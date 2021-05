Nifty pourrait en détenir 14 200, Bank Nifty pourrait bientôt se diriger vers 34 900; Axis Bank et Mindtree devraient surperformer

L’action hebdomadaire des prix a formé une bougie de vague élevée, indiquant une volatilité élevée dans Nifty 50 alors que la réservation de bénéfices émergeait après avoir approché la marque psychologique de 15000. Image: .

Les indices boursiers ont cassé la baisse des trois dernières semaines et ont conclu la semaine à 14631, en hausse de 2%. Les marchés plus larges ont relativement surperformé, les Nifty midcap et small cap ayant respectivement bondi de 3% et 4%. Sur le plan sectoriel, à l’exception des produits de grande consommation, tous les principaux indices ont terminé la semaine en vert, menés par les financières, le métal et les infra.

Perspectives techniques

L’action hebdomadaire des prix a formé une bougie de vague élevée, indiquant une volatilité élevée alors que les réservations de bénéfices émergeaient après avoir approché la marque psychologique 15000 Le rajeunissement de l’élan à la hausse soutenu par l’amélioration de la largeur du marché nous rend confiants de croire que l’indice maintiendrait le rythme de la maturité des prix et du temps. correction et finalement retester le sommet de la durée de vie de 15400 au mois de mai 2021. Dans le processus, nous prévoyons que l’indice maintiendra le seuil de support clé de 14200. Par conséquent, tout ralentissement vers la fourchette de 14600-14500 attirerait une demande d’achat élevée qui devrait être capitalisée comme une opportunité d’achat incrémentielle dans les grandes et moyennes capitalisations de qualité au milieu de la progression de la saison des résultats du quatrième trimestre de l’exercice21.Le point clé à souligner est que la hausse actuelle (~ 900 points) est de plus grande ampleur par rapport au rallye de début mars de 868 points. Le mouvement ascendant allongé signifie le rajeunissement de l’élan ascendant qui augure bien pour la prochaine étape du mouvement ascendant. À l’avenir, nous nous attendons à ce que les corrections soient de nature moins profonde, conduisant à une formation de fond plus élevée. Pendant ce temps, BFSI, Pharma, Metal et Consommation restent au centre des préoccupations: sur le front des actions, Axis Bank, Cipla, Ambuja Cements, Concor, L&T Infotech, SAIL sont les grandes capitalisations préférées tandis que dans les midcaps, Balkrishna Industries, Carborandum Universal, BEL, Mindtree , Radico Khaitan, Bata India, Tata Chemicals, Jindal Stainless devraient surperformer L’indice Nifty small cap résolu après la consolidation des deux derniers mois et a atteint un nouveau plus haut de 52 semaines, soulignant la force inhérente. Nous prévoyons que les indices boursiers plus larges subiront leur surperformance relative, alors que les petites capitalisations assisteraient à une activité de rattrapage alors que l’indice Nifty midcap oscille à son plus haut historique alors que l’indice des petites capitalisations est toujours à 11% de ses sommets de durée de vie. une base plus élevée au seuil de support clé de 14200, que nous ne prévoyons pas de franchir. Par conséquent, les baisses devraient être capitalisées comme une opportunité d’achat car le niveau de 14200 est la confluence de a) Bande inférieure des deux derniers mois, canal baissier placé à 14200, (b) 100 jours EMA placé à 14200, (c) Le plus bas de panique de la semaine dernière est placé à 14151

Bank Nifty Outlook

Bank Nifty, conformément à nos attentes, a connu un fort rebond la semaine précédente. Malgré la réservation des bénéfices de vendredi, l’indice a clôturé en hausse de plus de 3% sur une base hebdomadaire À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice maintienne le rythme du prix et du temps et se dirige progressivement vers 34900 niveaux dans les semaines à venir, car il s’agit du retracement de 61,8% du déclin entier (37708-30405). Par conséquent, il faut accumuler des actions bancaires de qualité dans la fourchette de 32000-31500 pour suivre le prochain mouvement haussier attendu Le point clé à souligner est que le récent mouvement haussier (3880 points) est plus important que le mouvement haussier de fin février de 2256 points. L’allongement du mouvement ascendant signifie le rajeunissement de l’élan ascendant qui augure bien pour la prochaine étape du mouvement ascendant. Par conséquent, tout refroidissement temporaire ne doit pas être considéré comme négatif au lieu de cela, il doit être capitalisé pour accumuler des actions bancaires de qualité L’indice a maintenu le rythme de ne pas corriger plus de 20% comme on l’a vu depuis mars 2020. Dans le scénario actuel, il a rebondi après avoir corrigé 19% de le record absolu (37708). Par conséquent, il fournit une configuration risque-récompense favorable pour la prochaine étape du mouvement haussier Le stochastique hebdomadaire est vu rebondir du territoire de survente et est placé à une lecture de 40 valide ainsi le biais positif de l’indice

