Nifty upside peut être plafonné à 16950-17000, Bank Nifty à 36300-36400 ; Achetez ces 3 actions pour des gains

in

Bank Nifty a continuellement sous-performé l’indice de référence sur toutes les périodes, ce qui est visible de l’indicateur de force relative (RS). (Photo : REUTERS)

Par Rohan Patil

L’indice de référence NSE Nifty 50, au cours des deux dernières séances de bourse, oscille dans une fourchette très étroite et a formé deux petites bougies consécutives indiquant une fourchette de négociation latérale. Nifty 50 a cassé sa consolidation de chandelier à fourchette étroite le 27 août 2021 et a enregistré son plus haut niveau à vie de 16722,05.

Nifty a également modifié son schéma de couverture nuageuse sombre qui s’est formé le 18 août, indiquant que les taureaux ont le dessus dans le scénario actuel. Depuis les dernières séances de bourse, l’ampleur du marché est en faveur des taureaux. En termes de ratio sur deux clôtures positives, il y a une clôture négative qui indique un ratio de 2:1.

L’indice se négocie étroitement au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de 21 jours sur l’intervalle quotidien. Nous avons également repéré une divergence cachée haussière dans le RSI (14) où les prix n’ont pas enregistré de nouveau plus bas intermédiaire mais le RSI a formé un nouveau plus bas près de 65 niveaux sur l’intervalle quotidien.

Nifty a clôturé bien au-dessus du niveau de 16600, ce qui est un début optimiste pour la série de septembre. La résistance à la hausse devrait être plafonnée à près de 16950 à 17000 niveaux. Pour l’instant, le niveau de support du Nifty se situe entre 16 400 et 16 300 niveaux.

BANQUE NIFTY

Ce fut une semaine volatile pour le Bank Nifty, où les prix se sont négociés dans une fourchette de mille points et ont clôturé en hausse de 1,70 % par rapport à la clôture de la semaine précédente. Les prix se négocient dans le cadre du rectangle sur la période quotidienne et ont pu clôturer au-dessus de leurs moyennes mobiles exponentielles de 21 et 50 jours. Bank Nifty a continuellement sous-performé l’indice de référence sur toutes les périodes, ce qui est visible de l’indicateur de force relative (RS). La majorité des indicateurs & oscillateur a indiqué une tendance négative pour l’indice bancaire.

La Réserve fédérale commencera à revenir sur ses politiques de taux ultra-bas cette année tant que les embauches continueront de s’améliorer, a déclaré vendredi le président Jerome Powell, signalant le début de la fin de la réponse extraordinaire de la Fed à la récession pandémique.

L’oscillateur Momentum RSI (14) s’est aplati près de la fourchette 55 – 65 et indique clairement une fourchette de négociation latérale dans les actions bancaires sur la période hebdomadaire. La résistance à la hausse devrait être plafonnée à près de 36 300 à 36 400 niveaux. Pour l’instant, le niveau de support de Bank Nifty se situe entre 34800 et 34600 niveaux.

Actions à acheter

BANQUE HDFC : ACHETER

CMP : Rs 1548.45

Cible RS 1635 | Stop Loss Rs 1500 | Retour 05,62 %

Les prix se négociaient dans une formation de triangle symétrique au cours des quatre derniers mois et ont formé une résistance de ligne de tendance à 1530 niveaux. HDFC BANK est sorti d’une configuration en triangle symétrique à 1558 niveaux le 24 août et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme.

L’indicateur MACD lit au-dessus de sa ligne centrale avec un croisement positif au-dessus de sa ligne de signal. L’oscillateur Momentum RSI (14) lit au-dessus de 60 niveaux, ce qui indique que l’élan positif aimera continuer à avancer.

ABB INDE : ACHETER

CMP : Rs 1850

Objectif Rs 2050 | Stop Loss Rs 1790 | Retour 11%

Une configuration de swing trade est visible pour ABB India Ltd. L’action peut donner jusqu’à 11% de rendement. Il a donné une percée sur plusieurs années et l’élan devrait se poursuivre. La configuration des prix semble prometteuse avec une grosse bougie verte associée à des volumes impressionnants. Sur le front de l’indicateur, MACD a montré un croisement positif sur les graphiques quotidiens et ADX affiche une lecture de 22 avec une tendance à la hausse.

Le compteur a probablement terminé sa phrase d’accumulation près de son support de ligne de tendance horizontale sur l’échelle hebdomadaire. Le RSI (14) sur le graphique journalier se situe à près de 67 niveaux, ce qui indique que l’action a encore beaucoup de potentiel pour aller de l’avant.

BRITANNIA : ACHETER

CMP : Rs 3941

Cible Rs 4220 | Stop Loss Rs 3783 | Retour 07%

BRITANNIA a enregistré son plus bas de Rs 2100 le 20 mars et les prix ont connu un renversement brutal et ont donné un retour de 90% en seulement quatre mois et ont atteint un sommet de 4010 le 24 juillet. échelle hebdomadaire.

Les prix de la semaine dernière ont donné lieu à une rupture d’un modèle de consolidation d’un an et ont testé son plus haut de 52 semaines de Rs. 3967.50. L’indice Nifty FMCG lui-même a donné une cassure de la zone de conjonction de huit semaines, ce qui indique que l’indice FMCG est susceptible de mener par l’avant.

Sur le graphique journalier, l’action a formé un motif W après avoir formé un motif à double fond autour des R. niveau 3400, en dessous de sa moyenne mobile exponentielle de 200 jours.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.