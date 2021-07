Nifty pourrait se diriger vers 16 300 en août, Bank Nifty resterait positif avec un support solide à 34 000 ; Le meilleur pari du SBI

Structurellement, la demande d’achat persistante de la zone de support clé de 15600-15500 signifie une formation de base solide, que nous prévoyons de maintenir à l’avenir

Par Dharmesh Shah

Les indices de référence des actions ont conclu la semaine dernière sur une note plate à négative, l’indice ayant récupéré la plupart des pertes intrasemaines et terminé la semaine à 14856, en baisse de 0,5%. Le marché plus large a fait une pause alors que Nifty midcap et small cap ont perdu respectivement 1% et 0,3%. Au niveau sectoriel, l’informatique, les produits de grande consommation, l’immobilier ont éclipsé tandis que les financières et l’automobile ont sous-performé.

Perspectives techniques astucieuses

– Malgré le déclin initial, la phase corrective du marché reste maîtrisée alors que le Nifty a effectué un retour en force dans la seconde moitié de la semaine, en tandem avec ses pairs mondiaux. L’action des prix hebdomadaire a formé une petite bougie haussière avec une ombre inférieure importante, soulignant la demande d’achat élevée émergée de la bande inférieure de consolidation coïncidant avec l’EMA de 50 jours placée autour de 15600

– Le point clé à souligner lors de la consolidation en cours est qu’au cours des quatre dernières semaines consécutives, l’indice a réussi à maintenir la barre des 15600 à plusieurs reprises, mettant en évidence une base de support solide, que nous ne prévoyons pas de franchir.

– À l’avenir, une clôture décisive au-dessus de la bande supérieure de consolidation 15950 soutenue par des indices mondiaux fermes et une participation multisectorielle ouvrirait la porte à la prochaine étape de la hausse vers notre objectif révisé de 16300 au cours du mois à venir. Ainsi, les baisses à partir de ce moment devraient être capitalisées pour accumuler des actions de qualité au milieu de la progression de la saison des bénéfices du premier trimestre de l’exercice 22. Notre cible de 16 300 est basée sur les observations suivantes :

a) La cible implicite de la récente cassure de consolidation (15900-15500) est placée à 16300

b) Extension de 138,2% du rallye de mi-juin (15450-15915), projeté à partir du plus bas de juillet de 15633, placé à 16284

Nous nous attendons à ce que l’informatique, les métaux, l’immobilier et l’infra, la consommation discrétionnaire surperforment relativement. BFSI est sur le point d’offrir une proposition risque/rendement attrayante

– Nos choix à grande capitalisation préférés sont SBI (State Bank of India), Bajaj Finserv, Wipro, Tata Steel, Maruti Suzuki tandis que, dans les midcaps, nous aimons Sonata Software, Intellect Design Arena, Bata India, Bajaj Electricals, KNR Constructions, Indocount Industries, Ciment JK Lakshmi, Tata Metaliks

– Les indices Nifty midcap et small cap ont fait une pause après une forte hausse des quatre dernières semaines. Nous pensons qu’une pause temporaire à partir de maintenant aiderait le marché plus large à refroidir la situation de surachat et à former une base plus élevée qui ouvrirait la voie à la prochaine étape de la hausse

– Structurellement, la demande d’achat persistante de la zone de support clé de 15600-15500 signifie une formation de base solide, que nous prévoyons de maintenir à l’avenir, car il s’agit de la confluence de :

a) Retracement à 80% du rallye juin-juillet (15450-15962), à 15500

b) 10 semaines EMA placé à 15600

Perspectives astucieuses de la banque

– L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie Doji avec un plus bas plus bas car contrairement à nos attentes, l’indice n’a pas réussi à générer une cassure au-dessus de la fourchette des sept dernières semaines (35800-340000) et a prolongé la consolidation au milieu de la volatilité mondiale

– La demande d’achat émergée de la bande inférieure de la fourchette des sept dernières semaines met en évidence la présence d’un support solide autour de 34 000 niveaux. À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice se maintienne au-dessus de 34 000 niveaux et assiste à un recul progressif dans les semaines à venir vers la bande supérieure de la fourchette située autour de 35 800 niveaux.

– L’indice a connu un retracement peu profond car il n’a retracé que 50% de son rallye de mai (32115-35810) au cours des sept dernières semaines, soulignant la force et une formation de base plus élevée.

– Nous conseillons de capitaliser la pause actuelle comme une opportunité d’achat supplémentaire dans des banques de grande et moyenne capitalisation de qualité, car la structure globale reste positive

– L’indice a une base de support à 34000 niveaux étant la confluence des observations techniques suivantes

– La bande inférieure de la fourchette de consolidation des sept dernières semaines se situait autour de 34 000 niveaux

– L’EMA en hausse de 20 semaines est également placée à 34000 niveaux

– Parmi les oscillateurs, le stochastique hebdomadaire se maintient au-dessus de sa moyenne sur neuf périodes valide ainsi le biais positif de l’indice dans les semaines à venir

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

ICICI Securities Limited est un analyste de recherche enregistré SEBI ayant le numéro d’enregistrement. INH000000990. Il est confirmé que l’analyste de recherche ou ses proches ou I-Sec n’ont pas la propriété effective/bénéficiaire de 1% ou plus des titres de la société concernée, à la fin du 22/04/2021 ou n’ont aucun autre intérêt financier et ne avoir un conflit d’intérêts important. I-Sec ou ses associés pourraient avoir reçu une compensation pour les services de banque d’affaires/courtage des sociétés concernées mentionnées comme clients au cours des 12 mois précédents

