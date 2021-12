Nifty pourrait bientôt atteindre 18 000, achetez n’importe quel creux, la cible Bank Nifty vue à 38 500

Les indices boursiers ont prolongé leur recul au cours d’une deuxième semaine consécutive, soutenus par de solides indices mondiaux. (Photo : REUTERS)

Par Dharmesh Shah

Les indices boursiers ont prolongé leur recul au cours d’une deuxième semaine consécutive, soutenus par de solides indices mondiaux. Nifty a terminé la semaine à 17511, en hausse de 1,8 %. Dans le processus, le marché au sens large a relativement surperformé l’indice de référence, les moyennes et petites capitalisations Nifty ayant bondi de 3 % et 4 %, respectivement. Au niveau sectoriel, le métal, l’automobile, l’immobilier sont restés au premier plan tandis que la pharma a fait une pause.

Perspectives techniques

Sur les lignes attendues, l’indice a maintenu le rythme de ne pas corriger de plus de 11% depuis mai 2020, car une demande d’achat élevée est apparue à partir de l’EMA de 100 jours (qui a offert des opportunités d’achat supplémentaires à quelques reprises depuis juin 2020) qui a aidé l’indice à organiser un fort repli et s’installer près de la bande supérieure de consolidation placée à 17500. L’action hebdomadaire des prix a formé une bougie haussière portant un haut-bas plus haut, indiquant la poursuite d’un biais positif. À l’avenir, nous restons constructifs sur le marché car nous nous attendons à ce que Nifty défie la bande supérieure de consolidation placée à 17 500 et se dirige progressivement vers la marque psychologique 18 000 dans les semaines à venir. Notre thèse constructive repose sur le constat suivant :

L’indice en termes de prix a maintenu le rythme de plus de 11% de correction depuis mai 2020. En termes de temps, l’indice a arrêté la correction secondaire en 9 semaines. Dans le scénario actuel, avec une correction de 8 semaines et une correction de 10 % derrière nous, nous pensons que l’indice finirait par connaître une cassure par rapport à la consolidation des deux dernières semaines. Le rallye actuel par rapport au plus bas de la semaine dernière (16782-17543 = 761 points) est maintenant plus important que début novembre recul (17613-18210=597 points) soutenu par la participation de tous les secteurs, indiquant une amélioration structurelle.

Après un rallye de 650 points observé au cours des trois dernières séances, une pause de quelques jours ne peut être exclue. Cependant, une telle pause ne doit pas être interprétée comme négative, mais les baisses doivent être capitalisées pour construire un portefeuille de qualité, car nous ne nous attendons pas à ce que l’indice dépasse le seuil de support clé de 16800. Notre projection de la cible de 18000 est la confluence de :

Le retracement de 61,8% de l’ensemble de la baisse depuis le plus haut d’octobre (18600-16782) est placé à 16900 La cible impliquée de la consolidation des deux dernières semaines (17500-16900) est placée autour de 18000

Au niveau sectoriel, les biens d’équipement, l’immobilier et l’informatique devraient continuer à surperformer tandis que BFSI, l’automobile et le métal s’apprêtent à bénéficier d’une configuration risque-rendement favorable. Dans l’espace à grande capitalisation, nous aimons Reliance, SBI, Bajaj Finserv, TCS, Asian Paints, Tata Steel, Tata Motors, Siemens tandis que dans l’espace à moyenne capitalisation, nous préférons Astral Limited, Bata India, Cummins India, Sanghvi Movers, Canara Bank, Tata Chemical, IRCTC, Zensar Technologies, Fortis Healthcare, JSL, Minda Corp, VIP Industries.

Les indices de marché plus larges devraient étendre leur surperformance relative car ils ont résolu la formation de base solide près de 50 dema avec une amélioration de l’étendue du marché car actuellement 54% des composants de l’indice de moyenne capitalisation se négocient au-dessus de 50 jours EMA par rapport à la lecture de la semaine dernière de 35, mettant en évidence le rajeunissement de la dynamique haussière.

Perspectives astucieuses de la banque

La banque Nifty s’est négociée avec un biais positif et a clôturé la semaine en hausse de 2,5% sur fond d’indices mondiaux fermes. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie haussière avec un plus haut plus bas après six semaines, signalant un biais positif alors que l’indice rebondit après une formation de base saine autour de l’EMA de 200 jours (actuellement placé à 35360).

L’indice de la semaine précédente s’est résolu au-dessus de la fourchette des deux dernières semaines (35300-36800) et a également fermé au-dessus du canal baissier contenant l’intégralité de la baisse corrective, ouvrant ainsi la hausse vers les niveaux de 38500 dans les semaines à venir, étant la confluence de la zone de panne précédente et un retracement de 50 % du déclin total (41829-35328).

L’indice a connu un rebond au cours de la semaine précédente après 6 semaines de baisse corrective, a ainsi maintenu le rythme de rebond après 6 à 8 semaines de phase corrective, comme on le voit depuis avril 2020, signalant la poursuite de la structure globalement positive.

Nifty Bank a un support immédiat à 35300 niveaux étant la confluence de l’EMA de 200 jours et le retracement à 80% du rallye d’août-octobre 2021 (34115-41829). Parmi les oscillateurs, le stochastique hebdomadaire a généré un signal d’achat passant au-dessus de sa moyenne sur trois périodes, validant ainsi la poursuite du pullback actuel dans les semaines à venir.

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

(ICICI Securities Limited est un analyste de recherche enregistré SEBI ayant le numéro d’enregistrement INH000000990. Il est confirmé que l’analyste de recherche ou ses proches ou I-Sec n’ont pas la propriété réelle/bénéficiaire de 1% ou plus des titres de la société en question, au fin du 10/12/2021 ou n’avoir aucun autre intérêt financier et n’avoir aucun conflit d’intérêts important. I-Sec ou ses associés pourraient avoir reçu une quelconque compensation envers les services de banque d’affaires/courtage des sociétés concernées mentionnées comme clients dans les 12 précédents mois.)

