Nifty Pharma atteint 4,33 %, enregistre la pire chute intra-journalière depuis décembre ; Dr Reddy’s chute de 10%

Nifty Pharma a été la pire performance sectorielle sur NSE. (Image: REUTERS)

L’indice Nifty Pharma a été attaqué par les ours mardi, forçant la jauge sectorielle à clôturer en baisse de 4,33%, la pire chute sur une seule journée enregistrée par l’indice depuis décembre de l’année dernière. La vente des actions pharmaceutiques a été menée par des poids lourds, les laboratoires du Dr Reedy ayant chuté de 10,31% après que ses résultats trimestriels n’ont pas impressionné les investisseurs. “La faiblesse du Dr Reddy’s a entraîné une liquidation massive des actions d’autres sociétés pharmaceutiques, entraînant une baisse de l’indice Nifty Pharma de plus de 4% au cours de la journée, ce qui représente la plus forte baisse intrajournalière depuis décembre 2020”, a déclaré Shrikant Chouhan, directeur Vice-président, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Top perdants de la pharma

–Dr Reddy’s Laboratories – en baisse de 10,31%, clôture à Rs 4 853 par action

–Aurobindo Pharma – en baisse de 4,68%, clôturé à Rs 908,25 pièce

-Lupin – en baisse de 4,31%, clôturé à Rs 1 115 par action

-CIPLA – en baisse de 3,51%, clôturé à Rs 917 pièce

–Divi’s Laboratories – en baisse de Rs 2,46 %, clôturé à Rs 4 800 par action

-Sun Pharma – en baisse de 2,35%, clôturé à Rs 686,9 pièce.

Les composants restants de Nifty Pharma, Biocon, Torrent Pharma, Cadila Healthcare et Alkem Laboratories étaient également dans le rouge à la cloche de clôture. “Les sociétés pharmaceutiques en perte de vitesse ont tiré le marché vers le bas en raison d’un faible début de saison des résultats du secteur”, a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

Dr Reddy’s était l’action la moins performante parmi les sociétés pharmaceutiques. La société a déclaré un bénéfice net de Rs 570,8 crores au premier trimestre de l’exercice 2021-2022 par rapport à Rs 579,3 crores, en baisse de 1% par rapport à l’année précédente. « Nous pensons que les chiffres les plus faibles rapportés par Dr. Reddy’s Laboratories Ltd sont dus à la décroissance des ventes dans le secteur des API et à la faible croissance des ventes aux États-Unis. Les activités en Inde et en Europe ont enregistré une croissance des ventes de 69 % et 12 % respectivement », a déclaré Yash Gupta, associé de recherche sur les actions, Angel Broking.

