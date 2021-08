Nifty s’apprête à ouvrir à des niveaux record, SGX Nifty en hausse de près de 50 pts ; 5 choses à savoir

in

Nifty a formé une bougie haussière à l’échelle quotidienne et doit maintenant se maintenir au-dessus de 16500 niveaux

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 46,50 points, soit 0,28%, à 16 647,50 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture record pour Nifty 50 mercredi. Lors de la session précédente, BSE Sensex et NSE Nifty ont enregistré des records de clôture. L’ESB Sensex a bondi de 210 points à 55 792,27, tandis que l’indice Nifty 50 a terminé à 16 614. Les analystes disent que techniquement Nifty a formé une bougie haussière à l’échelle quotidienne et qu’elle doit maintenant se maintenir au-dessus des niveaux 16500 pour étendre l’élan vers les zones 17000 alors que le support existe à 16300 niveaux.

Meghmani Finechem : Meghmani Finechem Ltd (MFL) a annoncé mardi que la société serait cotée à l’ESB et à la Bourse nationale (NSE) mercredi. “Demain (18 août), 4,15 crore d’actions de capital de Rs 10 de MFL seront cotées en bourse et les échanges commenceront”, a déclaré la société dans un communiqué.

Données FII et DII : Mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur de 343,73 crores de roupies, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont récupéré des actions d’une valeur de 266,43 crores de roupies sur le marché boursier indien le 17 août, selon les données provisoires disponibles sur le NSE.

Vue technique astucieuse : « Nifty devrait ouvrir positivement à 16650, en hausse de 50 points par rapport à la clôture d’hier. Nitty a un support solide aux niveaux 16480 et 16450. Il pourrait faire face à une résistance mineure aux niveaux 16680 et 16720. Acheter sur des creux avec un stop-loss strict peut être une bonne stratégie », a déclaré Gaurav Udani, fondateur et PDG de ThincRedBlu Securities.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient à la hausse en début de séance mercredi. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,37% tandis que l’indice Topix a grimpé de 0,4%. Le sud-coréen Kospi a progressé de 0,32%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, les principaux indices boursiers américains ont chuté. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,79%, le S&P 500 a perdu 0,71% et le Nasdaq Composite a chuté de 0,93%.

Perspectives de la Banque Nifty : « Bank Nifty se négocie latéralement dans la zone 35600-36300 où nous pouvons nous attendre à une évolution vers la zone 36200-36300 lors de la séance d’ouverture en raison de l’évolution positive du poids lourd HDFC Bank, mais nous devons surveiller le comportement de Bank Nifty après l’ouverture de l’écart. parce que s’il fait à nouveau face à une résistance à un niveau plus élevé, alors il peut continuer à rester dans la fourchette tandis que s’il parvient à franchir le niveau 36300, alors 36500 sera le prochain obstacle critique ; au-dessus de cela, nous pouvons nous attendre à une reprise significative à court terme », a déclaré Santosh Meena, responsable de la recherche sur les actions, Swastika Investmart.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.