Nifty pourrait reprendre sa tendance haussière au-dessus de 18050 ; achetez ces 2 actions pour empocher de bons rendements

Les supports cruciaux à surveiller en cas de faiblesse se situent désormais à 17697-17613.

Par Subash Gangadharan

Alors que le Nifty a fortement rebondi lundi et se maintient au-dessus de la SMA à 50 jours, il trouve maintenant une résistance à la SMA à 20 jours qui est actuellement à 18050. Une accélération à la hausse n’est probable dans la semaine à venir qu’une fois ces niveaux de 18050 retirés. de façon convaincante. Dans ce scénario, le Nifty pourrait tenter de tester les précédents sommets de 18384. Les supports cruciaux à surveiller en cas de faiblesse se situent désormais à 17697-17613.

Les choix ci-dessous sont pour les prochaines 15-26 sessions de trading

Acheter des câbles Finolex

Finolex Cables a fait preuve d’une relative force cette semaine. Alors que l’indice Nifty a gagné 0,9%, Finolex Cables a gagné 4,66%. Dans la foulée, l’action est également sortie de sa récente fourchette de négociation grâce à des volumes sains.

Les indicateurs techniques donnent des signaux positifs alors que l’action se négocie au-dessus de la SMA de 20 et 50 jours. Les indicateurs de momentum quotidiens comme le RSI à 14 jours ont également rebondi et sont désormais en mode haussier, ce qui augure bien de la poursuite de la tendance haussière.

La configuration technique intermédiaire semblant positive, nous pensons que l’action a le potentiel de monter et de sortir de ses précédents sommets intermédiaires dans les semaines à venir et nous recommandons donc un achat entre les niveaux 485-493. Le CMP est de 488,9. Le stop loss est à 465 tandis que les objectifs sont à 550.

Acheter des chaussures Relaxo

Après avoir corrigé un sommet de 1405 atteint début octobre 2021, Relaxo Footwears a trouvé un support aux niveaux de 1285 début novembre 2021. Ces niveaux correspondaient également au SMA de 20 jours, ce qui en fait un support solide.

Mercredi, l’action est sortie de la fourchette de négociation récente en raison de volumes supérieurs à la moyenne. Avec les lectures dynamiques telles que le RSI à 14 jours en mode haussier et la configuration technique intermédiaire semblant positives, nous pensons que l’action a le potentiel de progresser dans les semaines à venir et recommandons donc un achat entre les niveaux 1400-1420. Le CMP est à 1412. Le stop loss est à 1330 alors que les objectifs sont à 1600.

(Subash Gangadharan, Senior Derivative & Technical Analyst, HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

