrais et des biens de consommation se porte bien à court terme. On peut se concentrer sur des actions comme Cipla, Lupin, PI Industries, Bata India, Wipro, Asian Paints, Pidilite Industries, Voltas pour une tendance haussière à court terme. L’espace intermédiaire semble également attrayant et nous nous attendons à ce que des actions comme Great Eastern Shipping Co Ltd, Welspun India, Eris Lifesciences, Gujarat State Fertilizers Chemicals (GSFC) se portent bien à court terme.

(Rajesh Palviya est vice-président – Recherche (responsable technique et dérivés) chez Axis Securities Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.