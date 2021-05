Nifty pourrait atteindre 15 400 à moyen terme; Les actions BFSI, infra-secteurs, HDFC, RIL et Titan semblent solides sur les graphiques

Malgré une volatilité élevée due à l’inquiétude suscitée par la deuxième vague de Covid-19, Nifty a réussi à maintenir le support clé de 14200 et a formé une base plus élevée. Image: .

Par Dharmesh Shah

Les indices boursiers ont cassé la séquence de victoires des deux dernières semaines au milieu de signaux mondiaux volatils. Le Nifty a conclu la semaine sur une note modérée à 14678, en baisse de 1%. Le midcap Nifty a perdu 0,7% tandis que les petites capitalisations ont gagné 0,3%. Sur le plan sectoriel, la pharma, les produits de grande consommation et le PSE ont surpassé tandis que le métal, l’informatique a fait l’objet d’une réservation de bénéfices.

Perspectives techniques astucieuses

– L’action hebdomadaire des prix a formé une bougie d’ours portant un haut-bas plus haut, indiquant une pause après le rallye des deux dernières semaines. Dans le processus, l’action spécifique à l’action a prévalu alors que le marché dans son ensemble a relativement surperformé.

– L’absence de retracement plus rapide de chaque côté signifie une consolidation prolongée (14900-14400) dans les semaines à venir au milieu d’une action spécifique aux actions qui aiderait l’indice à former une base plus élevée. Pendant ce temps, notre vision à moyen terme de 15400 reste intacte. Par conséquent, les traders peuvent utiliser les épisodes de volatilité à leur avantage pour construire des positions longues en accumulant des actions de qualité à grande capitalisation et à moyenne capitalisation au milieu de la progression de la saison des bénéfices du T4FY21.

– Sur le plan sectoriel, BFSI, Infra et Consommation offrent une configuration risque-récompense favorable, tandis que la réservation de bénéfices dans les actions du métal après un fort rallye présente une nouvelle opportunité d’entrée

– Nos grandes capitalisations préférées sont HDFC, Reliance Industries Ltd (RIL), Titan Company, Berger Paints, Tata Motors, SAIL tandis que Bata India, Ipca Laboratories, Astral, SKF India, KNR Constructions, Dhanuka Agritech, Gujarat Pipavav Port Ltd (GPPL) , Phillips Carbon Black est préféré dans l’espace intermédiaire

– Conformément à notre point de vue, les indices Nifty midcap et small cap ont fait preuve d’une solidité inhérente et ont atteint un nouveau plus haut de 52 semaines malgré une réservation mineure de bénéfices dans l’indice de référence. À l’avenir, nous nous attendons à ce que les marchés plus larges maintiennent leur structure de prix relativement positive par rapport à la référence

– Structurellement, nous ne prévoyons pas que l’indice franchisse le seuil de support clé de 14200. Malgré une volatilité élevée due à l’inquiétude sur la deuxième vague de Covid-19, il a réussi à maintenir le support clé de 14200 et a formé une base plus élevée. Par conséquent, 14200 continuerait d’agir comme un support clé car il est la confluence de:

a) 100 jours EMA placé à 14300

b) le plus bas du mois dernier placé à 14151

Perspectives de Bank Nifty

– L’indice a cassé deux semaines à la hausse et a clôturé la semaine en baisse de plus de 2%. L’action hebdomadaire des prix a formé une bougie d’ours qui est restée principalement au cours de la semaine précédente, signalant la consolidation de la fourchette haute-basse et le manque de suivi des deux semaines précédentes.

– À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice poursuive sa consolidation des deux dernières semaines avec un biais positif dans la large fourchette 31500-33300. L’absence de retracement plus rapide de chaque côté signifie une consolidation étendue qui aiderait l’indice à former une base plus élevée.

– L’indice a un support immédiat aux niveaux 32000-31500 étant la confluence du plus bas des deux dernières semaines et du retracement de 61,8% du mouvement haussier précédent (30405-34287).

– L’indice a maintenu le rythme de ne pas corriger plus de 20% comme on l’a vu depuis mars 2020. Dans le scénario actuel, il a rebondi après avoir corrigé 19% par rapport au plus haut historique (37708). Par conséquent, il fournit une configuration risque-récompense favorable pour la prochaine étape du mouvement ascendant.

– Structurellement, nous ne prévoyons pas que l’indice franchisse le seuil de support clé de 30000-30500. Malgré une volatilité élevée en raison de l’inquiétude suscitée par la deuxième vague de Covid-19, il a réussi à maintenir le support clé de 30500 et a formé une base plus élevée. Par conséquent, 30500-30000 continuerait d’agir comme un support clé car il est la confluence de:

une. 200 jours EMA placé à 30259

b. le plus bas du mois dernier placé à 30405

c. L’égalité des prix avec les deux baisses majeures au cours des 14 derniers mois par rapport au plus haut historique (37708) met également en évidence un soutien majeur autour de 30000 niveaux

– Parmi les oscillateurs, le stochastique hebdomadaire reste en tendance haussière et est vu osciller autour de la lecture neutre de 50 indiquant une consolidation avec un biais positif dans les semaines à venir

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

