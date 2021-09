Nifty pour atteindre 17600 s’il se maintient au-dessus de 17400, Bank Nifty semble positif; RIL, Airtel, d’autres actions phares à acheter

Le schéma graphique suggère que si Bank Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau 36800, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux 37000-37300.

Par Rajesh Palviya

Nifty a clôturé à 17369 avec un gain de 16 points. Sur le graphique journalier, l’indice a formé une bougie haussière, mais elle est restée limitée dans la fourchette High-Low de la session précédente, indiquant l’absence de force de chaque côté. L’indice évolue dans une formation Higher Top et Higher Bottom sur le graphique journalier indiquant une tendance haussière soutenue. Le schéma graphique suggère que si Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau de 17400, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux 17500-17600.

Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 17300, il assistera à une vente qui amènerait l’indice vers 17200-17100. Nifty se négocie au-dessus des SMA de 20 et 50 jours, ce qui indique un biais positif à court et moyen terme. Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen et long terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée.

L’indicateur de force quotidienne RSI se déplace vers le haut et est au-dessus de sa ligne de référence indiquant un biais positif.

Perspectives dérivées astucieuses

Les contrats à terme astucieux ont clôturé à 17364,3 sur une note positive avec une baisse marginale de 0,84% de l’intérêt ouvert et des gains de prix marginaux de 0,20% indiquant une couverture courte. L’indice de volatilité annualisé ingénieux, India Vix, a diminué à 13,94% contre 14,54 en baisse de -4,13%. Le PCR OI se situe actuellement à des niveaux de 1,45, ce qui est au-dessus de la ligne médiane et dans une zone confortable indiquant un biais positif sur le marché.

Les options accumulées montrent que pour l’instant Nifty a un support solide à 17 200 suivi de 17 000 et 16 500 et une résistance à 17 500 niveaux suivis de 17 400 et 18 000. Et 17 300, 17 400 et 17 500 strike CALL et 17 000 strike Put suivis de 17 200 et 17 300 strikes ont une forte concentration d’intérêts ouverts, ce qui suggère que Nifty est susceptible de s’échanger entre ces niveaux de 17 500 à la hausse et 17 200 à la baisse pour la semaine à venir ; avec 17 300 agissant comme un niveau pivot, car les deux Call et Put ont une concentration élevée d’OI à 17 300 prix d’exercice.

Perspectives astucieuses de la banque

Bank Nifty a ouvert avec un écart à la baisse et s’est négocié avec une volatilité extrême de chaque côté et a été témoin d’une couverture courte à la fin de la journée. Bank Nifty a clôturé à 36683 avec une perte de 85 points. Sur le graphique journalier, l’indice a formé une bougie baissière, mais elle est restée limitée dans la fourchette High-Low de la session précédente, indiquant l’absence de force de chaque côté. L’indice évolue dans une formation Higher Top et Higher Bottom sur le graphique journalier indiquant une tendance haussière soutenue.

Le schéma graphique suggère que si Bank Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau 36800, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux 37000-37300. Un support important pour la journée se situe autour de 36500. Cependant, si l’indice se maintient en dessous de 36500, il pourrait alors assister à une prise de profit qui porterait l’indice vers les niveaux 36300-36000. Bank Nifty se négocie au-dessus des SMA de 20 et 50 jours, ce qui indique un biais positif à court et moyen terme. Bank Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen et long terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée.

L’indicateur de force quotidienne RSI se déplace vers le haut et est au-dessus de sa ligne de référence indiquant un biais positif.

Perspectives des dérivés de Bank Nifty

Les contrats à terme Bank Nifty ont clôturé à 36772,55 sur une note négative avec une baisse de 8,39 % de l’intérêt ouvert et une baisse de prix marginale de 0,34 % indiquant un long déroulement. Bank Nifty a un support solide à 36 000 ; comme 36 000 Put strike a une concentration élevée en OI suivie de 35 500 et 35 000 tandis que sur le front Call 37 000 CE strike a une concentration élevée en OI indiquant un niveau de résistance élevé suivi de 37 500 et 38 000

Stratégie de trading Nifty 50

La stratégie que nous proposons pour cette expiration hebdomadaire du 16 septembre est une stratégie haussière appelée CALL LADDER, qui consiste à acheter un lot de NIFTY 17 350 Call @ 105 et à vendre un lot de 17 500 Call @ 59 et un lot de 17 650. Call @ 13. Call Ladder, bien qu’il s’agisse d’une stratégie à bénéfices limités et à risques illimités ; est une extension de l’écart d’appel haussier et pour réduire davantage le coût de la prime, une jambe supplémentaire d’appel OTM est vendue et, par conséquent, tout mouvement au-dessus de la jambe vendue peut entraîner des pertes illimitées.

Le profit maximum de Rs 5 850 sera atteint à 17 500 niveaux, tandis que la stratégie commencera à perdre au-dessus de 17 767. Le coût de la stratégie implique une sortie de Rs 1 650 qui est la perte maximale si Nifty trade et reste en dessous de 17 383 niveaux à l’expiration, mais au-dessus de 17 767, il est conseillé de quitter la stratégie au total pour éviter des pertes illimitées. Les points d’équilibre de la stratégie sont de 17 767 à la hausse et de 17 383 à la baisse.

Secteurs et valeurs à surveiller lors des prochaines séances de bourse

Nous nous attendons à ce que les secteurs FMCG, IT, biens d’équipement, chimique, ciment et métal se portent bien à court terme. Des actions telles que Dabur India, Mcdowell Holdings, Tata Steel, Hindalco Industries, Tech Mahindra, Ambuja Cements, L&T, Kotak Mahindra Bank, Bharti Airtel, Reliance Industries Ltd (RIL), Deepak Nitrite, Metropolis Healthcare peuvent bien se porter à court terme.

(Rajesh Palviya est vice-président de la recherche (responsable technique et dérivés) chez Axis Securities Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

