Nifty peut négocier dans la zone 17700-18100, Bank Nifty doit détenir 37500 pour une hausse ; Banque ICICI, DLF en point de mire

Par Shivangi Sarda

L’indice Nifty a ouvert ses portes en positif et s’est dirigé vers 17950 zones mercredi. Il a poursuivi sa séquence de victoires lors des dernières quatrièmes sessions consécutives, mené par l’achat d’intérêts à tous les niveaux clés. Il a donné la clôture quotidienne la plus élevée des 35 dernières sessions et s’est terminé avec des gains d’environ 120 points, formant une bougie haussière sur l’échelle quotidienne et a formé des sommets plus élevés – des plus bas plus élevés des quatre dernières sessions.

L’Inde VIX a augmenté de 6,87%, passant de 16,12 à 17,22 niveaux. La volatilité a augmenté même après la montée en flèche du marché, les émetteurs d’appels étant soumis à une pression de relâchement. Sur le front des options, dans la série mensuelle, l’OI d’appel maximale est à 18 000 d’exercice tandis que l’OI de vente maximale est à 17 000, suivie de 17 500 d’exercice. L’écriture de put est vue à 17500 et 17700 tandis que l’écriture d’appel mineure à 18200 et 17800. Les données d’options suggèrent une fourchette de négociation plus large entre 17500 et 18200 zones tandis qu’une fourchette de négociation immédiate entre 17700 et 18100 zones.

Perspectives de la Banque Nifty

Bank Nifty a ouvert en positif et a grimpé au-dessus des 37850 zones. Une cassure accompagnée d’un court mouvement de couverture a conduit l’indice bancaire et il a clôturé avec des gins massifs d’environ 850 points. Il a formé une bougie haussière saine à l’échelle quotidienne et atteint des sommets plus élevés – des creux plus élevés des quatre dernières sessions.

Pour Bank Nifty hebdomadaire, le Put OI maximum est à 37000 puis 36000 strike et le Call OI maximum est placé à 38000 puis 39000 strike. Nous avons vu l’écriture d’appels à 38000 et 39000 tandis que l’écriture de put est observée à 37000 et 36000 grèves. Maintenant, il doit se maintenir au-dessus de 37500 zones pour un mouvement haussier vers 38000 et 38250 zones alors que le support peut être vu à 37250 et 37000 zones.

Des actions à surveiller

Sur le plan sectoriel, tous les secteurs à l’exception des actions informatiques, des médias et de la pharmacie se sont négociés en territoire positif, parmi lesquels le secteur bancaire et des services financiers a surperformé le marché au sens large et a suscité le plus d’intérêt d’achat. Nous avons un biais positif dans les deux indices et un mouvement positif spécifique aux actions pourrait être observé chez Bajaj Finance, ICICI Bank, Tata Steel, Eicher Motor, Axis Bank, DLF, Oberoi Realty, etc.

(Shivangi Sarda est analyste quantitatif, dérivés et recherche technique chez Motilal Oswal Financial Services Ltd.)

