Nifty placé au milieu de la plage actuelle; les traders doivent rester légers, se concentrer sur des thèmes individuels

Que nous atteindrons ou non la meule de 16000 et au-delà dans la série d’août, seul le temps nous le dira. (Photo : REUTERS)

Par Sameet Chavan

La reprise spectaculaire de mercredi a été suivie d’un démarrage agréable jeudi en ligne avec les pairs mondiaux. Au cours du reste de la séance, nous avons assisté à une consolidation dans une fourchette mince d’indices clés. Au cours de la dernière heure, Nifty a tenté d’aller au-delà de 15800 mais en raison du manque de soutien des poids lourds, Nifty a conclu la session ainsi que la série de juillet légèrement en dessous de la barre des 15800.

Cela a été l’une des séries les plus ennuyeuses pour notre marché et cela peut facilement être vu si nous comparons les performances vis-à-vis. En fait, si nous jetons également un coup d’œil au mouvement intra-mois, nous pouvons voir Nifty piégé dans une fourchette mince de 500 points. Maintenant, après les deux derniers jours d’expiration, Nifty est presque au milieu de la fourchette et, par conséquent, il est conseillé de ne pas adopter de point de vue directionnel ici. Avec une vision plus large, la tendance reste latéralement positive jusqu’au moment où nous ne glissons pas en dessous du support crucial de 15450. Dans la fourchette supérieure de 15900 – 15950, il faut rester léger car nous avons assisté à une baisse surprenante à plusieurs reprises après atteindre cette zone. Donc, si nous atteindrons ou non la meule de 16000 et au-delà dans la série d’août, seul le temps nous le dira.

Pour les sessions à venir, 15800 – 15850 seraient considérés comme des obstacles immédiats ; alors qu’en bas, 15700 suivis de 15600 sont les niveaux à surveiller. Jeudi ne ressemblait pas à une session d’expiration mensuelle car il n’y avait aucun signe de volatilité. Mais le véritable voleur de spectacles était l’espace Metal, car nous avons vu des mouvements vibrants dans presque tous les compteurs de cet univers.

Dans l’espace F&O, nous n’avons pratiquement pas vu d’activité d’intérêt ouvert significative dans les deux indices. Le rollover dans NIFTY et Bank Nifty s’élève respectivement à 82,75 % et 81,20 %, ce qui semble être une bonne chose si l’on considère la moyenne sur trois mois ; mais si lorsque l’on compare la série ou la série OI change, il n’y a pas d’ajout ou de réduction majeur de l’intérêt ouvert. En ce qui concerne les activités des FII, ils ont préféré sortir une partie de leurs positions longues et reconduire quelques paris baissiers sur les futures sur indices. Cela s’est traduit par une baisse des contrats à terme sur indices « Long Short Ratio » à 69 %, contre 82 % au début de la série. Dans le segment des espèces, ils ont poursuivi leur séquence de ventes pour le quatrième mois consécutif, se vendant à hauteur de Rs 19 345 crores à ce jour en juillet. Bien qu’à première vue, les survols puissent sembler bons, mais si nous prenons également en compte d’autres points de données, cela ne donne aucune indication claire. Par conséquent, jusqu’à ce que nous ne voyions aucun mouvement durable au-delà de la fourchette récente, il est conseillé aux traders de rester légers dans l’indice et de se concentrer sur des thèmes individuels qui se sont bien portés ces derniers temps.

(Sameet Chavan est l’analyste en chef technique et dérivés chez Angel Broking. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

