Nifty pourrait remonter de 22% d’ici avril pour atteindre 22000, Sensex vu à 65000 ; Sanjiv Bhasin haussier sur ICICI Bank, HCL Tech

BSE Sensex devrait récupérer son précédent record de 62 000 et Nifty 50 pourrait atteindre 18 400 avant le budget de l’Union 2022

BSE Sensex devrait retrouver son précédent record de 62 000 et Nifty 50 pourrait atteindre 18 400 avant le budget de l’Union 2022, a déclaré Sanjiv Bhasin, directeur d’IIFL Securities, dans une interview avec Surbhi Jain de Financial Express Online. Bhasin s’attend également à ce que Nifty remonte de 22% par rapport aux niveaux actuels à un nouveau record historique de 22000 d’ici avril 2022. Il voit une hausse de plus de 7% dans l’ESB Sensex, et s’attend à ce qu’il atteigne 65000 d’ici le début du mois de mai de cette année. des gains plus élevés. De plus, au milieu des injections de rappel COVID et des développements de médicaments antiviraux, Bhasin pense que les actions pharmaceutiques peuvent fournir de bons résultats trimestriels et suggère aux investisseurs de rester partiellement investis dans les actions pharmaceutiques. Voici les extraits édités.

1. Où voyez-vous BSE Sensex, Nifty 50 avant le budget de l’Union 2022, les sondages de l’Assemblée et au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19 ?

BSE Sensex peut atteindre le précédent record de 62000 avec Nifty pour tenter 18400 avant le budget. Mon objectif pour la fin avril serait plus élevé car les bénéfices surprendront à la hausse et avec la baisse des cas « Omicron », attendez-vous à Nifty à 22000 début mai et Sensex à 65000.

2. Que suggérez-vous aux investisseurs particuliers d’acheter et de vendre ? Pouvez-vous nommer quelques actions qui pourraient gagner à court terme ?

Gardez votre SIP en marche car le timing des marchés sera impossible dans un marché haussier. Quiconque a essayé de chronométrer l’entrée au cours des deux dernières années a perdu le meilleur rallye en plus de 5 ans. Des secteurs tels que les banques, la construction et la réalité vont prendre la tête, suivis de l’informatique et de la pharmacie. Les actions d’ICICI Bank, d’IDFC First Bank, de L&T, de Godrej Properties et de HCL Technologies pourraient augmenter à court terme.

3. Avec autant de développements sur le vaccin COVID-19, les injections de rappel et les médicaments antiviraux, est-il temps de détenir des stocks pharmaceutiques ?

Restez partiellement investi dans les actions pharmaceutiques, car la meilleure partie des bénéfices est peut-être derrière nous. Les meilleurs choix d’actions sont Cipla, Sun Pharmaceutical Industries et Dr. Reddy’s Laboratories avec Lupin un cheval noir.

4. Quels sont vos secteurs sous-pondérés et surpondérés ? Selon vous, quelles actions ont le potentiel d’offrir des rendements décents à court terme ?

Le secteur sous-pondéré serait les biens de consommation de base et la surpondération serait les actions de dépenses d’infrastructure. Les actions de Dark Horse sont NBCC (Inde), NLC India et Union Bank of India.

5. Pensez-vous que la ruée vers l’introduction en bourse de 2021 se poursuivra également en 2022 ? Lesquelles les investisseurs doivent-ils rechercher ?

Oui, la ruée vers les introductions en bourse pourrait se poursuivre cette année, et le financement des PE récolte désormais les avantages de la nouvelle technologie dans le numérique et la fintech. LIC India ouvrira le bal pour le côté PSU, les investisseurs doivent en être propriétaires.

6. Quels seront les principaux moteurs des marchés boursiers en 2022 ?

Les principaux moteurs des marchés boursiers en 2022 seront la croissance, les bénéfices et la puissance du SIP de détail, qui a atteint 11 000 crores de roupies par mois et a atténué la surinfluence des investisseurs étrangers.

