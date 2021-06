Nifty se dirigea bientôt vers 16 400; Les actions informatiques, automobiles et bancaires pourraient surperformer, selon les graphiques

NSE Nifty 50 a atteint de nouveaux sommets historiques plus tôt ce mois-ci uniquement pour assister à la réservation de bénéfices à partir des sommets et faire baisser l’indice. Maintenant, après avoir connu une saine correction, le NSE Nifty 50 pourrait bientôt reprendre sa marche vers le nord et, cette fois, de nouveaux sommets proches de 16 400, a déclaré la société de courtage ICICI Direct. “Nous nous attendons à ce que le Nifty maintienne son voyage vers le nord et se dirige progressivement vers notre objectif de 16200-16400, dirigé par IT, BFSI, auto et infra”, ont déclaré les analystes d’ICICI Direct dans une note. Plus tôt ce mois-ci, Nifty a grimpé à 15 901 – un sommet historique et a depuis connu une saine correction. Maintenant, les analystes techniques disent que l’indice fait face à une résistance proche des 15 900 niveaux.

Achats forts pour émerger autour de 15 400-15 200

« Le Nifty a progressé de 12% au cours des deux derniers mois, le conduisant en territoire de surachat. Par conséquent, les épisodes intermédiaires de volatilité à des niveaux plus élevés ne doivent pas être considérés comme négatifs. Au lieu de cela, les baisses devraient être exploitées comme une opportunité d’achat supplémentaire », a déclaré ICICI Direct. La société de courtage s’attend à ce qu’un regain d’intérêt d’achat émerge autour de la fourchette 15 400-15 200 car il s’agit d’une confluence de 61,8% de retracement du rallye des quatre dernières semaines (14 885-15 901), à 15 274 et le plus bas des cinq dernières semaines est placé à 15 145.

Des accès de volatilité attendus

Le chemin vers 16 400, cependant, ne serait pas linéaire. ICICI Direct s’attend à des accès de volatilité si Nifty entre en territoire de surachat et fait face à des turbulences lors des résultats du trimestre d’avril à juin. « Au cours de la dernière année, une telle volatilité/consolidation temporaire a toujours offert des opportunités d’achat supplémentaires. Par conséquent, nous recommandons de s’en tenir à la qualité et, par la suite, d’acheter en baisse, car nous prévoyons une forte demande d’achat autour de 15400-15200 », ont-ils déclaré.

Focus sur les actions informatiques, bancaires et PSU

Sur les graphiques, ICICI Direct a déclaré que l’indice informatique est placé dans le quadrant des performances supérieures avec une amélioration à la fois en termes relatifs et en termes de mouvement. “On s’attend à ce qu’il continue sa surperformance”, ont-ils ajouté. Les actions FMCG devraient également poursuivre leur progression avec les actions PSU. “L’indice bancaire s’est consolidé au cours des trois dernières semaines et est actuellement placé dans le quadrant Bargain Buy et devrait reprendre sa principale tendance à la hausse”, indique la note.

Le secteur automobile est passé du quadrant neutre à surperformer. Selon le rapport, cela signale une reprise de la tendance haussière et offre une configuration risque-rendement favorable. Le secteur pharmaceutique de haut vol est placé dans le quadrant neutre.

Dans l’espace BFSI, la société de courtage a classé SBI et Bajaj Finance parmi les entreprises les plus performantes, tandis que Kotak Bank, HDFC Life et HDFC sont qualifiées d’achats à prix réduit. De même, TCS, Infosys, Mindtree, les logiciels Sonata sont les plus performants parmi les actions informatiques, tandis que L&T Infotech est une bonne affaire.

