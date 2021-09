Nifty pourrait atteindre 18 200 en octobre, Bank Nifty atteindrait 38 600 ; RIL, Infosys, d’autres parmi les meilleures idées lucratives

Notre position structurelle positive pour Nifty reste intacte car nous nous attendons à ce que Nifty dépasse la barre psychologique de 18 000

Par Dharmesh Shah

Les indices de référence des actions ont enduré leur frénésie record pendant huit semaines consécutives alors que Nifty a atteint un sommet historique de 17948 malgré la volatilité mondiale. Le Nifty a réglé la semaine à 17853, en hausse de 1,5%. Les marchés plus larges ont relativement sous-performé l’indice de référence, les moyennes et petites capitalisations Nifty ayant gagné environ 0,5 chacune. Sectoriellement, IT, Realty, FMCG ont brillé tandis que le métal a continué de sous-performer sur la semaine

Perspectives techniques astucieuses

– Le Nifty a commencé la semaine sur une note modérée, mais la demande d’achat élevée à partir du seuil de support clé de 17200 a aidé l’indice à reprendre son élan à la hausse et à atteindre un nouveau sommet historique de 17948. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie haussière portant un haut-bas plus haut , indiquant la poursuite de la dynamique positive

– Notre position structurellement positive pour Nifty reste intacte car nous nous attendons à ce que Nifty dépasse la marque psychologique de 18000 et se dirige progressivement vers 18200 au cours du mois à venir car il est implicitement cible de la récente cassure de consolidation (17800-17325). La position constructive sur le marché est basée sur les observations suivantes :

a) Les rallyes s’allongent, suivis de corrections superficielles, car les corrections intermédiaires s’arrêtent à moins de 3-4% depuis avril 2021, mettant en évidence une structure de prix robuste

b) Les actions indiennes devraient étendre leur surperformance relative par rapport à leurs pairs mondiaux alors qu’elles ont enduré leur série de records

– Nous nous attendons à ce que Nifty se dirige vers notre objectif de 18200 de manière non linéaire, nous conseillons donc de suivre la stratégie d’achat en cas de creux car nous ne nous attendons pas à ce que Nifty franchisse le support solide des niveaux de 17400

-Sur le plan sectoriel, BFSI, consommation, informatique et télécommunications surperformeront tandis que l’espace automobile offre une configuration risque-récompense favorable

– Dans les grandes capitalisations, nous aimons Infosys, Reliance Industries Ltd (RIL), Asian Paints, Housing Development Finance Corporation (HDFC), State Bank of India (SBI), Piramal Enterprises Ltd, Tata Motors, tandis que dans les Midcaps, nous préférons Aditya Birla Fashion et Retail, Persistent Systems, Astral, M&M Finance, Bluedart, Indocount, VIP Industries, Triveni Engineering

– Nous nous attendons à ce que les indices de marché plus larges subissent une saine consolidation après un rallye de 15 % observé au cours des quatre dernières semaines. Dans le processus, l’action spécifique au stock prévaudrait avec les thèmes du déverrouillage, du logement et des bénéficiaires festifs à privilégier. -Ainsi, les creux doivent être capitalisés pour accumuler des stocks de qualité

Structurellement, la formation d’un pic et d’un creux plus élevés a une fois de plus confirmé la formation de base plus élevée au niveau 17400 que nous ne prévoyons pas de franchir car il s’agit de la confluence de :

a) retracement à 80% du mouvement haussier des deux dernières semaines (17269-17948) à 17405

b) EMA de 20 jours à 17350, qui s’est tenue depuis juillet 2021

Perspectives astucieuses de la banque

– La Nifty Bank s’est négociée dans une fourchette à forte volatilité et a clôturé la semaine sur une note plate à 37830 niveaux. L’action des prix hebdomadaire a formé une petite bougie haussière avec une longue ombre inférieure signalant un support solide à des niveaux inférieurs. Conformément à notre point de vue, la stratégie d’achat en cas de baisse a une fois de plus bien fonctionné, car une demande d’achat élevée a émergé de la zone de support cruciale de 36 500.



– À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice maintienne un biais positif et se dirige progressivement vers notre objectif de 38600 dans les semaines à venir car il s’agit de la parité des prix avec les deux mouvements haussiers majeurs précédents de juillet (34115-36317) et août (34817-37140 ) mesurant chacun environ 2250 points ajoutés au récent creux de 36327 signaux à la hausse vers 38600 niveaux

– La volatilité devrait rester élevée au cours de la semaine à venir en raison de l’expiration mensuelle de la série de septembre et des indices asiatiques volatils. La stratégie d’achat à la baisse a bien fonctionné au cours des 15 derniers mois, de sorte que la volatilité actuelle présenterait une opportunité d’achat supplémentaire dans les actions bancaires de qualité

– L’indice est vu former un haut-bas plus haut dans le graphique des degrés plus larges, ce qui renonce confiant à réviser la base de support plus haut vers | 36500-36300 niveaux car c’est la confluence des observations techniques suivantes :

50% de retracement du mouvement haussier actuel (34817-38112) placé autour de 36500 niveaux

a) L’EMA en hausse à 10 semaines est placée au niveau 36430

b) La bande supérieure de la zone de cassure de la fourchette des trois derniers mois est également placée autour de 36 300 niveaux

c) Le plus bas de la semaine dernière est également placé à 36525 niveaux

– Le stochastique hebdomadaire reste dans une forte tendance haussière supportant ainsi le biais positif de l’indice

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

