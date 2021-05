Nifty pour atteindre 15 700 en juin; les graphiques signalent un mouvement à la hausse dans Bank Nifty; L’informatique, les secteurs de la consommation en tête du rallye

À l’avenir, nous réitérons notre position positive sur Bank Nifty avec un objectif de 36200 dans le mois à venir car c’est la confluence du retracement de 80% de l’ensemble de la baisse corrective des trois derniers mois.

Par Dharmesh Shah

Au cours de la semaine écoulée, les indices boursiers ont prolongé leurs gains au cours de la deuxième semaine consécutive, l’indice atteignant un nouveau sommet à vie de 15455 au milieu d’indices mondiaux porteurs. Nifty a réglé la semaine à 15436, en hausse de 1,7%. Le marché plus large a performé en tandem avec l’indice de référence, les Nifty Mid cap et small cap ayant progressé respectivement de 1,2% et 2%. Au niveau sectoriel, la finance, l’informatique et l’automobile ont brillé tandis que la pharma et le métal ont fait une pause

Nouvelles connexes

Si Nifty tient au-dessus de 15 500, il peut atteindre 15 800 ; Bank Nifty semble positif ; RIL et les actions du SBI à l’honneur cette semaine Marché des actions EN DIRECT : Nifty se maintient au-dessus de 15 400, Sensex chute, suivez les faibles indices asiatiques ; RIL, Airtel, TCS gagnent Décision MPC, données macroécologiques, tendances COVID-19 pour dicter les tendances du marché cette semaine: analystes

Perspectives techniques astucieuses

– Conformément à notre point de vue (“Stratégie technique mensuelle” – mai), Nifty a résolu plus haut et a dépassé le plus haut à vie de 15400. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie haussière significative portant un haut-bas plus haut, indiquant une accélération de la dynamique haussière.

– Nous prévoyons que Nifty résoudra plus haut et se dirigera vers notre objectif révisé de 15700 en juin, car il s’agit d’un retracement externe de 123,6% de la correction de février-avril (15432-14151). Notre position constructive sur le marché se fonde sur les constats suivants:

a) Le point clé à souligner est que l’indice a entièrement retracé le mouvement correctif des 10 dernières semaines (15432-14151) en seulement cinq semaines. Un rythme plus rapide de retracement signifie une amélioration structurelle qui augure bien pour la prochaine étape du mouvement ascendant

b) Le mouvement haussier actuel (1050 points) par rapport au plus bas de mai de 14416 est plus important que les deux derniers mouvements haussiers d’environ 900 points au cours des trois derniers mois. Les mouvements haussiers prolongés suivis d’un retracement peu profond soutenu par l’amélioration de l’étendue du marché signifient une structure de prix robuste

Nous nous attendons à ce que Nifty résolve plus haut et se dirige vers notre objectif révisé de 15700 en juin, car il s’agit d’un retracement externe de 123,6% de la correction de février-avril

– Après environ 900 points de rallye au cours des 10 dernières sessions, une pause temporaire des niveaux supérieurs ne peut être exclue. Cependant, un tel répit devrait être capitalisé pour accumuler des actions de qualité afin de franchir la prochaine étape du mouvement ascendant. Pendant ce temps, l’indice Nifty small cap devrait défier les sommets de la vie

– Au niveau sectoriel, BFSI, IT, Infra et Consommation devraient mener le rallye. L’automobile et les métaux offrent un rapport risque/rendement avantageux

– Nous préférons Infosys, Kotak Bank, Reliance Industries, Dmart, M&M, Titan dans les grandes capitalisations tandis que, Mindtree, Grindwell Norton, EIH, Endurance, Bata India, Thermax, sont préférés dans la catégorie Midcap

– Les indices astucieux des moyennes et petites capitalisations ont enduré leur frénésie de victoires et ont atteint un sommet de 52 semaines. La surperformance des indices de marché plus larges a été soutenue par l’amélioration de l’étendue du marché, car actuellement ~ 85 % des composants de l’indice se négocient au-dessus de leur EMA de 50 jours par rapport à la lecture d’avril de ~ 60 %. Nous prévoyons que le marché plus large surperformera et que l’indice des petites capitalisations défiera le record historique qui n’est qu’à 3%.

– Structurellement, la formation d’un haut-bas plus élevé signifie une demande d’achat élevée qui nous rend confiants pour réviser la base de support à 14900 car elle est à la confluence de :

a) retracement à 80% du rallye des 2 dernières semaines (1472-15470), à 14875

b) 50 jours EMA est placé à 14825

Perspectives de la Banque Nifty

– L’indice a gagné pour la deuxième semaine consécutive et a clôturé fermement au-dessus des niveaux psychologiques de 35 000. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie haussière avec une ombre plus basse, indiquant la poursuite du mouvement haussier et une demande d’achat à des niveaux plus bas près de la récente zone de cassure et du plus haut d’avril (34287).

– À l’avenir, nous réitérons notre position positive avec un objectif de 36 200 pour le mois à venir, car il s’agit de la confluence du retracement à 80 % de l’ensemble de la baisse corrective des trois derniers mois (37708-30405) et de la parité des prix avec le mouvement haussier précédent (30405- 34287) comme prévu à partir du récent creux de 32115 signalant une hausse vers les niveaux de 36200

L’indice a gagné pour la deuxième semaine consécutive et a clôturé fermement au-dessus des niveaux psychologiques de 35 000.

– L’observation clé est que l’indice depuis avril a maintenu le rythme de ne pas corriger pendant plus de deux à trois sessions. Au cours de la semaine précédente, l’indice a également rebondi après deux séances de répit. Le rallye prolongé et la correction superficielle mettent en évidence une structure de prix positive.

– Comme mentionné dans l’édition précédente, l’indice a récemment enregistré une cassure au-dessus de la ligne d’offre en baisse rejoignant les principaux sommets des trois derniers mois, comme le montre le graphique adjacent mettant en évidence la reprise de la tendance haussière primaire

– La formation d’un haut-bas plus élevé sur le graphique hebdomadaire signifie une demande d’achat élevée qui nous rend confiants pour réviser la base de support à la hausse vers les niveaux 34000 car elle est à la confluence de :

une. Le retracement de 38,2% du mouvement haussier actuel (32115-35463)

b. La zone de cassure récente et le plus haut d’avril (34287).

– Parmi les oscillateurs, le stochastique hebdomadaire reste dans une tendance haussière et est actuellement placé à une lecture de 76 soutient ainsi la poursuite du biais positif de l’indice dans les semaines à venir

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

ICICI Securities Limited est un analyste de recherche enregistré SEBI ayant le numéro d’enregistrement. INH000000990. Il est confirmé que l’analyste de recherche ou ses proches ou I-Sec n’ont pas la propriété effective/bénéficiaire de 1% ou plus des titres de la société concernée, à la fin du 22/04/2021 ou n’ont aucun autre intérêt financier et ne avoir un conflit d’intérêts important. I-Sec ou ses associés pourraient avoir reçu une compensation pour les services de banque d’affaires/courtage des sociétés concernées mentionnées comme clients au cours des 12 mois précédents

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.