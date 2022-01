Nifty pourrait se rapprocher de 18400-18600 pour atteindre un nouveau record historique; ICICI Bank, les meilleurs paris sur les peintures asiatiques

Compte tenu de la structure globale du graphique, nous nous attendons à ce que l’indice augmente progressivement vers un nouveau sommet de la vie. Maintenant, il doit se maintenir au-dessus de 17500 zones, pour un mouvement haussier vers 18000 et 18400-18600 zones.

Par Rahul Shah

Les marchés ont applaudi la nouvelle année alors que les indices de référence des actions ont enregistré la meilleure semaine en quatre mois pour commencer 2022 ont mené le rallye avec la Nifty Bank, la NBFC et la Nifty PSU Bank. Les mises à jour trimestrielles solides des entreprises, les espoirs de bons résultats trimestriels et le passage des FII aux acheteurs nets sont quelques signes qui incitent à l’optimisme sur le marché. Sensex a ajouté 1491 points ou 2,5% pour clôturer à 59 744 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a clôturé 351 points ou 2% de plus à 17 812.

Cependant, les marchés mondiaux ne participent pas encore au rallye, car le Nasdaq a plongé de 5 % (775 points) et les marchés asiatiques ont chuté de 2 à 3 % après que la Réserve fédérale américaine a indiqué qu’elle pourrait potentiellement resserrer sa politique monétaire plus rapidement si l’inflation reste élevée. L’obligation américaine à 10 ans a atteint 1,78% sur un plus haut d’un an.

Tous les yeux sont rivés sur les bénéfices des entreprises pour le trimestre de décembre. Les entreprises technologiques ouvriront le bal avec TCS, Infosys, HCL Tech et Wipro en tête. De plus, la tendance des FII, toute remarque de la Fed des États-Unis sur la question liée à la politique, la tendance du rendement des obligations américaines et l’évolution des cas de covid seront au centre de l’attention cette semaine. Pour les acteurs du marché, des chiffres macroéconomiques positifs, des attentes de bons bénéfices trimestriels et des afflux de FII s’avèrent être un atout. La force de la tendance haussière reste intacte et il est peu probable qu’il y ait une forte tendance à la baisse à partir d’ici. Toute faiblesse à partir d’ici pourrait être une opportunité d’achat. L’indice s’est négocié avec une formation plus élevée et plus basse sur un graphique hebdomadaire ainsi qu’un chandelier ouvert marubozu formé qui suggère un rallye à la hausse dans le compteur.

Compte tenu de la structure globale du graphique, nous nous attendons à ce que l’indice augmente progressivement vers un nouveau sommet de la vie. Maintenant, il doit se maintenir au-dessus des zones 17500, pour un mouvement haussier vers les zones 18000 et 18400-18600 tandis que le support se déplace vers les zones 17350 et 17200. Bonne négociation

Banque ICICI

SL : Rs 770 | Objectif : Rs 840

ICICI Bank a donné une cassure de la ligne de tendance et a commencé la prochaine étape à la hausse. Il se négocie également bien au-dessus de son EMA 50, ce qui indique que la tendance haussière se poursuivra. Il a formé une bougie haussière à l’échelle hebdomadaire en franchissant sa ligne de tendance baissière indiquant un intérêt d’achat. L’oscillateur RSI se déplace vers le nord à l’échelle hebdomadaire et montre ainsi une plus grande force dans le compteur. Compte tenu de la structure graphique actuelle, nous conseillons d’acheter l’action pour un mouvement haussier vers 840 avec un stop-loss de 770.

Peintures Asiatiques

SL: Rs 3510 | Objectif : Rs 3750

Asian Paints a progressé avec une forte dynamique sur les graphiques hebdomadaires et mensuels. Il se négocie près de son territoire le plus élevé de sa vie et a donné une cassure de la ligne de tendance de l’offre sur l’échelle quotidienne indiquant la force d’achat. L’oscillateur RSI est placé positivement, ce qui soutiendra le mouvement vers les niveaux supérieurs. En regardant la structure globale des prix, nous nous attendons à ce que l’action augmente légèrement vers les zones 3750. Par conséquent, nous vous conseillons d’acheter l’action avec un stoploss de 3510.

(Rahul Shah est Senior Vice President chez Group Advisory Leader-PCG, Broking & Distribution chez Motilal Oswal Financial Servcies. Les opinions exprimées sont celles de l'auteur.

