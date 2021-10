Nifty vise toujours 18 000 cibles cette semaine, Bank Nifty pourrait se diriger vers 38 300 ; RIL, NTPC, les meilleures idées pour gagner de l’argent

Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Nifty se négocie dans la fourchette 18000-17300 avec un biais mitigé.

Sur le graphique hebdomadaire, l’indice Nifty 50 a formé une bougie baissière la semaine dernière et est resté limité dans la fourchette High-Low de la semaine précédente, indiquant un manque de force de chaque côté. L’indice évolue dans une formation Higher Top et Higher Bottom sur le graphique hebdomadaire, indiquant un biais positif. Le schéma graphique suggère que si Nifty franchit et se maintient au-dessus des niveaux 17800, il assisterait à un achat qui conduirait l’indice vers les niveaux 18000-18300. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau 17300, il assisterait à une vente qui amènerait l’indice vers 17100-16800.

Sur le graphique journalier, Nifty a clôturé en dessous de ses SMA à 20 jours, ce qui indique un biais négatif à court terme. Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Nifty se négocie dans la fourchette 18000-17300 avec un biais mitigé.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI et l’oscillateur de dynamique stochastique sont tous deux devenus négatifs et sont en dessous de leurs lignes de référence respectives indiquant un biais négatif.

Perspectives dérivées astucieuses

Nifty a conclu l’expiration du mois de septembre sur une note inférieure à 75 % contre 84 % en août, perdant environ 9 lakh d’actions dans OI, indiquant une certaine réservation de bénéfices à des niveaux plus élevés. Dans Bank Nifty, les rouleaux de septembre étaient légèrement plus élevés à 81% contre 79% de l’expiration d’août, ajoutant 6,40 actions lakh dans OI. India Vix, indicateur de la volatilité du marché, est passé de ses récents niveaux inférieurs de 11-13 à actuellement 17,21, ce qui suggère un sentiment d’appréhension alors que Nifty faisait face à des réservations de bénéfices à des niveaux plus élevés ; Cependant, à mesure que la détente par rapport aux niveaux actuels augmentera, Nifty augmentera. Nifty vendredi en octobre, la série s’est clôturée avec une baisse de 93 points (-0,53%) et un ajout d’OI de 3,66 lakh (3,14%) d’actions dans OI indiquant une accumulation courte, tandis que Bank Nifty a assisté à un long déroulement avec une baisse de prix de 263 points (- 0,70) avec une perte d’OI de 0,70 lakh (-3,36 %) d’actions.

Les données d’options montrent que Nifty dans l’expiration hebdomadaire prévue le 7 octobre a le plus haut OI du côté CALL à 18 000 (42,11 L) et 17 700 (36,34 L) grèves respectivement où l’écriture de 18,40 actions lakh et 12,86 actions lakh a été observée à 18 000 et 17 600 grèves respectivement , indiquant une zone de forte résistance à 17 700 – 18 000, tandis que du côté PUT, l’OI le plus élevé est à 17 400 (29,16 L) et 17 000 (26,44 L) ; dans lequel l’écriture de 19,96 lakh et de 11,78 parts de lakh a été vue, indiquant une forte zone de soutien. Nifty 17 500 est susceptible d’agir comme un pivot crucial car les deux Call & Put ont vu l’ajout de 18,25 et 10,89 actions Lakh dans OI.

Perspectives astucieuses de la banque

Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une bougie baissière portant des ombres de chaque côté représentant une volatilité extrême de chaque côté. L’indice évolue dans une formation supérieure supérieure et inférieure supérieure sur le graphique hebdomadaire, indiquant une tendance à la hausse soutenue sur les graphiques à long terme. Le schéma graphique suggère que si Bank Nifty franchit et se maintient au-dessus des niveaux 38 000, elle assisterait à des achats, ce qui conduirait l’indice vers les niveaux 38 300-38 600. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 36800, il assistera à une vente, ce qui portera l’indice vers 36200-36000. Bank Nifty se négocie au-dessus des SMA de 20, 50 et 100 jours qui sont des moyennes mobiles importantes à court terme, indiquant un biais positif à court et moyen terme. Bank Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Bank Nifty se négocie dans la fourchette 38300-36500 avec un biais mitigé.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI et l’oscillateur de dynamique stochastique sont tous deux devenus négatifs et sont en dessous de leurs lignes de référence respectives indiquant un biais négatif.

Perspectives des dérivés de Bank Nifty

Dans Bank Nifty, l’OI le plus élevé du côté CALL à l’expiration hebdomadaire du 7 octobre est à 38 000 (15,16 L), 37 500 (10,85 L) et 38 500 (9,70 L) ; tandis que du côté PUT, l’OI le plus élevé est à 37 000 (10,97 L) et 36 000 (7,80) grève, avec 37 000 agissant comme niveau pivot pour l’expiration car il y a eu l’ajout de 4,84 parts lakh du côté CALL et l’ajout de 6 lakh du côté PUT suggérant que tout mouvement de maintien de chaque côté de ce niveau décidera de la tendance de Bank Nifty. Alors que sur le front de l’écriture, 38 000 Call ont vu l’écriture de 4,83 actions lakh suivies de 38 500 Call écrivant 4,37 actions lakh indiquant une forte zone de résistance, tandis qu’un fort soutien sera observé à 36 400 et 36 000 car les auteurs de Put ont été actifs lors de cette grève.

Stratégie Nifty 50 pour cette semaine

Les traders peuvent lancer une stratégie modérément haussière avec des sorties de primes réduites et un seuil de rentabilité inférieur appelé BULL CALL SPREAD pour l’expiration du 7 octobre dans laquelle le trader achètera un lot de 17 600 call strike @ 91 et vendra simultanément un lot de 17 850 call strike @ 26, de sorte que le net les sorties ou les pertes maximales seront limitées à 3 250 Rs. Le jour de l’expiration, si Nifty clôture au-dessus de 17 665, la stratégie commencera à générer des bénéfices, mais comme le risque est limité, le profit est également limité. Les gains maximum seront limités à Rs 9 250 uniquement parce que les gains d’un long strike call de 17 600 seront compensés par le strike call vendu de 17 850 si Nifty clôture au-dessus de 17 850 à l’expiration.

Secteurs, actions à surveiller cette semaine

Nous nous attendons à ce que l’électricité, les télécommunications, le ciment, la banque, la finance et l’automobile se portent bien à court terme. Des actions telles que United Spirits, Sun Pharmaceuticals, NTPC, Reliance Industries Ltd, Bharti Airtel, Canara Bank, LIC Housing, Tata Motors, Finpipe, Ambuja Cement peuvent bien faire.

(Rajesh Palviya, VP – Research (Head Technical & Derivatives), Axis Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

