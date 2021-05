Nifty peut récupérer 15 000 lors de l’ouverture de la transaction, SGX Nifty en hausse de 1%; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

Les analystes disent que si les marchés boursiers cassent le niveau de 15 000 et se maintiennent au-dessus du niveau, alors ce rallye haussier pourrait être prolongé dans Nifty 50. Image: .

Les tendances sur SGX Nifty suggèrent un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 avec un gain de 170 points. Les contrats à terme Nifty se négociaient à 15 116 à la Bourse de Singapour. Les acteurs du marché continueront de surveiller les cas de COVID-19, les résultats du trimestre de janvier à mars, les développements liés à la vaccination en cours, ainsi que les prix du pétrole et les mouvements de la roupie pour une direction plus approfondie. Les analystes disent que si les marchés boursiers cassent le niveau de 15000 et se maintiennent au-dessus du niveau, alors ce rallye haussier pourrait être prolongé dans Nifty 50.

Résultats du quatrième trimestre: Sociétés cotées en bourse telles que Aarti Industries, Abbott India, Torrent Pharmaceuticals, Ujjivan Small Finance Bank, Tata Motors, Canara Bank, Brigade Enterprises, Chalet Hotels, Coromandel Engineering Company, Dolat Investments, GSK Pharma, Jindal Stainless (Hisar), JSL Industries , Jyothy Labs, Minda Corporation, PI Industries et Route Mobile publieront leurs résultats trimestriels le 18 mai.

Le tir à la corde entre les FII et les DII se poursuit: Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers étaient des vendeurs nets d’actions d’une valeur de 2 255,84 crores de Rs tandis que les institutions nationales ont retiré 1 948,48 crores de Rs des marchés boursiers.

Entretien technique: La tendance à court terme de Nifty semble s’être fermement inversée, après une faiblesse raisonnable des dernières séances, a déclaré un analyste. «Après avoir placé la résistance des frais généraux cruciale autour de 15000 niveaux, il y a une possibilité d’émergence de volatilité ou une légère correction à la baisse par rapport aux sommets au cours des prochaines sessions et cela va être une opportunité d’achat sur les baisses sur le marché. Le support immédiat est placé à 14780 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

La deuxième vague Covid retardera la reprise des bénéfices: Si les infections au COVID-19 ne parviennent pas à baisser à des niveaux plus gérables, les verrouillages pourraient être prolongés et élargis, ce qui aura un effet plus grave sur la reprise des bénéfices des entreprises, selon Moody’s Investors Service. La résurgence des infections à coronavirus en Inde (Baa3 négatif) qui a conduit à des verrouillages régionaux mettra un frein à la reprise des bénéfices des entreprises notées observée ces derniers mois.

Veille du marché mondial: Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse au début des échanges mardi. Le Nikkei 225 du Japon a bondi de 2,12 pour cent tandis que l’indice Topix a progressé de 1,5 pour cent. À Hong Kong, l’indice Hang Seng a augmenté de 1,3%. Dans le commerce de nuit, les actions technologiques ont fait baisser les principaux indices de Wall Street lundi. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,46%, le S&P 500 de 0,47% et le Nasdaq Composite de 0,69%.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.