Nifty se dirige vers l’objectif de 16 600, Bank Nifty pourrait atteindre un record de 37 700 dans les mois à venir ; RIL, les meilleurs paris du Titan

Par Dharmesh Shah

Au cours de la semaine écoulée, l’indice de référence des actions Nifty 50 a prolongé sa série de records au cours de la deuxième semaine consécutive en atteignant un nouveau sommet de 16543. Nifty a réglé la semaine à 16529, en hausse de 1,8%. Cependant, des indices de marché plus larges ont prolongé leur répit comme Nifty Midcap, small cap a perdu 1% et 2%, respectivement. Au niveau sectoriel, l’informatique et la finance sont restées au premier plan tandis que la pharma a fait une pause.

Perspectives techniques astucieuses

– L’indice a commencé la semaine sur une note modérée et a progressivement accéléré sa dynamique haussière sur les lignes attendues après avoir dépassé la barre des 16300. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie haussière portant un haut-bas plus haut, indiquant la poursuite du biais positif. Dans le processus, des indices de marché plus larges ont enregistré des bénéfices après une surperformance relative récente et se situent actuellement à un support clé de 50 jours EMA

– La force de suivi après une rupture de consolidation de deux mois soutenue par le leadership dans les secteurs bancaire, informatique et télécom, les métaux (qui représentent plus de 50% de la pondération dans Nifty) signifie une force inhérente qui nous rend confiants pour réviser notre objectif à 16900 pour le mois à venir car il est une extension de 161,8% du rallye de la mi-juin (15450-15962) projetée à partir du plus haut de juillet de 15962. Dans le processus, des épisodes de volatilité à des niveaux plus élevés après une forte accélération récente ne peuvent être exclus, ce qui offrirait une opportunité d’achat supplémentaire, car la stratégie d’achat à la baisse a bien fonctionné au cours des 15 derniers mois. Au cours de la semaine tronquée à venir, nous nous attendons à ce que l’indice se dirige vers notre objectif de 16600.

– Nos secteurs de prédilection sont BFSI, IT & Telecom, Métaux, Immobilier et Consommation

– Côté actions, dans les grandes capitalisations, nous aimons TCS, Kotak Mahindra Bank, HDFC (Housing Development Finance Corporation), Bharti Airtel, Tata Steel, Titan Company, Reliance Industries Ltd (RIL) tandis que dans l’espace midcap, nous préférons, Mastek , Trent, Bharat Forge, Chambal Fertiliser, Escorts, Cummins, Radico Khaitan, Indocount Industries

Les indices Nifty midcap et small cap ont maintenu le rythme de ne pas corriger plus de 10% tout en maintenant au-dessus de 50 jours EMA

– Les indices Nifty midcap et smallcap ont maintenu le rythme de ne pas corriger plus de 10% tout en se maintenant au-dessus de 50 jours EMA, depuis le 20 juin. Dans le scénario actuel également, les deux indices ont arrêté une phase corrective en cours près de 50 jours de l’EMA après avoir corrigé respectivement 6 % et 8 % de leurs sommets historiques. Nous nous attendons à ce que des indices de marché plus larges subissent une formation de base au-dessus de l’EMA de 50 jours, ce qui préparerait le terrain pour la prochaine étape de la hausse

Structurellement, la formation d’un pic et d’un creux plus élevés sur le graphique des degrés plus larges nous rend confiants pour réviser la base de support à la hausse à 16100, car il s’agit de la confluence de :

a) Ecart positif enregistré le 4 août (16131-16176)

b) Le plus bas de la semaine dernière est placé à 16162

Perspectives astucieuses de la banque

– L’action hebdomadaire des prix a formé une bougie haussière avec une poursuite de la hausse plus élevée et plus basse du mouvement haussier. L’indice au cours de la semaine précédente a formé une base plus élevée au-dessus de la zone de rupture de consolidation des huit dernières semaines, qui coïncide également avec la zone de rupture de la ligne d’approvisionnement en baisse rejoignant des sommets depuis février 2021 (placé à 35600 niveaux), soulignant la force

– À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice prolonge le mouvement haussier actuel et se dirige progressivement vers le plus haut historique de 37700 niveaux au cours du mois à venir, car il s’agit de l’implication de mesure de la récente cassure de fourchette (35800-340000)

– Au cours des sept dernières sessions, l’indice a retracé moins de 38,2% de ses cinq sessions précédentes (34115-36219). Un retracement peu profond après une forte hausse met en évidence une formation de base plus élevée et une structure de prix robuste

À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice prolonge le mouvement haussier actuel et se dirige progressivement vers le plus haut historique de 37700 niveaux au cours du mois à venir.

– Structurellement, la formation d’un pic et d’un creux plus élevés sur le graphique des degrés plus larges nous rend confiants pour réviser la base de support à la hausse à 35000 car elle est à la confluence de :

a) Le retracement de 61,8% du mouvement haussier actuel (34115-36317) placé autour de 35000 niveaux

b) l’EMA en hausse de 10 semaines a été placée autour de 35180 niveaux

c) La zone de gap haussier du 4 août 2021 est également placée autour de 35200 niveaux

Parmi les oscillateurs, le stochastique hebdomadaire a rebondi depuis près de la lecture neutre de 50 et a généré un signal d’achat passant au-dessus de sa moyenne sur trois périodes, validant ainsi le biais positif.

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

