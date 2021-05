Nifty se dirigea à nouveau vers le sommet de tous les temps; les graphiques montrent des valeurs moyennes, les indices à petite capitalisation peuvent battre les indices de référence

Nifty pourrait se diriger vers 15 400 niveaux dans les mois à venir.

Nifty 50 pourrait de nouveau se diriger vers son sommet à vie de 15 430 dans les mois à venir, après avoir maintenu un niveau de soutien clé au cours de la correction des dernières semaines, a déclaré ICICI Direct dans une note récente. L’indice de référence NSE était en correction ces dernières semaines, mais a réussi à se maintenir au-dessus de 14 200 au cours de la période. Les niveaux de soutien clés ont été respectés malgré la crainte de verrouillages révisés et de la deuxième vague de coronavirus. Auparavant, Nifty avait atteint un niveau record à la mi-février de cette année lors du rallye post-budgétaire et depuis lors, il évolue dans une fourchette avec un biais négatif.

Achetez sur des creux vers 14200

«Malgré l’inquiétude suscitée par la flambée des cas de Covid-19 en Inde, l’indice a réussi à maintenir le seuil de support clé de 14200 à plusieurs reprises, soulignant que la demande d’achat élevée est apparue après l’approche de la maturité des prix et la correction temporelle», a déclaré ICICI Direct dans une note . Depuis mars de l’année dernière, Nifty n’a pas corrigé plus d’une moyenne de 9% alors que le temps n’a pas prolongé la correction pendant plus de 2-3 semaines consécutives. Nifty se tenant au-dessus de 14 200 signaux d’achat d’intérêt, car l’indice a maintenu le rythme au-dessus de ce niveau.

La hausse attendue de Nifty 50 serait accompagnée d’une action spécifique au titre au milieu des résultats trimestriels. ICICI Direct a déclaré que les investisseurs devraient utiliser les baisses vers 14 200 comme opportunité d’achat, car l’EMA de 100 jours est placée auxdits niveaux.

Les marchés plus larges peuvent surperformer

Parmi les marchés plus larges, le Nifty midcap 100 a également montré de la force et a maintenu une tendance à ne pas corriger pendant plus de 9% sur deux ou trois semaines consécutives. Dans les semaines à venir, ICICI Direct s’attend à ce que l’indice surclasse les indices de référence. Dans l’espace smallcap, le Smallcap 100 a respecté l’EMA de 50 jours, depuis juin 2020. «L’indice Nifty midcap a pris une pause après avoir atteint un nouveau plus haut historique, alors que l’indice Nifty small-cap est toujours à ~ 11% de son record absolu. Par conséquent, l’activité de rattrapage peut être observée dans les petites capitalisations », a déclaré ICICI Direct.

Actions bancaires attractives à acheter

Les actions bancaires sont considérées comme des achats au rabais avec les actions FMCG avec une configuration risque-récompense favorable. Les actions du métal sont dans une tendance haussière et pourraient continuer à performer au cours des prochains mois. De même, les actions de la santé surperforment également et devraient continuer à progresser. ICICI Direct a déclaré que les actions informatiques se sont consolidées et sont susceptibles de fonctionner partiellement avec le marché.

