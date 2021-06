Nifty PSU Bank monte en flèche de 2,5%; Banque centrale de l’Inde et le cours des actions de l’IOB ont atteint de nouveaux sommets en 52 semaines grâce au buzz de la privatisation

L’annonce de la privatisation a suscité un grand intérêt pour ces actions, la Banque centrale de l’Inde atteignant le circuit supérieur le 21 juin et l’IOB atteignant son sommet de 52 semaines. Image : .

Les cours des actions de la Banque centrale de l’Inde et de l’Indian Overseas Bank ont ​​atteint un nouveau sommet de 52 semaines sur l’ESB dans le cadre d’accords intrajournaliers au milieu d’informations selon lesquelles le gouvernement pourrait privatiser ces deux prêteurs. En deux jours, les actions de la Banque centrale de l’Inde ont bondi de 42,21 %, tandis que les actions IOB ont grimpé de 43,33 % par rapport au niveau d’ouverture d’hier. Le gouvernement a annoncé un plan de privatisation dans le budget de l’Union pour 2021-2022 dans le cadre des objectifs plus larges de désinvestissement pour l’exercice 22. L’objectif global de désinvestissement pour l’exercice 22 est fixé à Rs 1,75 crore lakh. L’annonce de la privatisation a suscité un grand intérêt pour ces actions, la Banque centrale de l’Inde atteignant le circuit supérieur le 21 juin et l’IOB atteignant son plus haut niveau de 52 semaines. «La politique de désinvestissement semble alimenter l’espace de la PSU Bank à partir de maintenant. Les investisseurs doivent attendre une correction de ces actions et acheter en cas de baisse car elles semblent assez chères pour le moment », a déclaré Vishal Balabhadruni, analyste bancaire chez CapitalVia Global Research, à Financial Express Online.

Mardi, les actions de la Banque centrale indienne ont bondi de 16,5% à 28,30 roupies chacune sur l’ESB. L’action a dépassé son précédent record de 52 semaines de 26,40 Rs pièce, touché le 19 février de cette année. En termes de volume échangé, 1,11 actions crore ont échangé des mains sur l’ESB, tandis qu’un total de 9,01 scrips crore ont échangé des mains sur NSE jusqu’à présent dans la journée. Les actions de l’Indian Overseas Bank ont ​​également bondi de 18,43 pour cent à 27,95 Rs chacune sur l’ESB en raison de volumes importants. Les actions de la banque basée à Chennai ont atteint un nouveau sommet en 52 semaines pour la deuxième journée consécutive, après avoir bondi de 20% lors de la session précédente. Jusqu’à présent en intraday, un total de 1,04 crore d’actions d’IOB ont été négociés sur l’ESB et 7,39 crore d’unités sur le NSE.

L’indice Nifty PSU Bank a augmenté de 2,5%, mené par J&K Bank, UCO Bank, Canara Bank, qui ont augmenté de 1 à 3%, ainsi que des gains de près de 20% sur les actions de la Central Bank of India et de l’Indian Overseas Bank des prix.

Les banques du secteur public qui sont candidates au programme de désinvestissement du gouvernement ont suscité l’intérêt au cours des deux derniers mois, a déclaré Tanusree Banerjee, co-responsable de la recherche, Equitymaster. Banerjee a déclaré à Financial Express Online que les actions de la Banque centrale de l’Inde et de l’IOB devraient être vendues à 51% au cours de la première phase de désinvestissement. « NITI Aayog aurait soumis les noms de ces deux banques dans un rapport au groupe restreint de secrétaires sur le désinvestissement. Bien que les noms n’aient pas encore été approuvés, il y a des spéculations sur la hausse de la valorisation des actions si elles sont acquises par des majors bancaires du secteur privé », a-t-elle ajouté.

Tanusree Banerjee a également déclaré que le Code d’insolvabilité et de faillite (IBC) avait aidé les banques du secteur public à nettoyer leurs livres et à résoudre des affaires à hauteur de 1 900 milliards de roupies d’ici septembre 2020. Cependant, le rapport sur la stabilité financière de la RBI souligne que les NPA bancaires pourraient augmenter. à 13,5% d’ici septembre 2021 en raison de l’impact des blocages de Covid. » La plupart des NPA supplémentaires devraient apparaître dans les livres des banques du secteur public. Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents en achetant des banques dont la qualité de crédit est discutable à des valorisations élevées », a-t-elle ajouté.

