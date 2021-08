Nifty pourrait atteindre 16 600, Bank Nifty pourrait atteindre 36 600 dans les semaines à venir ; Meilleurs paris Airtel, TCS, Tata Motors

À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice Nifty 50 prolonge son voyage vers le nord et se dirige progressivement vers notre objectif révisé de 16600 au cours du mois à venir. Image : .

Par Dharmesh Shah

L’indice de référence des actions a effectué un retour fulgurant la semaine dernière alors que les taureaux ont pris le contrôle. Le Nifty a réglé la semaine à 16238 avec des gains hebdomadaires les plus élevés de 3% depuis la mi-mai 2020. Les indices de marché plus larges ont relativement sous-performé, car Nifty Midcap a gagné 0,5% tandis que les petites capitalisations ont perdu 0,8%. Au niveau sectoriel, tous les principaux indices ont terminé dans le vert, menés par les financières et l’informatique.

Perspectives techniques astucieuses

– Sur les lignes attendues, Nifty a enregistré une cassure résolue après deux mois de consolidation (15950-15500) et a atteint notre objectif de 16300. L’action hebdomadaire des prix a formé une bougie haussière importante portant un haut-bas plus élevé, indiquant une accélération de la dynamique haussière qui augure bien pour la prochaine étape du mouvement ascendant

– À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice prolonge son voyage vers le nord et se dirige progressivement vers notre objectif révisé de 16600 au cours du mois à venir car il s’agit d’une extension de 138,2% du rallye de la mi-juin (15450-15915) projeté à partir du sommet de juin de 15915 est placé à 16575 Ainsi, une pause temporaire à partir de maintenant devrait être capitalisée pour accumuler des stocks de qualité au milieu de la progression de la saison des résultats du premier trimestre de l’exercice 21. Notre position constructive repose sur les constats suivants :

a) Les indices Nifty et Bank Nifty ont connu un rythme de retracement plus rapide, mettant en évidence une force inhérente qui est de bon augure pour l’extension de la tendance haussière en cours.

b) Les indices de référence indiens devraient accélérer la surperformance par rapport à leurs homologues des marchés développés et émergents, comme indiqué par une nouvelle cassure sur le graphique des ratios relatifs.

– Nos secteurs de prédilection sont BFSI, IT & Telecom, Metals, Realty & Infra, tandis que la consommation et l’automobile offrent actuellement un rapport risque/rendement favorable

– Sur le front des actions, dans les grandes capitalisations, nous aimons Bharti Airtel, TCS, JSW steel, Kotak Bank, Tata Consumer, Titan, Tata Motors, tandis que dans l’espace midcap, nous préférons, Graphite, Ashok Leyland, Gabriel India, Zensar Technology, Persistent Systems, Tata Chemicals, Mahindra Life, Sail & Havells India

Les indices Nifty et Bank Nifty ont connu un rythme de retracement plus rapide, mettant en évidence une force inhérente qui augure bien pour l’extension de la tendance haussière en cours

-Les indices Nifty midcap et small cap ont enregistré des bénéfices après un rallye de plus de 10% observé au cours des six dernières semaines. Nous pensons qu’une pause prolongée à partir de maintenant aiderait les indices de marché plus larges à refroidir les conditions de surachat et à rendre le marché sain

– Structurellement, la formation d’un pic et d’un creux plus élevés sur le graphique des degrés plus larges nous rend confiants pour réviser la base de support à la hausse à 15900, car elle est à la confluence de :

a) Retracement à 50% du rallye juillet-août (15513-16349), à 15930

b) selon le concept de changement de polarité, la résistance antérieure de 15900 agirait désormais comme support clé

Perspectives astucieuses de la banque

– L’action des prix hebdomadaire a formé une forte bougie haussière avec une reprise de signalisation haut-bas plus élevée du mouvement haussier alors que l’indice a généré une cassure au-dessus de la plage de consolidation des huit dernières semaines (35800-34000).

– À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice maintienne sa tendance haussière actuelle et se dirige progressivement vers les niveaux de 36600 dans les semaines à venir, étant la confluence du précédent sommet majeur de mars 2021 et le retracement externe de 138,2% du reniflard actuel (35810-33908 )

nous nous attendons à ce que l’indice maintienne sa tendance haussière actuelle et se dirige progressivement vers les niveaux 36600 dans les semaines à venir

– L’indice sur les lignes attendues a maintenu le rythme de non-corrigé pendant plus de deux semaines consécutives comme on le voit depuis mai 2021. Il a connu un fort rebond et a généré un retracement plus rapide de son dernier segment en baisse alors que la baisse des 10 sessions précédentes (35977-34115) était complètement retracé en seulement trois séances. Un retracement plus rapide du dernier segment en baisse en moins de la moitié de l’intervalle de temps signale une structure de prix robuste

– Structurellement, la formation d’un pic et d’un creux plus élevés sur le graphique des degrés plus larges nous rend confiants pour réviser la base de support à la hausse à 34500 car elle est à la confluence de :

a) retracement à 80% du mouvement haussier actuel (34115-36219) placé autour de 34500

b) l’EMA en hausse de 20 semaines a été placée autour de 34280 niveaux

c) Le plus bas de la semaine dernière est également placé à 34588 niveaux

-Parmi les oscillateurs, le RSI hebdomadaire à 14 périodes a généré un signal d’achat passant au dessus de sa moyenne à neuf périodes valide ainsi le biais positif

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

ICICI Securities Limited est un analyste de recherche enregistré SEBI ayant le numéro d’enregistrement. INH000000990. Il est confirmé que l’analyste de recherche ou ses proches ou I-Sec n’ont pas la propriété effective/bénéficiaire de 1% ou plus des titres de la société concernée, à la fin du 22/04/2021 ou n’ont aucun autre intérêt financier et ne avoir un conflit d’intérêts important. I-Sec ou ses associés pourraient avoir reçu une compensation pour les services de banque d’affaires/courtage des sociétés concernées mentionnées comme clients au cours des 12 mois précédents

