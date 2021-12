Nifty pourrait s’inspirer des marchés mondiaux, un répit attendu pour les taureaux ; 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Les marchés d’actions sont restés sous pression vendeuse mercredi, les indices se terminant dans le rouge pour la quatrième séance de bourse consécutive.

Les marchés d’actions sont restés sous pression vendeuse mercredi 15 décembre, les indices se terminant dans le rouge pour la quatrième séance de bourse consécutive. Avant le résultat de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale annoncée tard hier soir, le S&P BSE Sensex a perdu 329 points ou 0,57% pour atteindre 57 788, tandis que le NSE nifty 50 a effacé 103 points ou 0,60% pour s’établir à 17 221 hier.

« Attendez-vous à un peu de répit pour les Bulls si 17 193 n’est pas cassé au cours de la première heure, nous pourrions voir une courte couverture. Si nous franchissons les 17 375 de manière décisive d’ici aujourd’hui ou demain, attendez-vous à ce que la faiblesse du marché soit terminée. Le niveau de rupture de Bank Nifty s’est établi à 37 050 tandis que le support crucial est placé à 36 700 », a déclaré Rahul Sharma, directeur et chef de la recherche, JM Financial Services Ltd.

Indices globaux

Wall Street a terminé en forte hausse mercredi après que la Réserve fédérale a annoncé qu’elle mettrait fin à ses achats d’obligations pendant la pandémie en mars alors qu’elle se retirait des politiques adoptées au début de la crise de Covid. Après sa réunion de politique de deux jours, la Fed a signalé que son objectif d’inflation avait été atteint. Les trois principaux indices boursiers américains ont annulé les pertes antérieures et sont passés en territoire positif. La forte hausse du S&P 500 a effacé presque toutes ses pertes du début de la semaine et l’a laissé juste en deçà de sa clôture record de vendredi. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,08% pour terminer à 35 927,43 points, tandis que le S&P 500 a gagné 1,63% à 4 709,85.

Les actions asiatiques ont suivi Wall Street à la hausse jeudi. Le Nikkei du Japon a grimpé de 1,67% et a atteint un sommet intrajournalier de trois semaines, tandis que l’indice de référence de Taïwan a gagné 0,62%. Les actions de Chine continentale ont chuté, l’indice des blue chips perdant 0,12%. L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique a légèrement augmenté de 0,26 %.

Vue technique

« Techniquement, nous avons déjà vu une certaine correction par rapport au plus haut de 17600 et l’indice se rapproche maintenant de la fin du support. Pour la session à venir, le support initial sera vu vers 17170, soit 61,8% du récent mouvement haussier, suivi d’un support de la ligne de tendance autour de la fourchette 17100-17050. Si le marché parvient à afficher une reprise depuis les zones de support mentionnées, alors nous pourrions voir une couverture courte qui pourrait conduire les marchés à la hausse. Par conséquent, il convient de rechercher des paris contre ici, car la récompense du risque deviendrait favorable aux transactions d’achat. L’hypothèse sera annulée si Nifty dépasse le niveau de 17000 et, par conséquent, il devrait être considéré comme un niveau de changement de tendance. Du côté supérieur, 17350-17400 serait la fourchette immédiate à surveiller en cas de mouvement de retrait », a déclaré Ruchit Jain, stratège en trading, 5paisa.com

Niveaux à surveiller

La tendance à court terme de Nifty reste négative avec la volatilité. Une nouvelle faiblesse décisive à partir d’ici pourrait ouvrir des niveaux plus bas de 17000-16900 à court terme. Tout rebond haussier à partir d’ici pourrait trouver une forte résistance autour des niveaux 17350-17400, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Stocks sous interdiction F&O sur NSE

Escorts, Indiabulls Housing Finance et Vodafone Idea sont les trois actions soumises à l’interdiction F&O pour jeudi (16 décembre). Les titres visés par la période d’interdiction dans le segment F&O incluent les sociétés dans lesquelles le titre a dépassé 95 % de la limite de position à l’échelle du marché.

Veille IPO

L’introduction en bourse de Supriya Lifescience sera ouverte aux enchères le 16 décembre et se terminera le 20 décembre. La fourchette de prix de l’offre a été fixée à Rs 265 à Rs 274 par action. Les offres peuvent porter sur un minimum de 54 actions et par multiples de 54 actions par la suite. La société prévoit de lever des fonds totalisant jusqu’à Rs 700 crore. L’introduction en bourse de Supriya Lifescience comprend une nouvelle émission d’actions totalisant jusqu’à Rs 200 crore et une offre de vente (OFS) totalisant jusqu’à Rs 500 crore par son promoteur Satish Waman Wagh.

