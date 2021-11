Nifty pourrait trouver ses marques vers 17 500-17 600, le support de Bank Nifty entre 37 800 et 37 500 ; privilégier les actions HDFC, SBI, Airtel

Au cours des 18 derniers mois, Price-wise Nifty a maintenu le rythme de ne pas corriger plus de 7-9%. (Photo : REUTERS)

Par Dharmesh Shah

Les indices boursiers ont mis fin à une séquence de victoires consécutives de deux semaines dans un contexte de consolidation plus large. Le Nifty s’est établi en baisse de 1,9% à 17 758,80 tandis que les indices Midcap et small cap ont respectivement corrigé 2% et 1,3%. Les métaux ont subi une forte baisse de 5%, suivis par Realty, Banking et Pharma corrigeant chacun de 2-3% pour la semaine. L’informatique et l’automobile ont relativement surperformé.

Perspectives techniques

L’indice a réagi à la bande supérieure de la consolidation en cours (18200) la semaine dernière, ce qui a entraîné une bougie baissière et s’est ainsi approché de la bande inférieure de l’action des prix des quatre dernières semaines, qui coïncide également avec l’EMA de 50 jours (actuellement placée à 17700). Par conséquent, les oscillateurs stochastiques quotidiens et hebdomadaires se sont également sensiblement refroidis pour approcher une trajectoire de survente avec des lectures inférieures à 30. La surperformance spécifique aux actions se poursuivra alors que les marchés subissent une forte rotation sectorielle après les bénéfices du deuxième trimestre. ont été arrêtés dans les quatre à cinq semaines, sauf un cas. Comme l’indice a déjà corrigé 5,5% au cours des quatre dernières semaines, nous nous attendons à ce que l’indice maintienne 17 500 et attire une demande d’achat supplémentaire alors que la tendance haussière structurelle plus importante reste intacte. Par conséquent, les baisses devraient être capitalisées pour accumuler des actions de qualité dans les segments des grandes et moyennes capitalisations. Au niveau sectoriel, les biens d’équipement, les télécommunications et l’automobile devraient surperformer tandis que BFSI offre une configuration risque-rendement favorable. Les retraits dans l’espace Metal devraient être de courte durée. Dans les grandes capitalisations, nous préférons Reliance, HDFC, SBI, Bharti Airtel, L&T, Tata Motors, SBI Life, Tech Mahindra, tandis que dans les Midcaps, nous aimons Cyient, Coforge, Dixon, ABFRL, Gokaldas Exports , Carborandum Universal, Brigade Enterprises, Greaves Cotton, Jamna Auto, Fortis Healthcare, Radico Khaitan, SCI, TCI Express, NRB Bearings Actuellement, les deux indices forment une base plus élevée au-dessus de l’EMA de 50 jours qui se tient depuis juin 2020, mettant en évidence une structure de prix robuste. Nous nous attendons à ce que les indices Nifty midcap et small cap prolongent leur consolidation en l’absence de retracement plus rapide de chaque côté et assistent à une action spécifique aux actions

Structurellement, la formation d’un pic et d’un creux plus élevés sur le graphique mensuel signifie une structure de prix robuste qui nous fait croire que la respiration en cours trouverait ses marques autour de la fourchette 17500-17600 car il s’agit du plus bas d’octobre 2021 qui est placé à 17452 et une valeur en hausse de 10 -Moyenne mobile hebdomadaire placée à 17500 niveaux

Graphique astucieux

Perspectives astucieuses de la banque :

Le Bank Nifty a baissé pour la deuxième semaine consécutive et a clôturé en baisse de 2%. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie baissière car l’indice après la baisse corrective des quatre dernières semaines teste actuellement la zone de support cruciale de 37800. Par conséquent, les oscillateurs stochastiques quotidiens et hebdomadaires se sont également sensiblement refroidis pour approcher la trajectoire de survente avec une lecture inférieure à 25. Observation clé est que l’indice depuis avril 2020 n’a pas été corrigé pendant plus de quatre à cinq semaines, à l’exception d’un cas, tandis que 50 jours, l’EMA a agi comme un soutien solide pendant chacune des phases de correction. Dans le scénario actuel avec quatre semaines de baisse déjà derrière nous, nous nous attendons à ce que l’indice maintienne le rythme et forme une base plus élevée autour de l’EMA de 50 jours. 39100 au milieu d’une action spécifique aux actions. L’indice a déjà pris 17 sessions pour retracer seulement 80% des 16 sessions précédentes en hausse (36876-41829). Un retracement peu profond met en évidence une structure positive et une formation de base plus élevée. Par conséquent, nous pensons que la pause actuelle ne devrait pas être considérée comme négative, mais plutôt qu’elle devrait être capitalisée pour accumuler des actions bancaires de qualité pour la prochaine étape de la hausse. La stratégie d’achat sur creux a bien fonctionné à plusieurs reprises au cours des 18 derniers mois. Du côté supérieur, le plus haut de la semaine dernière de 39100 qui coïncide également avec le retracement externe de 38,2% de l’ensemble des quatre dernières semaines de répit (41829-37748) est susceptible d’agir comme un obstacle immédiat pour l’indice. Le support de l’indice est placé à 37800- Les niveaux 37500 étant la confluence de : retracement à 80 % du mouvement haussier majeur précédent (36876-41829) placé à 37870 niveaux La bande supérieure de la zone de rupture de la fourchette des sept derniers moisLa ligne de demande croissante rejoignant les plus bas depuis mai 2021 est également placée à 37600

