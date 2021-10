Nifty résistance placée à 18600, Bank Nifty vise 41600 maintenant; les graphiques montrent que SBI, Axis Bank et Tata Motors pourraient se rallier

À l’avenir, nous nous attendons à ce que la demande d’achat émerge dans la fourchette 18000-17800, car nous ne nous attendons pas à ce que le seuil de support clé de 17800 soit franchi. Image: Pixabay

Par Dharmesh Shah

Les indices boursiers se sont cassés les deux dernières semaines de victoires et ont conclu la semaine précédente sur une note modérée. Le Nifty a chuté de 1,2% pour s’installer pour la semaine à 18115. Les marchés plus larges ont sous-performé l’indice de référence, les moyennes et petites capitalisations Nifty ayant gagné environ 5% chacune. Au niveau sectoriel, les financières sont restées aberrantes tandis que la consommation, le métal et l’immobilier ont subi des prises de bénéfices.

Perspectives techniques astucieuses

– Le Nifty a commencé la semaine avec un écart positif et a atteint notre objectif de 18600. Cependant, la réservation de bénéfices a émergé de niveaux record qui ont entraîné l’indice vers la marque psychologique de 18000. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie de couverture nuageuse sombre qui s’est réduite la plupart des gains de la semaine dernière, indiquant une pause après le rallye de 1150 points observé au cours des 10 dernières sessions. Les indices Nifty midcap et small cap ont enregistré des bénéfices après avoir enregistré un rallye de 25% au cours des deux derniers mois qui a transporté le stochastique hebdomadaire en territoire de surachat.

– À l’avenir, nous nous attendons à ce que la demande d’achat émerge dans la fourchette 18000-17800, car nous ne nous attendons pas à ce que le seuil de support clé de 17800 soit franchi. Le point clé à souligner au cours de la phase de correction en cours est que l’indice a retracé les récentes fortes hausses alors qu’il a comblé les trois écarts positifs observés au cours de la semaine dernière. Nous pensons qu’une telle action sur les prix rendrait le marché plus sain. Le désabonnement sectoriel en cours, prenant en compte les bénéfices du T2FY22, ce qui est un signe sain pour une tendance structurelle à la hausse, dans laquelle la banque, les biens d’équipement et l’immobilier ont continué à surperformer relativement. Ainsi, tout plongeon à partir de maintenant vers 17800 devrait être capitalisé pour accumuler des actions de qualité au milieu de la progression de la saison des résultats du T2FY22. Pendant ce temps, le plus haut de la semaine dernière à 18600 agirait comme une résistance immédiate.

– Depuis mai 2020, les indices Nifty midcap et small cap n’ont pas corrigé plus de 9-10%. Dans le scénario actuel, les deux indices ont déjà corrigé de 7 % par rapport à leur plus haut niveau de vie, indiquant une baisse limitée. Ainsi, nous nous attendons à ce que l’indice maintienne le même rythme en arrêtant les corrections en cours de quelques pour cent et subisse une formation de base plus élevée au cours de la semaine à venir.

– Parmi les secteurs, le BFSI, les biens d’équipement, l’automobile, l’immobilier surperformeront relativement la semaine à venir. Dans les grandes capitalisations, nous préférons SBI (State Bank of India), Axis Bank, Housing Development Finance Corporation, L&T, Tata Motors, Tata Steel, DLF tandis que dans les midcaps, nous préférons Indian Bank, Federal Bank, KEC, Sundaram Finance, TCNS Brands, TCI , Gateway Distriparks, Prestige Estates, Mahindra CIE, Inox Leisure, V-Mart.

– Structurellement, la formation d’un pic et d’un creux plus élevés sur le graphique des degrés plus larges signifie une structure de prix robuste qui nous fait croire que la respiration en cours trouverait ses marques vers 17800 car elle est à la confluence de :

a) retracement à 80% du récent mouvement haussier (17613-18604)

b) le plus bas des deux dernières semaines est placé à 17839

Perspectives astucieuses de la banque

– Sur les lignes attendues, le Bank Nifty continue de surperformer les indices de référence, il a fait preuve de résilience et a clôturé à un nouveau sommet historique, malgré la comptabilisation de bénéfices dans l’indice de référence. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie haussière avec une poursuite de la tendance haussière plus élevée et plus basse alors qu’elle clôturait fermement au-dessus de la marque psychologique des niveaux 40000.

– À l’avenir, nous nous attendons à ce que le Bank Nifty poursuive sa surperformance par rapport au Nifty et qu’il remonte vers les niveaux 41600, car il s’agit de l’extension de 123,6% par rapport à la précédente hausse (34817-38377), comme prévu depuis le récent creux majeur de 36876.

– Index a complètement retracé sa pause de trois sessions de la semaine précédente en une seule session, soulignant la résilience et la poursuite du mouvement haussier

– Structurellement, la formation d’un pic et d’un creux plus élevés dans tous les délais signifie une structure de prix robuste, ce qui nous rend confiants pour réviser la base de support à la hausse à 39200 niveaux car elle est à la confluence de :

a) Le retracement à 38,2% du mouvement haussier actuel 36877-40587 est placé autour de 39200 niveaux

b) Le plus bas de la semaine dernière est également placé autour de 39300 niveaux

c) Le stochastique hebdomadaire reste dans la tendance haussière et soutient le biais positif de l’indice dans les semaines à venir

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

ICICI Securities Limited est un analyste de recherche enregistré SEBI ayant le numéro d’enregistrement. INH000000990. Il est confirmé que l’analyste de recherche ou ses proches ou I-Sec n’ont pas la propriété effective/bénéficiaire de 1% ou plus des titres de la société concernée, à la fin du 22/04/2021 ou n’ont aucun autre intérêt financier et ne avoir un conflit d’intérêts important. I-Sec ou ses associés pourraient avoir reçu une compensation pour les services de banque d’affaires/courtage des sociétés concernées mentionnées comme clients au cours des 12 mois précédents

