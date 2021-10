Nifty pourrait voir plus de faiblesse jusqu’à ce qu’il reste en dessous de 18450, Bank Nifty pourrait augmenter s’il détient 39300

Les données sur les options suggèrent une fourchette de négociation immédiate entre 18100 et 18600 zones. (Photo : REUTERS)

Par Shivangi Sarda

L’indice Nifty 50 a ouvert de plat à positif hier, mais n’a pas dépassé les 18450 zones et a cassé ses niveaux de support immédiats. Les ours ont repris l’indice et il a fortement chuté vers les 18200 zones pour finalement clôturer avec des pertes d’environ 150 points. Il a formé une bougie baissière à l’échelle quotidienne et a commencé à former des sommets inférieurs à l’échelle quotidienne.

L’Inde VIX a augmenté de 5,37%, passant de 17,38 à 18,31 niveaux. Le pic de volatilité des trois derniers jours suggère des mouvements volatils sur le marché. VIX doit maintenant se refroidir en dessous de 15 à 14 zones pour continuer à évoluer en douceur sur le marché. Sur le front des options, le Put OI maximum est à 17500 suivi de 18000 strike tandis que le Call OI maximum est à 18500 suivi de 19000 strike. L’écriture d’appel est vue à 18300 puis 18400 strike tandis que l’écriture Put mineur est vue à 18200 qu’à 17500 strike. Les données sur les options suggèrent une fourchette de négociation immédiate entre 18100 et 18600 zones.

Nifty et Bank Nifty sont confrontés à une pression à la baisse des réservations de bénéfices dans les zones plus élevées et une volatilité plus élevée signale la prudence à venir. Les traders sont invités à rester légers dans leurs positions.

Bank Nifty a ouvert à plat et s’est déplacé dans une fourchette tout au long de la séance. Malgré la faiblesse du marché au sens large, l’indice bancaire a conservé ses zones de soutien immédiates. Il a formé une sorte de bougie Doji à l’échelle quotidienne alors qu’il clôturait près de ses niveaux d’ouverture, mais a annulé ses plus hauts sommets des sept dernières sessions.

Pour Bank Nifty hebdomadaire, le Put OI maximum est à 38000 strike et le Call OI maximum est placé à 40000 strike. Nous avons vu l’écriture d’appel à 39500 et se dérouler à 41500 tandis que l’écriture de vente est observée à 39400 grève. Maintenant, il doit se maintenir au-dessus des 39300 zones pour assister à un mouvement haussier vers les niveaux 40000 tandis qu’à la baisse, un support majeur est vu aux niveaux 39000 et 38750.

Sur le front sectoriel, à l’exception de l’espace PSU Banques et Médias, tous les autres secteurs se sont échangés en territoire négatif, parmi lesquels l’Immobilier et le Métal ont montré le plus de signes de faiblesse.

Nous avons une position positive sur PSU Bank (State Bank of India, Canara Bank, Bank of Baroda), Private Bank (ICICI Bank, AXIS Bank), ZEEL, BHEL, LTI, Indian Hotels et Tech Mahindra. Maintenant, jusqu’à ce que Nifty reste en dessous des niveaux de 18450, une faiblesse pourrait être observée vers les niveaux de 18150 et 18050 alors que la résistance existe aux zones de 18450 et 18600, mais Bank Nifty montre une force et le maintien de 39300 pourrait donner un certain rebond des zones inférieures.

(Shivangi Sarda est analyste quantitatif, dérivés et recherche technique chez Motilal Oswal Financial Services. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.