Nifty pourrait bientôt retester des sommets historiques; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

Les signaux mondiaux ont été mitigés aux premières heures de mercredi. (Photo : REUTERS)

Les taureaux ont pris le contrôle de Dalal Street mardi, poussant les indices de référence et les marchés au sens large à la hausse. S&P BSE Sensex a gagné 383 points ou 0,63% pour terminer à 61 350 tandis que NSE Nifty 50 a ajouté 143 points ou 0,79% pour s’établir à 18 268. Les indices midcap et smallcap ont clôturé en hausse de 1 à 2 % chacun. Mercredi matin, SGX Nifty était en baisse de 45 points, laissant entrevoir un élan négatif en vue de la transaction de la journée. Les indices mondiaux ont été mitigés pendant les premières heures de la journée alors que les indices de Wall Street ont progressé, mais les marchés boursiers asiatiques n’ont pas réussi à refléter la hausse.

Veille mondiale : A Wall Street, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,04%, tandis que le NASDAQ a gagné 0,06%. Le S&P 500 a bondi de 0,18%. Parmi ses pairs asiatiques, Hang Seng était en baisse de 1,63% tandis que Shanghai Composite était en baisse de 0,66%. Topix, Nikkei 225, KOSPI et KOSDAQ se négociaient également avec des pertes.

Approche technique : Le mouvement haussier de mardi a peut-être annulé la récente tendance à la baisse, attirant les taureaux vers Dalal Street. « Une longue bougie haussière s’est formée sur le graphique journalier, ce qui indique la formation d’un modèle d’inversion de la tendance baissière récente », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « C’est une indication positive et on peut s’attendre à une nouvelle hausse à court terme. Comme cela s’est produit dans le passé, il est plus probable que Nifty revisite un récent sommet historique de 18605 niveaux », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: Nifty est actuellement placé à 18 268 et pourrait bientôt augmenter, selon les analystes techniques. « Nifty semble prêt à tester 18 450 et toute baisse peut être utilisée comme opportunité d’achat », a déclaré Rahul Sharma, directeur et chef de la recherche, JM Financial. Il a ajouté que Support for Nifty est placé à 18 175 et 18 260.

Commerces FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont été des vendeurs nets d’actions nationales pour la sixième journée consécutive. Les FII ont retiré 2 368 crores de roupies des actions nationales. Les investisseurs institutionnels domestiques ont toutefois été acheteurs nets pour la quatrième journée consécutive. Les DII ont acheté des actions d’une valeur de 1 385 crore de roupies.

Veille IPO : PB Fintech, la société mère de Policy Bazaar et Paisa Bazaar, entrera dans Dalal Street la semaine prochaine pour son introduction en bourse. L’émission s’ouvrira le 1er novembre et se clôturera le 3 novembre. La fourchette de prix de l’émission a été fixée à Rs 940-980 par action.

