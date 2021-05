Nifty pourrait bientôt toucher 15 050, les investisseurs doivent adopter une approche spécifique aux actions; 3 actions à acheter

Les niveaux de support à court terme pour Nifty et Bank Nifty seront respectivement de 14150 et 30400, tandis que 15050 et 36500 seront des niveaux de résistance. Image: .

Par Prem Prakash

Une augmentation sans précédent des cas de COVID-19 devrait perturber la reprise économique de l’Inde, mais l’impact global serait moins grave que l’année dernière. Le degré de dommage économique au cours de la deuxième vague sera principalement déterminé par la rapidité avec laquelle la chaîne de l’infection peut être rompue et la rapidité avec laquelle de plus en plus de personnes peuvent être vaccinées pour conduire le pays vers une «immunité collective».

Nouvelles connexes

Nifty peut récupérer 15 000 lors de l’ouverture de la transaction, SGX Nifty en hausse de 1%; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché RIL, Bharti Airtel, Tata Motors, GSK Pharma, Route Mobile, L&T, Union Bank of India en bref Share Market LIVE: Nifty franchit 15000 en session pré-ouverte, Sensex franchit 49800

Dans un communiqué récent, l’agence de notation CRISIL a déclaré que les effets sur la production industrielle lors de la deuxième vague seraient moins graves que les destructions constatées en 2020. Nomura, une société de courtage japonaise, a également déclaré que l’activité du marché a diminué, mais cela ont un effet mineur sur l’économie. IIP a augmenté de 22,4% en mars, ce qui s’explique en partie par une base faible, mais les données sont toujours meilleures que prévu.

Un autre facteur important à surveiller est le rythme de la campagne de vaccination par le gouvernement indien. Alors que le gouvernement travaille dur pour vacciner autant de personnes que possible, le public est préoccupé par la pénurie potentielle de vaccins et d’autres établissements de santé et, par conséquent, ce sera un facteur très important de voir comment le gouvernement gère les contraintes du côté de l’offre.

À l’heure actuelle, une autre grande inquiétude est la hausse de l’inflation aux États-Unis, qui pourrait conduire à des mesures de resserrement plus tôt que prévu de la part de la Fed. Si cela se produit, il y aurait une pression sur les entrées étrangères et le marché pourrait avoir du mal pendant les 3 à 5 prochains mois à faire des échanges plus élevés et pourrait se négocier latéralement. Une fois qu’il y aura une bonne quantité de progrès sur tous les facteurs, à savoir l’inflation, l’endiguement de la deuxième vague, le programme de vaccination, l’assouplissement des restrictions de verrouillage, etc., nous pourrions voir les marchés atteindre de nouveaux sommets.

Assistance astucieuse à CY21 à 13600, Bank Nifty à 29000

Les niveaux de support à court terme pour Nifty et Bank Nifty seront respectivement de 14150 et 30400, tandis que 15050 et 36500 seront des niveaux de résistance. Alors que pour le CY21 complet, le support pour Nifty est placé à 13600 et pour Bank Nifty il est placé à 29000.

Les indicateurs mondiaux sont relativement forts, mais les signaux nationaux ne correspondent pas aux signaux mondiaux. Alors que le nombre de cas de COVID-19 continue d’augmenter, une campagne de vaccination est le seul moyen de lutter contre cela. Actuellement, l’élan est limité à des secteurs spécifiques tels que la pharma, l’informatique et la grande consommation. Les investisseurs doivent opter pour une approche spécifique aux actions et prendre une décision éclairée. Toute baisse est une opportunité d’investir dans ces conditions, mais les investisseurs doivent se concentrer sur des choix spécifiques au secteur et aux actions.

Étant donné que les actions indiennes ont été négociées à des niveaux records, les investisseurs devraient réévaluer leurs portefeuilles en prenant des bénéfices sur des actions qui ont généré des rendements meilleurs que prévu et attendre les baisses du marché pour réinvestir le produit, en particulier dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques et les technologies de l’information. et les biens de consommation à évolution rapide.

Actions à acheter

1. Coromandel International

ACHETER, Objectif: Rs 850, Stop loss: Rs 720

Le stock a trouvé un support autour du niveau 711, qui se trouve également être le même niveau qu’un précédent plus bas intermédiaire d’octobre 2020. Sur les graphiques hebdomadaires, cela indique un double fond. Nous recommandons d’acheter l’action au-dessus de Rs 775 pour l’objectif de Rs 850, en gardant un stop loss à Rs 720 sur une base de clôture.

2. Médicaments Aarti

ACHETER, Objectif: Rs 950, Stop loss: Rs 695

Au cours des derniers mois, Aarti Drugs a consolidé dans une fourchette de 620 à 808. Le titre est sorti de cette fourchette la semaine dernière sur un volume supérieur à la moyenne, indiquant que la tendance haussière se poursuivrait. L’action se négocie au-dessus des moyennes mobiles simples de 20 et 50 jours, ce qui indique que les indicateurs techniques sont positifs. Nous recommandons d’acheter l’action au-dessus de 800 pour l’objectif de Rs 950, en gardant un stop loss à Rs 695 sur une base de clôture.

3. Mphasis Limited

ACHETER, Objectif: Rs 2,020, Stop loss: Rs 1,765

Un volume élevé, plus de trois fois le volume moyen de 50 jours d’actions de 5 lakhs par jour, soutient la cassure au-delà de la fourchette de trois mois précédente, indiquant une plus grande participation dans la direction de la tendance. Le RSI quotidien de 14 périodes a construit une base plus élevée au-dessus de sa moyenne de neuf périodes et reprend sa tendance à la hausse, indiquant que le biais positif. Nous recommandons d’acheter l’action au-dessus de Rs 1850 pour l’objectif de Rs 2020, en gardant un stop loss à Rs 1765 sur une base de clôture.

(Prem Prakash est PDG de CapitalVia Global Research. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.