Nifty reste indécis au milieu de la peur croissante des covides; surveillez ces actions pour des gains à court terme

Par Rajesh Palviya

Nifty a ouvert (vendredi) avec un écart à la baisse et a été témoin d’une volatilité extrême de chaque côté, mais la pression de vente de la dernière heure a fait baisser l’indice pour clôturer sur une note négative. L’action quotidienne des prix a formé une petite bougie haussière portant des ombres de chaque côté qui ressemble également au modèle de chandelier «Doji à longues pattes» indiquant l’indécision des taureaux et des ours.

Depuis les 6 à 8 dernières séances de négociation, l’indice continue de se consolider entre 14 700 et 14 200 niveaux représentant un mouvement lié à la fourchette. Par conséquent, toute cassure de chaque côté de la plage mentionnée peut signaler une direction supplémentaire. Sur le graphique journalier, l’indice continue de baisser, formant une formation supérieure et inférieure inférieure indiquant une tendance baissière à court terme. Nifty n’a pas réussi à franchir 100 DMA au cours de la semaine et a été témoin de la pression de vente de niveaux plus élevés.

Le schéma graphique suggère que si Nifty croise et se maintient au-dessus de 14 500 peut provoquer un recul vers 14 600 à 14 700, l’un devrait être utilisé comme une opportunité de sortie pour les traders à court terme. À la baisse, toute violation d’une zone de support intrajournalier de 14 250 niveaux peut signaler une faiblesse vers 14 100-14 000 niveaux.

Le RSI quotidien est en mode baissier et coté sous la barre des 50, ce qui signale une faiblesse aux niveaux actuels. Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen terme, donc acheter en cas de creux continue d’être notre stratégie préférée. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Nifty se négocie dans une fourchette de 14600 à 14000 avec un biais mixte.

Sur le front des produits dérivés, il y a eu une hausse de l’intérêt ouvert de 26% avec une correction de prix indiquant Short Build Up. Sur le front des options, nous avons vu un ajout agressif dans 14 600, 14 800 et 15 000 appels de grève (près de 10 000 lots à chaque grève), ce qui indique clairement que la hausse semble plafonnée pour l’expiration actuelle.

Alors que sur le front du Put, 14000 ont vu un ajout de près de 9000 lots tandis que la frappe la plus proche a vu un ajout nominal qui indique que si 14200 ne tient pas, Nifty pourrait probablement tester la zone 13950-14000. Le PCR actuel est de 1,08, ce qui suggère un signe de légère haussière ou une action de retrait.

Banque Nifty

Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une petite bougie haussière avec des ombres de chaque côté indiquant l’indécision des participants concernant la direction. L’indice évolue dans une formation Lower Top et Lower Bottom sur le graphique journalier indiquant un biais négatif. Le schéma graphique suggère que si la Bank Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau de 32200, elle assisterait à des achats, ce qui conduirait l’indice vers les niveaux de 33000 à 33300. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 30700, il assisterait à une vente qui porterait l’indice vers 30200-29500. Bank Nifty se négocie en dessous des SMA de 20, 50 et 100 jours, qui sont des moyennes mobiles importantes à court terme, indiquant un biais négatif à court et moyen terme. Bank Nifty continue de suivre une tendance haussière à moyen terme, de sorte que l’achat en cas de creux continue d’être notre stratégie privilégiée. Pour la semaine, nous prévoyons que Bank Nifty se négociera dans une fourchette de 32800-30000 avec un biais mixte.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI et l’oscillateur de momentum stochastique sont tous deux devenus négatifs et sont en dessous de leurs lignes de référence respectives indiquant un biais négatif,

Sur le front des produits dérivés, Banknifty a connu une baisse de prix de 4,81% et un relâchement de l’intérêt ouvert de 34% indiquant un long dénouement.

Sur Option Front, nous avons vu l’ajout dans diverses grèves qui sont dispersées 32000 (10K), 33000 (20K) et 33500 (10K) appel Strike (près de 10K lots dans chaque grève) qui indique clairement si 32000 CE se déroule, nous pouvons voir énorme couverture courte à la hausse jusqu’à 32500-33000. Alors que sur le front PE, 31000 a vu un ajout de près de 11k lots tandis que la grève la plus proche, ce qui implique un soutien immédiat est à proximité et tout déroulement majeur dans 31000 PE seulement conduirait BankNifty à baisser davantage vers 30500 -30000 niveaux.

Stocks à surveiller

Nous nous attendons à ce que le secteur pharmaceutique, informatique, de grande consommation, de la métallurgie, de l’assurance et de la chimie se porte bien à court terme. On peut regarder des actions comme CadilaHC, Zyduswell, DBL, Deepak Nitrite, Icici Prudential, Powergrid et TCS pour un gain de 4-6% à court terme.

(Rajesh Palviya est vice-président adjoint – Recherche (responsable technique et dérivés) chez Axis Securities Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

