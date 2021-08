Nifty pourrait bientôt atteindre l’objectif 16650 – 16700 ; les graphiques suggèrent une forte dynamique de ces deux actions

Bank Nifty voit également une forte écriture de vente à 36 000, ce qui constitue un bon support potentiel pour Bank Nifty, suivi de 35 800 niveaux. (Photo : REUTERS)

Par Rohan Patil

Nifty 50 s’est consolidé dans la fourchette étroite de 16200 à 16350 pendant six séances de bourse et a donné une cassure à la hausse et a clôturé près de ses niveaux les plus élevés à vie le 13 août. Sur le graphique hebdomadaire, les prix ont marqué une rupture nette d’un modèle de drapeau de pôle haussier et les prix ont pu clôturer au-dessus de la bande supérieure du modèle.

Le RSI (14) tracé sur la période hebdomadaire reste au-dessus de la barre des 65 et dérive vers le niveau de surachat, indiquant que les taureaux sont tentés de prendre le contrôle de la tendance. Deux bougies vertes fortes dos à dos sur le graphique hebdomadaire indiquent une cassure agressive de l’indice de référence.

Pour conclure, nous pensons que la tendance agitée s’est terminée dans l’espace des grandes capitalisations. Nous pouvons nous attendre à ce que Nifty atteigne une fourchette cible haussière de 16650 à 16700 dans un court laps de temps. Les creux doivent être utilisés pour créer de nouvelles positions longues dans les actions à grande capitalisation.

L’indice Nifty FINANCIAL a poursuivi sa tendance haussière après une cassure de consolidation et a clôturé à 17350 niveaux avec un gain de 1,25% sur l’intervalle hebdomadaire. L’indice Nifty IT continue de dominer le marché semaine après semaine et a clôturé à 32678 niveaux avec un gain de 4,39% sur la période hebdomadaire.

L’indice Nifty pharma semble être dans sa phase de distribution et a clôturé à 14049 niveaux avec une perte de 3,23 % et indique une situation de surachat. L’indice des métaux astucieux a formé un modèle de chandelier de pendu baissier à des niveaux record si les prix se sont clôturés en dessous de la mèche inférieure du modèle qui est à 5540 niveaux, nous pouvons obtenir une confirmation pour le modèle.

Ce fut une semaine très volatile pour le Bank Nifty, où un prix continue de s’échanger de manière stricte dans une fourchette de 35700 à 36150 niveaux. Les prix sur le graphique journalier se négocient près de la résistance de la ligne de tendance horizontale qui se situe entre 36 250 et 36 300 niveaux.

L’un des aspects positifs est que les prix s’échangent dans une formation plus haute plus haute plus basse sur l’intervalle hebdomadaire. La moyenne mobile exponentielle sur 21 jours se situe près de l’écart de continuation qui se situe à près de 35 500 niveaux.

L’oscillateur Momentum RSI (14) sur le graphique journalier a formé un motif tête et épaules inversé et sa résistance de décolleté est placée à près de 63 niveaux. Sur le front des indicateurs, MACD a donné un Crossover positif qui indique que le mouvement est susceptible de se poursuivre vers le nord. L’ADX (14) affiche une lecture de 17 et est en hausse, ce qui explique que la force de la tendance se poursuivra.

Bank Nifty voit également une forte écriture de vente à 36 000, ce qui constitue un bon support potentiel pour Bank Nifty, suivi de 35 800 niveaux. La résistance est arrimée près des niveaux 36500 et 36900.

ESCORTES : ACHETER

CMP : Rs 1272,40 | Objectif Rs 1360 | Arrêter la perte Rs 1220

Retour 7%

Les ESCORTES se négociaient dans une fourchette étroite de 1140 à 1240 au cours des quatre derniers mois et ont formé un motif rectangulaire sur la période quotidienne. Le 10 août, les prix ont connu une cassure d’une configuration rectangulaire à 1270 niveaux.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme. Lorsque nous observons l’activité du volume, il y a eu un volume supérieur à la moyenne mis en place au cours des deux dernières semaines sur le graphique quotidien, ce qui indique une phrase d’accumulation. L’oscillateur Momentum RSI (14) lit au-dessus de 60 niveaux avec un croisement positif sur l’échelle hebdomadaire.

Sur la base des études techniques ci-dessus, nous pouvons estimer que le prix peut évoluer vers des niveaux plus élevés sur une courte période.

BATA INDE : ACHETER

CMP : Rs 1705 | Objectif Rs 1825 | Stop Loss Rs 1635

Retour 7%

Les prix se négociaient dans une formation triangulaire ascendante depuis les six derniers mois et ont formé une résistance de ligne de tendance à 1690 niveaux.

BATA India est sorti d’un triangle ascendant à 1693 niveaux le 10 août et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier. L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme.

L’indicateur MACD lit au-dessus de sa ligne centrale avec un croisement positif au-dessus de sa ligne de signal. L’oscillateur Momentum RSI (14) affiche près de 60 niveaux, ce qui indique que la dynamique positive voudra continuer.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

