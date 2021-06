Nifty pour atteindre 17 250 d’ici juin 2022, selon ICICI Securities; SBI, HDFC Bank et GAIL parmi les meilleurs choix d’actions

Sur le plan économique, ICICI Securities a souligné que la dernière impression du PIB indique que la reprise économique est menée par les investissements. (Photo : REUTERS)

Nifty 50 pourrait continuer à franchir de nouvelles étapes au cours des 12 prochains mois, portant l’indice à un niveau record de 17 250 d’ici juin 2022, a déclaré la société de courtage et de recherche nationale ICICI Securities dans un rapport. Les analystes d’ICICI Securities estiment que l’amélioration des bénéfices d’India Inc. ainsi qu’un environnement propice au cycle des dépenses en capital aideraient l’indice de référence à croître et à atteindre de nouveaux sommets historiques. Jusqu’à présent, depuis l’automne de mars 2020, Nifty 50 a plus que doublé pour atteindre un sommet historique de 15 901 cette semaine.

Améliorer le bénéfice net par rapport au PIB

“Le quatrième trimestre de l’exercice 2021 s’avère être le quatrième trimestre consécutif de bénéfices dépassant les échecs, ce qui a entraîné une nouvelle augmentation du PAT / PIB à 2,8% malgré une révision à la hausse de la base du PIB de l’exercice 21”, a déclaré ICICI Securities dans le rapport. Le ratio bénéfice net/PIB est en train de grimper d’un niveau bas de deux décennies de 1,6%. Pour le Nifty 200 au sens large, les « Look through winners » ont fortement augmenté de 120 % sous l’impulsion des valeurs cycliques au cours du trimestre janvier-mars. Des secteurs tels que les métaux, le ciment, les matériaux de construction, les biens d’équipement et l’automobile ont affiché de solides résultats trimestriels.

Environnement propice au cycle d’investissement

Sur le plan économique, ICICI Securities a souligné que la dernière impression du PIB indique que la reprise économique est tirée par les investissements, le taux d’investissement réel ayant atteint un sommet de 34,3% en deux ans, grâce à un secteur de la construction et de la fabrication robuste ainsi qu’à des dépenses publiques plus élevées. “La croissance de la construction (14,5% en glissement annuel), de la fabrication (6,9% en glissement annuel) et de l’électricité (9,1% en glissement annuel) a été robuste au T4FY21, comme en témoignent l’impression du PIB, les résultats des entreprises et les exportations de marchandises robustes”, ont-ils ajouté. En outre, l’expansion de la fabrication PMI a été positive jusqu’à présent pour cet exercice et les perceptions de la TPS s’améliorent. “Nous pensons que l’environnement du cycle d’investissement devient favorable au niveau macro”, indique le rapport.

La baisse des taux d’intérêt réels, l’ample disponibilité de ressources financières pour les entreprises afin de stimuler les investissements à mesure que la demande reprend, la politique budgétaire contracyclique, la politique propice pour stimuler la fabrication, la demande mondiale robuste et le cycle soutenu des matières premières sont quelques-uns des éléments positifs soulignés par ICICI Securities en dépenses en capital.

Meilleurs choix d’actions

En parlant d’actions, la société de courtage a répertorié 14 actions parmi ses premiers choix. Ceux-ci incluent les valeurs financières, les valeurs industrielles et même les actions automobiles. Il s’agit de SBI, Axis Bank, HDFC Bank, NTPC, PTC India, L&T, Ultratech, Bharti Airtel, Tata communications, GAIL, Tata Motors, TVS Motors, Motherson Sumi et Jyothy Labs.

