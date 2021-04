Nifty pourrait atteindre 15 500 dans le trimestre avril-juin, les graphiques montrent un solide soutien; surveillez ces niveaux en FY22

Le marché subit actuellement une correction temporelle, et cette phase est susceptible de se poursuivre pendant encore un certain temps. Image: .

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux, BSE Sensex et NSE Nifty, ont progressé de plus de 70% au cours de l’exercice 2020-2021, malgré les incertitudes liées aux perturbations liées au COVID-19. L’indice Sensex à 30 actions a fait un zoom de 68% tandis que l’indice Nifty 50 a grimpé de 71% grâce à de fortes entrées d’investissements de portefeuille étrangers. En termes absolus, Sensex a gagné plus de 20 000 points et Nifty 6 100 points. Au cours de l’année, la capitalisation boursière totale des sociétés cotées sur l’ESB a augmenté d’un crore de lakh Rs 90,82 pour atteindre 204,30 crore de lakh Rs. De même, les indices boursiers plus larges BSE MidCap et SmallCap ont progressé respectivement de 91% et 115%.

Si Nifty 50 traverse 14950, il pourrait atteindre 15500 en avril-juin 2021, selon les graphiques

Le marché des actions se négocie actuellement à un moment crucial. Il résiste à des niveaux plus élevés où 14 950 est un niveau important à franchir pour que la tendance haussière globale reprenne, a déclaré Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique chez Deen Dayal Investments. À la baisse, il y a un support autour des niveaux de 14 050 à 14 100. Nifty 50 est actuellement plus proche de l’extrémité supérieure de cette fourchette qui se situe entre 14 100 et 14 900, a déclaré Hathiramani à Financial Express Online. «Ce qu’il faut voir, c’est de quel côté est traversé en premier. Si nous pouvons dépasser 14 950, l’indice devrait pouvoir atteindre 15 500. S’il casse 14 100, nous pouvons glisser à 13 600-13 700 », a-t-il ajouté.

Résistance Nifty 50 à 15430

Le marché subit actuellement une correction temporelle, et cette phase devrait se poursuivre encore un certain temps, selon les analystes. «Nous ne voyons pas Nifty dépasser les records de 15 400 dans un proche avenir. Le marché prendra un certain temps avant de franchir ce niveau et de se diriger vers 16 000 et au-delà », a déclaré Sameet Chavan, analyste technique en chef, Angel Broking, à Financial Express Online. « La fourchette la plus large au début du premier trimestre serait de 15 000 à 15 400 sur le côté supérieur et de 14 200 à 13 800 sur le côté inférieur », a ajouté Chavan.

Le trimestre à venir devrait voir Nifty continuer à se consolider dans une gamme large mais définie, a déclaré Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur de Gemstone Equity Research & Advisory Services. La zone de 14 050 à 14 200 représente un soutien solide pour les marchés, a déclaré Milan Vaishnav. Tant que NIFTY reste au-dessus de cette zone, il gardera sa tendance haussière principale intacte, a-t-il ajouté. Sur le côté supérieur, le Nifty a une résistance à 15 430, si cela est retiré, alors les points hauts révisés proches de 15 600 à 15 700 ne peuvent être exclus. « L’indice est légèrement suracheté sur le graphique trimestriel, mais la configuration reste solide au-dessus de la zone 14 050-14 200 pour l’indice au cours du prochain trimestre », a déclaré Milan Vaishnav.

Les bénéfices des entreprises sur le radar des investisseurs dans un nouvel exercice

Au cours du premier trimestre du nouvel exercice, les entreprises commenceront à annoncer les résultats des entreprises pour janvier-mars 2021. Alors que l’augmentation des cas de COVID-19 continuera de garder les investisseurs en haleine. «La prochaine saison des résultats dicterait la tendance des marchés», a déclaré Ajit Mishra, vice-président-analyste technique principal, Religare Broking. Il a ajouté que les attentes sont nombreuses pour une saison de résultats solides, entraînée par une saine reprise de la demande et un faible effet de base. «En outre, les marchés mondiaux ont également connu un regain d’intérêt pour les acheteurs à la suite du plan de relance annoncé aux États-Unis», a déclaré Mishra à Financial Express Online.

«Nous nous attendons à ce que le biais positif se poursuive pour les marchés, mais la hausse des cas de COVID resterait une préoccupation car toute imposition de restrictions aurait un impact sur la reprise économique en cours. Sur le front mondial, une hausse des rendements obligataires pourrait également avoir un impact sur les marchés émergents comme l’Inde », a ajouté Mishra.

