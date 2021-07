Nifty pourrait dépasser les 16 300 cette semaine, Bank Nifty 36 600 dans les mois à venir ; Meilleurs paris Infosys, IndiGo, Axis Bank

Nifty a maintenu le rythme de ne pas corriger pendant plus de trois semaines consécutives depuis avril 2020, ce qui signifie une force inhérente. Image : .

Sur les lignes attendues, Nifty a retrouvé une dynamique haussière après avoir approché la maturité de la correction en termes de prix/temps. La demande d’achat a émergé d’une base de support élevée de 15600 qui a aidé l’indice à se résoudre après la consolidation des cinq dernières semaines (15900-1500). En conséquence, notre stratégie d’achat en cas de baisse a bien fonctionné. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie haussière avec une petite ombre inférieure, indiquant la reprise de la tendance haussière primaire. Dans le même temps, les indices boursiers plus larges ont continué de surperformer l’indice de référence et ont atteint un nouveau record historique.

– L’indice a maintenu le rythme sans correction pendant plus de trois semaines consécutives depuis avril 2020, ce qui signifie une force inhérente. La cassure d’une consolidation prolongée indique un rajeunissement de la dynamique haussière qui nous fait croire ; Nifty défierait la barre psychologique de 16 000 au cours de la semaine tronquée à venir et se dirigerait éventuellement vers notre objectif révisé de 16 300 le mois à venir. Dans le processus, des accès temporaires de volatilité offriraient des opportunités d’achat supplémentaires. Ainsi, les baisses à partir de ce moment devraient être capitalisées pour accumuler des actions de qualité au milieu de la progression de la saison des bénéfices du premier trimestre de l’exercice 22. Notre cible de 16 300 est basée sur les observations suivantes :

a) La cible implicite de la récente cassure de consolidation (15900-15500) est placée à 16300

b) Extension de 138,2% du rallye de mi-juin (15450-15915), projeté à partir du plus bas de juillet de 15633, placé à 16284

– Sur le plan sectoriel, nous nous attendons à ce que BFSI, IT, Infra, Realty et Metals mènent le rallye tandis que l’espace Auto et Consommation offre une marge de sécurité aux niveaux actuels

– Nos choix préférés à grande capitalisation sont Axis Bank, Bajaj Finance, Infosys, Asian Paints, Hindalco, Ultratech Cement, M&M tandis que, dans les midcaps, nous aimons Havells, Birla soft, Vardhaman Special steel, Mahindra life, Indocount industries, Glenmark Pharma, PNC Infra , Sandhar Technologies, Interglobe aviation

– Les indices Nifty midcap et small cap ont enduré leur surperformance relative par rapport à l’indice de référence. La formation d’un pic et d’un creux plus élevés soutenus par une forte ampleur du marché signifie une force inhérente qui augure bien de la durabilité du mouvement ascendant en cours

– Structurellement, la cassure de la consolidation du dernier mois a confirmé la forte formation de base plus élevée dans la zone 15600-15500 que nous ne prévoyons pas de casser car il s’agit de la confluence de :

a) Retracement à 80% du rallye juin-juillet (15450-15962), à 15500

b) 10 semaines EMA placé à 15560

Perspectives astucieuses de la banque

– L’indice a gagné pour la deuxième semaine consécutive et a clôturé en hausse de 2%. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie haussière avec un plus haut plus bas et une clôture à la bande supérieure de la plage des six dernières semaines (35800-340000) signalant la force et la poursuite du mouvement haussier sur les lignes attendues

– À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice défie la marque psychologique de 36 000 au cours de la prochaine semaine tronquée et se dirige éventuellement vers 36 600 le mois à venir, car il s’agit de la confluence du précédent sommet majeur de mars 2021 et du retracement externe de 138,2 % des six dernières semaines. ‘ reniflard (35810-33908)

– Conformément à notre point de vue, l’indice génère une cassure au-dessus de la fourchette des six dernières semaines, car l’action des prix s’est contractée au cours des trois dernières semaines, suggérant que la cassure de cette consolidation approche. Nous prévoyons une cassure de l’indice à la hausse compte tenu d’un retracement peu profond et d’une structure de prix robuste

– La formation d’un haut-bas plus élevé dans le délai hebdomadaire nous donne confiance pour réviser la base de support à la hausse vers 34800 étant la confluence des observations techniques suivantes :

une. Le retracement à 80% du mouvement haussier actuel (34632-35985) placé à 34900

b. La valeur de la ligne de demande croissante rejoignant les principaux creux depuis mai 2020 se situe autour de 34850

c. L’EMA en hausse à 50 jours est également placée à 34790 niveaux

– Parmi les oscillateurs, le stochastique hebdomadaire s’est refroidi du territoire de surachat et a généré un signal d’achat passant au-dessus de sa moyenne sur trois périodes valide ainsi le biais positif de l’indice

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

ICICI Securities Limited est un analyste de recherche enregistré SEBI ayant le numéro d'enregistrement. INH000000990. Il est confirmé que l'analyste de recherche ou ses proches ou I-Sec n'ont pas la propriété effective/bénéficiaire de 1% ou plus des titres de la société concernée, à la fin du 22/04/2021 ou n'ont aucun autre intérêt financier et ne avoir un conflit d'intérêts important. I-Sec ou ses associés pourraient avoir reçu une compensation pour les services de banque d'affaires/courtage des sociétés concernées mentionnées comme clients au cours des 12 mois précédents

