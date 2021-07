Nifty prêt à monter en flèche, l’indice pourrait se propulser vers 16 300; Informatique et métaux pourraient surperformer

En cas de dépassement en dessous de la bande inférieure de consolidation, à 15 450, en raison de la volatilité mondiale, ICICI Direct s’attend à une vente panique temporaire mais prévient que cela ne doit pas être interprété comme structurellement négatif. (Photo : REUTERS)

Nifty 50 est resté dans une fourchette comprise entre 15 950 et 15 450 niveaux depuis plusieurs semaines maintenant, luttant pour atteindre 16 000. Cependant, cette consolidation devrait entraîner une formation de base solide à 15 450, aidant le Nifty 50 à atteindre de nouveaux sommets historiques à 16 300, a déclaré ICICI Direct dans une note. « La formation de base solide actuelle servira de rampe de lancement pour la prochaine étape du mouvement haussier dans une tendance haussière structurelle. À l’avenir, une clôture décisive au-dessus de 15 950 avec une participation multisectorielle confirmerait la reprise de la tendance haussière primaire et accélérerait la dynamique haussière à 16 300 », ont-ils ajouté. Toute correction au-delà de 15 450 est considérée par ICICI Direct comme une correction prolongée du marché haussier et non comme négative.

Nifty se prépare pour 16 300

Les analystes d’ICICI Direct pensent que le Nifty signale une structure de prix robuste. « Nifty a subi un retracement peu profond car au cours des sept dernières semaines, il a simplement retracé 23% du rallye des huit semaines précédentes, signalant une structure de prix robuste. Nous nous attendons à ce que la consolidation en cours serve de base à la prochaine étape de la tendance haussière structurelle », ont-ils ajouté. La société de courtage a déclaré qu’une clôture décisive au-dessus de 15 950, soutenue par une participation multisectorielle, confirmerait la reprise de la tendance haussière primaire et accélérerait la dynamique haussière à 16 300 niveaux.

En cas de dépassement en dessous de la bande inférieure de consolidation, à 15 450, en raison de la volatilité mondiale, ICICI Direct s’attend à une vente panique temporaire mais prévient que cela ne doit pas être interprété comme structurellement négatif. “Au lieu de cela, les baisses devraient être capitalisées pour construire un portefeuille de qualité dans une perspective à moyen terme, car nous ne nous attendons pas à ce que l’indice dépasse le seuil de support clé de 15100…”, ont-ils ajouté.

Structure de prix Bank Nifty positive

Venant à Bank Nifty, ICICI Direct a déclaré que l’indice n’avait retracé que 50% de son rallye de mai au cours des huit dernières semaines, signalant une structure de prix positive. “L’absence de retracement plus rapide dans les deux sens signale une extension de la consolidation en cours avec un biais positif dans la fourchette plus large de 33 900 à 35 900”, ont-ils ajouté. Une clôture décisive au-dessus de 35 900 confirmerait la reprise de la tendance haussière, a déclaré ICICI Direct.

Des secteurs susceptibles de surperformer

En termes de performance sectorielle, la note souligne que les actions des technologies de l’information ainsi que les métaux sont placés dans le quadrant de surperformance et devraient continuer sur leur lancée positive. “L’indice bancaire s’est consolidé au cours des deux derniers mois, les actions bancaires étant placées à un niveau de support, offrant ainsi une configuration risque-rendement favorable”, ont-ils déclaré. Les biens d’équipement et les actions automobiles sont considérés comme des bonnes affaires après la récente pause.

