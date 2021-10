Nifty se maintient au-dessus de 17 500, chute de 2% cette semaine; voici ce que les analystes pensent du commerce d’aujourd’hui

En ligne avec les marchés mondiaux, Sensex 30 et Nifty 50 ont connu une baisse cette semaine.

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé avec des pertes pour la quatrième journée consécutive vendredi. Sur une base hebdomadaire, les indices globaux ont chuté de près de 2%. Vendredi, BSE Sensex a terminé en baisse de 361 points ou 0,6% à 58 766, tandis que l’indice Nifty 50 a perdu 86 points ou 0,5% pour s’établir à 17 532. Les poids lourds de l’indice tels que Housing Development Finance Corporation (HDFC), ICICI Bank, HDFC Bank, Tata Consultancy Services (TCS) et Bajaj Finance ont contribué le plus à la perte des indices aujourd’hui. Sur les marchés plus larges, l’indice des petites capitalisations a terminé en territoire positif, augmentant d’un demi pour cent pour s’établir à 28 216. L’indice BSE MidCap, cependant, s’est stabilisé avec un biais négatif, en baisse à 25 224,20 chacun. India VIX, l’indice de volatilité, s’est refroidi de 6,48 % pour terminer à 17,21.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a clôturé une semaine à 17532 avec une perte de près de 2% et a formé une bougie baissière sur le graphique hebdomadaire. sur le graphique journalier, l’indice a formé un modèle de bougie Doji lors de la session de vendredi qui laisse présager une indécision sur les marchés, à l’avenir, l’indice a formé des supports près de la zone 17450-17400 s’il parvient à maintenir des niveaux au-dessus de ceux-ci, on peut s’attendre à un recul décent vers un obstacle immédiat et fort zone de 17620-17740 où l’on peut verrouiller un profit immédiat dans les positions longues et la fourchette globale pour le chouette se situe entre 17300-18000.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Malgré une croissance favorable de la production du secteur de base de l’Inde, qui s’est accélérée de 11,6 % en août contre 9,9 % en juillet, les indices nationaux étaient dans le rouge, reflétant la faiblesse des indices mondiaux et les pertes des poids lourds. L’inflation élevée de la zone euro à 3,4% en septembre, le ralentissement de la croissance mondiale et la crise chinoise existante ont renforcé les ventes mondiales. Le secteur automobile tient le coup malgré la faiblesse des ventes, en prévision de la demande des festivals, les chiffres des principaux fabricants indiquant une baisse des ventes en septembre principalement en raison d’une pénurie d’approvisionnement en semi-conducteurs.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research

Le marché a été témoin d’un mouvement terne et d’une tentative de maintenir le niveau autour du niveau de l’indice Nifty 50 de 17450. 17550-17600 n’agira pas comme une résistance pour le marché. Il pourrait assister à une nouvelle correction du marché qui se poursuivra jusqu’aux niveaux de 17300-17350. Les indicateurs techniques suggèrent un mouvement volatil sur le marché. Les traders doivent s’abstenir de construire une nouvelle position d’achat jusqu’à une nouvelle amélioration de la largeur du marché.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche actions (commerce de détail), Kotak Securities

Les marchés mondiaux ont une fois de plus dicté les tendances et les investisseurs prudents ont saisi l’opportunité de réaliser des bénéfices alors que l’indice de référence Nifty a été témoin d’une pression de vente proche du niveau de résistance de 17900. Après un rallye spectaculaire la semaine dernière, l’indice a formé une bougie baissière et sur les graphiques intrajournaliers, il a maintenu la formation inférieure des séries supérieures, ce qui indique une faiblesse temporaire. Alors que le marché restera volatil dans un avenir proche, le niveau 17650-17750 serait le niveau de résistance clé pour les traders tandis que 17400-17300 pourrait servir de support sacro-saint pour les traders positionnels. Les traders de contra peuvent prendre des contre-pari près du support 17300 avec un stop loss strict à 17250. D’un autre côté, une réservation de profit partiel est conseillée entre 17650 et 17750 niveaux. Pendant ce temps, Bank Nifty se négocie actuellement près du niveau de support important de 36750 et a également terminé une étape de correction. Les niveaux de support clés pour Bank Nifty sont de 36800 suivis de 36200, et la structure suggère une hausse supplémentaire si elle réussit à se négocier au-dessus de 36800.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix

Sur le plan technique, l’indice a donné une ventilation de la ligne de tendance haussière et une clôture en dessous de celle-ci, ce qui suggère qu’une certaine correction peut survenir. Sur un graphique journalier, l’indice s’est négocié avec une formation plus basse et plus basse, ce qui indique une faiblesse du compteur. De plus, l’indice a commencé à s’échanger en dessous de 21 DMA, ce qui ajoute de la faiblesse au compteur. À l’heure actuelle, le Nifty a un support immédiat à 17400 tandis que la résistance se situe à 17750 niveaux.

