Nifty pourrait atteindre 16 400 d’ici septembre, Bank Nifty pourrait grimper de 11% à 38 600; Découvrez les meilleurs choix d’actions d’ICICI Direct

Sur les tableaux techniques, Nifty a formé une base de soutien solide de l’ordre de 14 400 à 14 600. Image: .

NSE Nifty 50 devrait défier son record de vie de 15 431 points et grimper jusqu’à 16 400 en septembre, a déclaré le courtier ICICI Direct dans une note, réitérant la position positive sur le marché boursier national. La société de courtage estime que la formation de pics et de creux plus élevés, couplée à une participation multisectorielle, pourrait conduire Nifty vers l’objectif révisé de 16 400 au cours du prochain trimestre, mené par le BFSI, la consommation, les automobiles et les infrastructures.

Sur les tableaux techniques, Nifty a formé une base de soutien solide de l’ordre de 14 400 à 14 600. La formation d’un pic et d’un creux plus élevés sur le graphique à plus grand degré a suggéré une demande d’achat élevée qui a rendu la société de courtage confiante dans la révision de la base de soutien à 14 600. «Nous nous attendons à ce que le Nifty détienne 14600 car il s’agit d’un retracement de 61,8% du mouvement haussier actuel (15 251-14 151), 20 semaines EMA est placé à 14 500 et le plus bas des trois dernières semaines à 14 592», a-t-il déclaré.

ICICI Direct ne s’attend pas à ce que l’indice franchisse le seuil de support clé de 14600 et a conseillé aux investisseurs de capitaliser les baisses pour accumuler des actions de grande et moyenne capitalisation de qualité. Avec une baisse des cas quotidiens de COVID-19 en Inde, l’indice Nifty 50 n’est qu’à 100 points de son record de 15431.

Quant à l’indice Bank Nifty, le graphique à barres hebdomadaire signale la reprise de la tendance haussière primaire. Les analystes s’attendent à ce qu’il se dirige progressivement vers 38 600 niveaux à moyen terme. Conformément à son point de vue, l’indice Bank Nifty a maintenu le rythme de ne pas corriger plus de 20 pour cent comme on l’a vu depuis mars 2020. Récemment, il a rebondi après avoir corrigé 19 pour cent par rapport à son sommet historique de 37 708, ce qui offre un risque favorable. récompense mise en place pour la prochaine étape du mouvement ascendant majeur dans les mois à venir.

Chiffres clés en bref

Astucieux

– Objectif révisé: 16 400 d’ici septembre 2021

– Plus haut historique: 15 431

– Niveau actuel astucieux: 15301 (clôture du mercredi 26 mai 2021)

– Support solide: 14600

Banque Nifty

– Objectif: 38 600

– Niveau record: 37 708

– Dernière correction par rapport au sommet historique: 19%

Secteurs et stocks en bref

Pharma et produits chimiques: L’indice de la santé a prolongé sa tendance haussière en mai grâce à une solide structure de prix. Techniquement, Divis Laboratories, Cipla, Caplin Point Laboratories et Solara Active Pharma Sciences peuvent surperformer. Alors qu’Abbott India, Indoco Remedies et Dishman Carbogen offrent une configuration risque-récompense favorable.

Consommation: La société de courtage a souligné que des actions telles que Asian Paints, Astral Poly, Nilkamal, Kajaria Ceramics devraient surperformer tandis que Bata India, Titan Company, Trent, Kansai Nerolac Paints, Godrej Consumer Products offrent une configuration de risque-récompense favorable.

IL: L’indice informatique a connu une pause après un rassemblement en mai. Dans le secteur, ICICI direct Research voit Wipro, Persistent Systems, Cyient, Birlasoft surperformer tandis que les actions de Tata Consultancy Services (TCS), Infosys et Teamlease offrent une configuration de risque-récompense favorable.

Biens d’équipement: L’indice des biens d’investissement a interrompu une pause de deux mois et a fait un fort rebond après avoir testé ses pics de 2018-2019 qui sont maintenant devenus un support. Des actions telles que SKF India, KennaMetal India, Orient Refractories et Siemens devraient surperformer tandis que les actions L&T, ACE, NRB Bearings et Ador Welding offrent une configuration risque-récompense favorable.

Métal: La société de courtage s’attend à ce que la surperformance du secteur métallurgique diminue tout en conservant les perspectives positives globales. «Nous nous attendons à ce que JSW Steel, Tata Metaliks, Graphite India et Jindal Stainless surperforment tandis que Tata Steel, SAIL et Kalyani Steel offrent une configuration risque-récompense favorable», a-t-il déclaré.

Auto: ICICI direct Research s’attend à ce que l’espace des véhicules utilitaires et des tracteurs augmente la surperformance, tandis que l’espace à 2 roues offre une configuration risque-récompense favorable. Techniquement, Bajaj-Auto, Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Balkrishna Industries et Philips Carbon pourraient surperformer tandis que les actions Ahok Leyland, ESCORTS, Asahi India et Pricol offrent une configuration risque-récompense favorable.

Immobilier et Infra: L’espace Infra a subi une correction décente en avril et mai 2021. La société de bourse voit une surperformance de valeurs telles que Ambuja Cements, Oberoi Realty, HG Infra. «Alors que PNC Infratech, Sanghvi Movers, India Cements et Mahindra Logistics offrent une configuration de risque-récompense favorable», a-t-il ajouté.

(Les recommandations sur les actions dans cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.