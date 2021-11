Nifty tient au-dessus de 18000, Sensex se termine en rouge; voici à quoi s’attendre des marchés le jour d’expiration F&O

Nifty a eu une autre journée de mouvement latéral. Image : .

Sur fond d’indices mondiaux modérés et de ventes persistantes par des fonds étrangers, BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en légère baisse mercredi. BSE Sensex a chuté de 80 points à 60352, tandis que NSE Nifty a terminé au-dessus de 18000, à 18017. Les poids lourds de l’indice tels que HDFC Bank, ICICI Bank, Hindustan Unilever Ltd (HUL), Tata Steel, Kotak Mahindra Bank ont ​​le plus contribué à la perte des indices. L’indice BSE Midacp a sous-performé BSE Sensex, chutant de plus d’un demi pour cent ou 132 points à 26 388. L’ESB SmallCap a terminé à plat avec un biais négatif à 29317. L’Inde VIX, l’indice de volatilité, a gagné 2 pour cent pour s’établir à 16,31. Pour Nifty 50, les analystes disent que 18200 agira comme une forte résistance tandis qu’à la baisse, les supports sont placés près des niveaux 17 750-17 800.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Dans l’ensemble, le marché intérieur a continué d’être négatif après une ouverture décevante, les craintes inflationnistes ayant affecté les marchés mondiaux. Cependant, la tendance du marché a été mitigée d’une action à l’autre. L’IPC de la Chine a augmenté de 1,5% en glissement annuel, tandis que l’indice des prix à la production a augmenté de 13,5% en glissement annuel en raison de l’inflation importée et des pénuries d’approvisionnement domestique. À l’échelle mondiale, les investisseurs attendent la publication des données sur l’inflation américaine attendues plus tard dans la journée, qui devraient se poursuivre à des niveaux record.

S Hariharan, Head- Sales Trading, Emkay Global Financial Services

Le sentiment du marché a été un peu plus faible en ce qui concerne les flux institutionnels au cours de la semaine dernière – les FII ont été des vendeurs nets d’une valeur de Rs 4000 crs dans le segment des liquidités et Rs 2500 crs en actions futures sin Nov jusqu’à présent. L’effet de levier long au détail via les futs boursiers continue d’être très fort – l’intérêt ouvert long net peut atteindre 14 milliards de dollars, ce qui est un sommet dans la vie. Une participation exubérante aux émissions primaires et un effet de levier élevé, combinés au pic du cycle de mise à niveau des bénéfices, représentent un risque majeur à court terme pour les marchés plus larges. Le secteur automobile a bénéficié du refroidissement des prix des métaux, qui ont pesé sur les marges, ainsi que d’une baisse des droits d’accise sur le carburant. Le secteur pharmaceutique est confronté à des vents contraires liés à l’érosion des prix sur le marché américain et pourrait être un sous-performant probable à l’avenir.

Vikas Jain, analyste de recherche principal chez Reliance Securities

Nous nous attendons à ce que les marchés se négocient de manière volatile par rapport à l’expiration hebdomadaire, car les positions longues se sont dénouées dans les secteurs bancaire et immobilier. .La réservation de bénéfices était visible dans quelques noms après les résultats trimestriels d’India Cement, Strides Pharma et Bank of Baroda au cours de la journée. Du côté supérieur, 18 200 agiront comme une forte résistance tandis qu’à la baisse, les supports sont placés près des niveaux 17 750-17 800.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty a eu une autre journée de mouvement latéral. Aujourd’hui encore, il a pris de la résistance à sa moyenne mobile de 20 périodes. Il a clôturé à 18012 après avoir atteint un plus bas de 17915. Nifty a une résistance dans la fourchette 18050-18100 et un support aux niveaux 17800 et 17650. Il est suggéré aux traders de ne pas initier de nouvelles positions longues jusqu’à ce que le moment opportun se termine au-dessus de 18100 avec des volumes supérieurs à la moyenne.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a ouvert une journée avec un écart en baisse, mais à la fin, l’indice a réussi à clôturer à nouveau une journée au-dessus de la barre des 18 000 avec une légère perte. L’indice a formé une zone de support autour de la zone 17970-17920 s’il parvient à maintenir les niveaux ci-dessus, nous pouvons voir une session entrante de rebond rapide, mais s’il ne parvient pas à se maintenir, nous pouvons voir plus de recul vers la zone 17700-17600 qui sont des supports de baisse pour l’indice et le bon obstacle pour nifty se forment près de la zone 18100-18200, la plage globale se situe toujours entre la zone 17600-18300

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.