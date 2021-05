Nifty se termine à un nouveau record de clôture le 1er jour de la série F&O de juin; se rapproche de 15600

Le rallye d’aujourd’hui a été alimenté par Reliance Industries qui a augmenté de près de 6% au cours de la journée et a clôturé près des niveaux de 2095. Image: .

BSE Sensex et Nifty 50 se sont stabilisés plus haut le premier jour de la série F&O de juin à la suite de la chute des cas de COVID et ont débloqué l’annonce à Delhi. BSE Sensex a gagné 308 points pour terminer à 51 423, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a enregistré une clôture record à 15 446,90. Au cours des transactions intrajournalières, Nifty de NSE a atteint un sommet historique de 15 469,65, tandis que le Sensex à 30 actions a atteint un sommet de 51 529,32. Le marché dans son ensemble a sous-performé les indices de référence des actions. L’indice S&P BSE Midcap a chuté de 26 points pour terminer à 21 662. L’indice S&P BSE Smallcap a baissé d’un demi pour cent pour terminer à 23 478,69, après avoir atteint un nouveau sommet de 52 semaines de 23 743,32 dans les transactions intrajournalières. L’indice VIX indien, également connu sous le nom de jauge de peur du marché, a terminé à 17,37, en baisse de 12,78 pour cent. Sa clôture précédente était à 19,91. La jauge de peur aide les investisseurs et les traders à prédire les attentes de volatilité sur une période d’environ 30 jours.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Les marchés sont d’humeur jubilatoire depuis le début du commerce aujourd’hui. Il a clôturé bien au-dessus de la résistance de 15300 et devrait être dirigé plus haut vers des niveaux plus proches de 15600. Tant que 15000 tient, les traders peuvent utiliser n’importe quelle baisse pour accumuler des positions longues pour des cibles plus élevées.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Les marchés sont restés dans le vert alors que les investisseurs profitaient de la gloire de la capitalisation boursière de 3 billions de dollars, qui a été facilement atteinte grâce au rallye généralisé de la capitalisation boursière. Les FII étant des vendeurs nets en avril et mai, l’appétit manifesté par les investisseurs nationaux se reflète dans le dynamisme de l’ensemble du marché. Le commerce d’aujourd’hui était dirigé par les grands garçons – les jumeaux Reliance et HDFC, car nous avons constaté des prises de bénéfices dans les midcaps après les commentaires de la RBI sur les conséquences de l’infusion de liquidités pendant la pandémie.

Mohit Nigam, responsable PMS, Hem Securities

Le premier jour de négociation de la série F&O de juin a commencé sur une note positive, Nifty 50 atteignant des sommets historiques confirmant nos vues précédentes. Le rallye d’aujourd’hui a été alimenté par Reliance Industries qui a augmenté de près de 6% au cours de la journée et a clôturé près des niveaux de 2095. Le rallye était principalement sur le dos des attentes de fortes marges pétrochimiques pour FY22. La roupie a continué sa force pour la cinquième semaine consécutive et s’est échangée à environ 72,45. Nous nous attendons à une nouvelle hausse des marchés après avoir franchi aujourd’hui un nouveau plus haut historique. 15200 reste un support crucial.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

La baisse constante du dollar américain stimule le marché boursier indien en plus de la baisse du taux d’infection. Le maintien de la reprise est soutenu par la récente amélioration de l’investissement étranger avec la stabilisation du rendement américain et la baisse de l’indice du dollar. L’INR s’apprécie régulièrement par rapport à l’USD.

