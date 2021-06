Nifty reste indécis alors même que D-Street continue d’afficher des records; vérifier le support, les niveaux de résistance

Les bourses indiennes ont continué de suivre l’optimisme de leurs pairs mondiaux, malgré les préoccupations croissantes en matière d’inflation

BSE Sensex et Nifty 50 ont prolongé leur série de victoires à la quatrième session consécutive mardi, aidés par l’achat de poids lourds de l’indice tels que ICICI Bank, HDFC Bank et Asian Paints. Les deux indices ont terminé à des sommets de clôture record, l’ESB Sensex à 52 773,05 et l’indice Nifty 50 à 15 869,25. Au cours de la journée, Sensex a atteint un nouveau record de 52869,51, tandis que Nifty a atteint un nouveau sommet de 15 901,60. L’étendue du marché était positive, alors que 1 943 actions ont progressé et 1 280 scripts ont baissé. Les marchés plus larges ont surperformé les indices boursiers. S&P BSE MidCap a terminé à 22 907,41, en hausse de 136,29 points ou 0,60%. L’indice S&P BSE SmallCap s’est établi à 110,85 points, soit 0,44%, à 25131,70. India VIX, l’indice de volatilité, a chuté de 0,74% pour terminer à 14,61 niveaux, le plus bas depuis février 2020.

Rajesh Palviya est Vice-Président – ​​Recherche (Responsable Technique & Dérivés) chez Axis Securities

Sur le graphique journalier, l’indice a formé une formation de chandelier « Doji » indiquant l’indécision des acteurs du marché concernant la direction. L’indice évolue dans une formation Higher Top et Higher Bottom sur le graphique journalier indiquant une tendance haussière soutenue. Le schéma graphique suggère que si Nifty croise et se maintient au-dessus du niveau de 15900, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux 16000-16200. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 15800, il assistera à une vente qui portera l’indice vers 15650-15500. Nifty se négocie au-dessus de son SMA de 20 jours, ce qui indique un biais positif à court terme. Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen et long terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée. L’indicateur de force quotidienne RSI se déplace vers le haut et est au-dessus de sa ligne de référence indiquant un biais positif

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

Les marchés ont continué de grimper et de clôturer à leurs nouveaux sommets à vie. Cependant, il a continué à montrer une perte de force interne. RSI reste suracheté ; il continue d’afficher une divergence baissière sur le graphique. 15900 et 16000 ont vu une écriture d’appels importante indiquant que le NIFTY pourrait avoir du mal à dépasser ces niveaux. Les marchés ont également continué à montrer des signes de distribution classiques aux niveaux actuels faisant allusion à l’importance accrue de la protection des bénéfices à des niveaux plus élevés.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Le Nifty a finalement réussi à atteindre le niveau de 15900 mais a fini par fermer un peu en dessous. La zone de 15900-16100 est un bloc de résistance et les traders devraient être prudents autour de ces niveaux. Une approche d’achat sur les creux serait une forme prudente de négociation de ce patch. 15700-15750 est un bon support pour l’indice et tant que ça ne casse pas, on est en territoire haussier !

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Les taureaux étaient fermement sous contrôle aujourd’hui, car les actions FMCG et Paint étaient recherchées, le marché au sens large affichant également un intérêt d’achat renouvelé pour les valeurs Midcap de haute qualité dans tous les secteurs. Des thèmes sélectifs comme Infra, Paper & MFI étaient en action aujourd’hui au milieu de volumes élevés de flux d’actualités positifs.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Les bourses indiennes ont continué de suivre l’optimisme de leurs pairs mondiaux, malgré les préoccupations croissantes en matière d’inflation. Le marché mondial attend avec impatience la décision de la réunion de politique de la Fed de deux jours pour voir si la Banque centrale signalerait un changement de politique. Alors que l’IPC domestique a bondi à 6,3% en mai, violant la zone de confort de la RBI en raison de la hausse des prix des aliments et de l’énergie, qui devrait s’atténuer en raison de l’ouverture de l’économie.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research

Le marché a connu un mouvement terne et une tentative de surmonter le niveau de résistance autour du niveau de l’indice Nifty 50 de 15900. Bien qu’une cassure au-dessus de 15900 soit le facteur clé dans une perspective à court terme, tout ce qui dépasse ce niveau est important pour que le marché gagne dynamique, ce qui pourrait conduire à une projection à la hausse jusqu’à 16200 niveaux. Les indicateurs de dynamique tels que RSI, MACD se renforcent davantage en faveur d’une perspective positive et conseillent aux traders de considérer une cassure au-dessus de 15900 comme une opportunité de construire une nouvelle position longue.

