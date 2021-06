Nifty pour négocier dans la fourchette 16200-15600 cette semaine, Bank Nifty reste dans la tendance haussière; Infosys, Tata Steel en point de mire

Le schéma graphique suggère que si Nifty croise et se maintient au-dessus du niveau 15850, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux 15950-16100.

Par Rajesh Palviya

Nifty a commencé la semaine précédente sur une note positive et est resté consolidé pendant la majeure partie de la semaine, mais les gains de vendredi ont fait grimper l’indice pour finir dans le vert. Nifty a clôturé à 15799 avec un gain de 129 points sur une base hebdomadaire.

Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une petite bougie haussière portant une longue ombre inférieure indiquant un support d’achat à des niveaux inférieurs. L’indice évolue dans une formation Higher Top et Higher Bottom sur le graphique hebdomadaire, indiquant un biais positif. Le schéma graphique suggère que si Nifty croise et se maintient au-dessus du niveau 15850, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux 15950-16100. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 15600, il assistera à une vente qui portera l’indice vers 15450-15350. Nifty se négocie au-dessus des SMA de 20 et 50 jours, qui sont d’importantes moyennes mobiles à court terme, indiquant un biais positif à court terme. Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Nifty se négocie dans la fourchette 16200-15600 avec un biais positif.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI et l’oscillateur de momentum Stochastique sont tous deux devenus positifs et sont au-dessus de leurs lignes de référence respectives indiquant un biais positif.

Perspectives intéressantes sur les dérivés

Nifty au cours de la semaine en cours a vu Long s’accumuler avec un gain de prix de 116 points (0,74 %) et un ajout total de 15,11 actions lac (13,14 %) passant de 115,05 actions Lac à 130,17 actions Lac. Nifty s’est négocié à une prime de 18 points contre 31 points, tandis que l’indicateur de sentiment PC Ratio se négocie actuellement à 1,35, ce qui est au-dessus de la ligne médiane mais toujours dans une zone confortable indiquant un biais positif. Dans Nifty, l’OI élevé du côté CALL à l’expiration hebdomadaire prévue le 17 juin est à 16 000 (29,90 L), 15 800 (27,63 L) et 16 200 (24,49), avec 16 000 et 16 200 agissant comme une forte résistance dans laquelle il y a eu des écritures de 12,95 actions Lac et 13,52 actions Lac respectivement.

L’OI élevé du côté PUT est à 15 700 (24,96 L), 15 800 (20,25 L) et 15 600 (19,28 L), avec 15 800 et 15 700 agissant comme un support solide car il y a eu de l’écriture d’actions de 13,64 Lac et de 5,98 Lac actions respectivement. La fourchette provisoire pour la semaine en cours devrait se situer entre 16 200 et 15 600. L’indicateur IndiaVix de volatilité du marché est actuellement à 14,10% en baisse de -11,53 % par rapport à 15,94 % la semaine dernière et a été sur une trajectoire descendante par rapport à son récent sommet de 17,96 %, ce qui suggère que la confiance et la stabilité dans la tendance actuelle du marché et qu’une nouvelle baisse de ces niveaux augmentera pour plus d’une tendance haussière du marché.

Perspectives de la Banque Nifty

Bank Nifty a commencé la semaine précédente sur une note plate et est restée dans une fourchette étroite (35800-35000) tout au long de la semaine, indiquant un manque de force de part et d’autre. Bank Nifty a clôturé à 35047 avec une perte de 244 points sur une base hebdomadaire.

Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une petite bougie baissière avec des ombres de chaque côté indiquant l’indécision des participants concernant la direction. Depuis les trois dernières semaines, l’indice se consolide entre 35800 et 34400, ce qui indique une consolidation à court terme. Par conséquent, toute évasion de chaque côté indiquera une direction supplémentaire.

Le schéma graphique suggère que si Bank Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau de 35 500, elle assisterait à des achats, ce qui entraînerait l’indice vers les niveaux de 36 000 à 36 500. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau 34600, il assisterait à une vente qui porterait l’indice vers 34000-33700. Bank Nifty se négocie au-dessus des SMA de 20, 50 et 100 jours, ce qui est une moyenne mobile importante à court terme, indiquant un biais positif à court terme. Bank Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Bank Nifty se négocie dans une fourchette de 36 500 à 34 500 avec un biais mitigé.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI et l’oscillateur de dynamique Stochastique sont tous deux devenus positifs et sont au-dessus de leurs lignes de référence respectives indiquant un biais positif

Perspectives sur les dérivés de la Banque Nifty

Bank Nifty au cours de la semaine en cours a vu un Long Unwinding avec une baisse de prix de -399 points (-0,96 %) et un dénouement total d’OI de -0,64 actions lac (-3,37 %) passant de 19,10 actions Lac à 18,45 actions Lac et s’est négocié à prime de 122 points contre 217 points. Dans Bank Nifty, l’OI élevé du côté CALL à l’expiration hebdomadaire prévue le 17 juin est à 35 500 (12,69 L), 36 000 (11,37 L) et 37 000 (8,80 L), avec 36 000 et 35 500 agissant comme une forte résistance où il y a a écrit respectivement 5,73 actions Lac et 7,00 actions Lac. La concentration élevée d’OI du côté PUT est de 34 500 (7,64 L), 34 000 (7,86 L) et 33 000 (6,64 L), avec 34 000 et 34 500 agissant comme un support solide car il y a eu de l’écriture d’actions de 3,78 Lac et de 3,51 Lac part respectivement. La fourchette provisoire pour la semaine en cours devrait se situer entre 36 500 et 34 000, 35 000 agissant comme un niveau important, car les deux Call & Put ont une concentration élevée d’OI de 12,91 L et 13,26 L respectivement et ont également vu un ajout important d’OI de 7,50 L et Actions 7,34L.

Secteurs et valeurs à l’honneur cette semaine

Nous pensons que les secteurs de l’informatique, de la pharmacie et de la santé, de la métallurgie, de l’énergie, du pétrole et du gaz et de l’immobilier peuvent bien se porter à court terme. On peut se concentrer sur des actions comme Aurobindo Pharma, Dr Reddy’s Laboratories, Dr Lal Pathlabs, NMDC, Tata Steel, Infosys, Coal India, DLF, car elles peuvent bien se porter à court terme. Depuis l’espace Midcap, on peut se concentrer sur des actions comme Skipper, ACE Construction, Kiri Industries, JKIL et DCB Bank.

(Rajesh Palviya est vice-président de la recherche (responsable technique et dérivés) chez Axis Securities Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

