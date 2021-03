Nifty se dirige vers 15 400 dans les mois à venir; Les actions de l’informatique, de la banque et de la grande consommation devraient surperformer

NSE Nifty 50 a chuté de manière significative par rapport à son record historique de 15 431 au mois de mars. (Image: REUTERS)

NSE Nifty 50 a chuté de manière significative par rapport à son record historique de 15 431 au mois de mars. Cependant, l’indice n’a pas cassé son EMA de 50 jours, qui a servi de support solide depuis mai de l’année dernière. La société de courtage domestique ICICI Direct estime que le retracement sain des sommets de février offre désormais aux investisseurs un nouveau point d’entrée, s’attendant à ce que l’indice revienne à des sommets historiques dans les mois à venir. «Nous prévoyons que l’indice maintiendra le solide support de 14 400 et retester progressivement les sommets à vie de 15 430 dans les mois à venir», a déclaré ICICI Direct dans un rapport.

L’indice s’est corrigé en moyenne de 9% à chaque retracement avant de rebondir fortement. La récente correction, de l’avis d’ICICI Direct, a aidé l’indice à refroidir la condition de surachat. La société de courtage s’attend à ce que les marchés intérieurs reflètent les marchés développés, qui se négocient presque à des sommets historiques, et s’attend donc à un rebond. Cependant, une clôture décisive en dessous de 14 400 perturberait le rythme et une correction prolongée se déroulerait, ont-ils prévenu.

Des marchés plus larges en bonne santé

Les opportunités sont également à profusion dans l’espace smallcap et midcap. Le Nifty Midcap 100 a corrigé 9% de son récent sommet, similaire aux corrections passées. L’indice se maintient au-dessus de l’EMA à 10 semaines depuis juin 2020. «Nous nous attendons à ce que la forte corrélation positive avec les pairs des marchés développés reste intacte pour l’indice midcap, l’indice américain formant une base plus élevée autour d’un nouveau sommet de la durée de vie», a déclaré ICICI Direct. Pendant ce temps, l’indice Nifty Smallcap 100 est toujours à 15% des sommets historiques. L’indice smallcap a corrigé 8% des sommets récents, ce qui offre désormais une nouvelle opportunité d’achat.

Bank Nifty a corrigé de ses sommets budgétaires, mais devrait se maintenir au-dessus de la zone de soutien solide de 32 600 à 33 000 et assister à un recul vers 36 500 dans le mois à venir, selon ICICI Direct.

IT, Banking, FMCG pour surperformer

Parmi les secteurs des technologies de l’information, des banques et des produits de grande consommation restent surperformants sur les graphiques. Les actions informatiques ont pris une pause pendant deux mois et se situent désormais dans le quadrant supérieur. Les actions bancaires ont galopé après le budget, mais maintenant après une correction ferme, on s’attend à une reprise de la tendance haussière. Selon ICICI Direct, les actions de grande consommation se situaient dans le quadrant des «bonnes affaires», mais elles surpassent désormais et continueront probablement de le faire. Alors que le cycle des matières premières est le mot à la mode sur Dalal Street, la société de courtage s’attend à ce que les stocks de métaux et de biens d’équipement se consolident maintenant après avoir été surperformants.

