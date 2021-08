Nifty pourrait atteindre 16 450 à court terme, le support se situant à 16 200 ; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Le marché intérieur est resté très volatil, les premiers gains ayant été réduits à la suite de la pression à la vente sur les marchés mondiaux. Image : .

Se remettant des creux de la journée, BSE Sensex et Nifty 50 ont réussi à s’installer en territoire positif mardi. Au cours de la journée, Sensex a atteint un record de 54 779,66, mais a ensuite clôturé à 54 554,66, en hausse de 152 points ou 0,3%. La baisse de l’indice à 30 actions a été limitée par les gains de poids lourds de l’indice tels que Bharti Airtel, HDFC, Kotak Bank et Reliance Industries Ltd (RIL). Nifty 50 a atteint un nouveau record de 16 359 au cours de la journée, mais a fermé boutique à 16 280, en hausse de 22 points ou 0,13 %. Les marchés plus larges ont encore une fois sous-performé les indices boursiers. L’indice BSE MidCap a chuté de 0,85% ou 195 points à 22 762. Alors que l’indice BSE SmallCap a terminé à 26 065,95, en baisse de 2,05 % ou 545,72 points. India VIX, l’indice de volatilité, a gagné 0,79% pour s’établir à 12,71.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

Après une session fortement volatile, l’indice a réussi à clôturer une journée sur une note positive à 16280 et a formé une figure de bougie Doji sur le graphique journalier pour la deuxième journée consécutive, ce qui laisse de nouveau présager une indécision sur les marchés. Nifty a de nouveau respecté la zone de support de 16200 comme prévu et nous avons assisté à un bon recul du même niveau, ce qui laisse entendre que jusqu’à ce qu’il se maintienne au-dessus de 16200, l’indice de la zone pourrait voir une extension dans la zone de consolidation existante de la zone 16200-16350 et la cassure de chaque côté décidera du mouvement de direction final .

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix

Techniquement, l’indice Nifty s’est négocié dans une fourchette et n’a pas cassé son plus bas de la veille et s’est maintenu au-dessus du même, ce qui indique une force haussière dans le compteur. De plus, l’indice a pris le soutien du 50-HMA, qui soutient le mouvement haussier du compteur. Un indicateur de dynamique RSI et MACD montre une force positive et le stochastique est également avec un croisement positif sur le graphique journalier, ce qui indique un nouveau mouvement haussier. À l’heure actuelle, l’indice astucieux a une résistance immédiate à 16360 niveaux tandis que le support baissier est passé à 16150 niveaux.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty s’est négocié dans une fourchette de 160 points aujourd’hui. Il a pris un support à 16200 et a atteint un nouveau plus haut historique de 16359 et y a pris une résistance. Il a donné une clôture de 16270, en hausse de 10 points. La prochaine étape de Nifty sera vue une fois qu’elle aura clôturé au-dessus du niveau de 16350 avec des volumes supérieurs à la moyenne. Tant que Nifty reste au-dessus de 15900, 16400 et 16450 niveaux seront vus sur Nifty dans un proche avenir.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Les marchés ont grimpé bien au-dessus de la barre des 16 300 et semblaient tous prêts à clôturer au-dessus. Cependant, il y a eu une vente massive et nerveuse en milieu de journée qui a amené l’indice à près de 16200. Nous avons bien récupéré mais n’avons pas clôturé au-dessus du niveau de 16300. Une fois que nous aurons réussi à le faire, nous assisterons à un rallye vers 16600 comme prochain objectif pour le Nifty.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Le marché intérieur est resté très volatil, les premiers gains ayant été réduits à la suite de la pression à la vente sur les marchés mondiaux. Les inquiétudes concernant un retrait anticipé des programmes d’achat d’actifs par la Réserve fédérale et les données d’inflation de l’IPC américain qui seront publiées cette semaine ont eu un impact sur le marché mondial. Cependant, le fort soutien des grandes capitalisations, en particulier des secteurs comme la finance et l’informatique, a permis aux principaux indices domestiques de terminer sur une note positive. Après un rallye régulier au cours des mois précédents, les actions des petites et moyennes capitalisations connaissent une consolidation au cours des dernières séances de bourse, tandis que l’intérêt des acheteurs s’est déplacé vers les grandes capitalisations. La troisième vague de Covid et la baisse des liquidités seront une combinaison mortelle pour les moyennes et petites capitalisations à prix élevé.

S Ranganathan, responsable de la recherche, LKP Securities

Ce qui a commencé comme une vente massive des actions de métaux a considérablement déclenché aujourd’hui une vente massive de l’indice des petites capitalisations après avoir rebondi pendant plusieurs mois. L’indice Midcap et les banques PSU n’ont pas non plus été épargnés car les investisseurs et les commerçants ont réalisé des bénéfices. Honnêtement, l’indice à la clôture ne reflétait pas l’humeur du marché car la largeur était très faible.

