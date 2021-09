Nifty termine à un record de clôture, les actions à moyenne capitalisation et à petite capitalisation surperforment ; Support astucieux à 17250

Le Sensex à 30 actions a terminé 69 points ou 0,12% à 58 247, tandis que l’indice Nifty50 a fermé boutique à 17 380, en hausse de 25 points ou 0,14%. Image: Pixabay

Après avoir négocié près d’un niveau record, BSE Sensex a terminé à plat mardi. Alors que l’indice Nifty 50 a abandonné le niveau 17400 après avoir atteint un nouveau record de 17438. Le Sensex à 30 actions a terminé 69 points ou 0,12 % en hausse à 58 247, tandis que l’indice Nifty50 a fermé ses portes à 17 380, en hausse de 25 points ou 0,14 pour cent. Les poids lourds des indices tels que Tata Consultancy Services (TCS), Kotak Mahindra Bank, HCL Tech, L&T, IndusInd Bank ont ​​le plus contribué au gain des indices. Les marchés plus larges ont une fois de plus surperformé les indices boursiers aujourd’hui. L’indice BSE Midcap a progressé de 1,09 % ou 270,22 points pour terminer à 25 054, tandis que l’indice BSE SmallCap a gagné 0,63 % ou 176,31 points pour s’établir au-dessus de 28 000 pour la première fois de son histoire. India VIX, l’indice de volatilité, a chuté de 3,20% pour terminer à 13,58.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Le Nifty se situe entre 17250 et 17450. Ce matin, nous avons tenté de dépasser 17450 mais avons résisté autour de ce niveau. Tant que nous n’aurons pas dépassé l’une ou l’autre des valeurs de l’indice, nous négocierons de manière lente. Étant donné que la tendance globale est positive, une bonne stratégie de trading consisterait à acheter ce marché en cas de creux.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Malgré une ouverture haussière, les indices domestiques ont clôturé à plat avec un biais positif au milieu de sentiments mitigés parmi les pairs mondiaux. L’inflation des prix de détail en Inde s’est ralentie à 5,3 % en août, restant dans la zone de confort de la RBI, tirée par la baisse de l’inflation des produits alimentaires. Cependant, l’inflation des prix de gros s’est accélérée à 11,39 %, interrompant la tendance à la détente de deux mois en raison des articles non alimentaires. Les marchés mondiaux se sont négociés prudemment avant l’indice des prix à la consommation américain qui sera publié aujourd’hui.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix

Sur le plan technique, l’indice a donné une cassure de la ligne de tendance baissière et pris le support de la ligne de tendance étendue, ce qui suggère un mouvement à la hausse dans le compteur. Sur un graphique horaire, l’indice a pris le support de 21 HMA et s’est maintenu au-dessus de la même force suggérée pour la hausse. Les indicateurs de dynamique RSI et stochastique soutiennent la tendance positive de l’indice. À l’heure actuelle, le niveau psychologique de 17500 pourrait être une résistance tandis qu’à la baisse, 17250 pourrait servir de support à l’indice.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a ouvert une journée avec un bon écart mais incapable de maintenir des sommets et a enregistré des bénéfices et a clôturé une journée à 17380 avec des gains minimes. L’indice a de nouveau franchi un obstacle par rapport à son précédent sommet et a formé une sorte de modèle à double sommet sur des délais inférieurs qui sera actif en dessous de la zone 17250, pour que l’indice à la hausse se maintienne au-dessus de la zone 17450, sinon nous pourrions voir plus de réservation de bénéfices et nous pourrions nous diriger vers zone de soutien immédiat de la zone 17300-17250.

S Ranganathan, responsable de la recherche, LKP Securities

La journée a clairement appartenu à l’indice Nifty Media qui a sous-performé les autres indices sectoriels. L’énorme hausse de ZEEL aujourd’hui a fait grimper l’indice Media alors que les gains observés sur d’autres actions semblaient pâles en comparaison. Les marchés au sens large ont enregistré des bénéfices aujourd’hui sur des actions qui ont connu une forte hausse ces derniers temps. »

