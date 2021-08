Nifty pourrait atteindre 17 200 dans les prochains mois, Bank Nifty 37700 ; les actions à grande capitalisation pourraient surperformer

in

Les grandes capitalisations pourraient surperformer dans les prochains mois. (Photo : REUTERS)

Nifty 50 pourrait dépasser les sommets historiques actuels et atteindre 17 200 points au cours des prochains mois, selon la société de courtage et de recherche nationale ICICI Direct. Pendant ce temps, Bank Nifty pourrait atteindre 37 700 points, a déclaré la société de courtage, ajoutant qu’il y avait eu une formation de base saine sur l’indice bancaire. Cependant, les respirations temporaires ne sont pas exclues. “Une pause temporaire après un rallye d’environ 8% au cours des quatre dernières semaines présenterait une opportunité d’achat supplémentaire pour construire un portefeuille de qualité dans une perspective à moyen terme”, a déclaré ICICI Direct dans un rapport. Nifty a atteint un sommet historique de 16 712 plus tôt cette semaine.

Achetez n’importe quelle trempette, Nifty peut mesurer 17 200

“La formation de pics et de creux plus élevés signifie la persistance d’un biais positif”, ont déclaré les analystes d’ICICI Direct. La firme estime que Nifty 50 pourrait évoluer vers 17 000-17 200 dans les mois à venir car il s’agit de la parité des prix des deux derniers rallyes observés au cours de cette année. Depuis janvier 2021, Nifty a vu ses 1 800 points se rallier à deux reprises. Dans le scénario actuel, Nifty compléterait 1 800 points à 17 200, projeté par rapport au plus bas de juin de 15 450. Pour atteindre ces niveaux, une stratégie d’achat à la baisse a été conseillée.

À la baisse, ICICI Direct ne s’attend pas à ce que l’indice tombe en dessous de 15 900, qui est la zone de cassure précédente. L’EMA de 50 jours est également placée à 15 900.

Banque astucieuse

L’indice bancaire est resté dans une fourchette depuis un certain temps maintenant, formant ainsi une base pour la prochaine étape haussière. « Nous nous attendons à ce que l’indice, après la récente formation de base saine, dépasse la bande supérieure de la fourchette (36 300) et se dirige vers les niveaux 37 700 au cours du mois à venir, car il s’agit de la confluence de l’implication de mesure de la fourchette récente (36 300-34 800 ) et le précédent record de février 2021 », ont déclaré les analystes.

À la baisse, Bank Nifty ne devrait pas franchir le support solide de 34 500. “L’achat de la stratégie de baisse a bien fonctionné au cours des 15 derniers mois. Par conséquent, la pause actuelle offrirait des opportunités d’achat supplémentaires dans des actions bancaires de qualité », a déclaré ICICI Direct.

Quoi acheter?

Alors que Sensex et Nifty ont atteint de nouveaux sommets cette semaine, les indices midcap et smallcap se sont corrigés. La chute des marchés au sens large intervient après des mois de surperformance. Gardant cela à l’esprit, les analystes d’ICICI Direct pensent que désormais les grandes capitalisations surperformeront tandis que les marchés plus larges subiront une formation de base plus élevée.

Les graphiques suggèrent que le secteur des TI pourrait continuer sur sa lancée positive, se situant dans le quadrant de surperformance. TCS, Tech Mahindra, HCL Tech et Mindtree sont considérés comme des surperformants potentiels, tandis que Reliance, Cyient et Teamlease sont considérés comme des achats à prix avantageux par ICICI Direct.

Le secteur FMCG est également placé dans le quadrant de surperformance et devrait continuer à progresser. En revanche, le secteur bancaire offre désormais un rapport risque/rendement favorable après s’être consolidé le mois précédent. Axis Bank et Canara Bank sont considérées comme des achats à prix avantageux.

