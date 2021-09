Nifty vu à 17700 d’ici la fin décembre: Achetez ICICI Bank, SBI, d’autres actions financières pour profiter de ce rallye

En plus de six mois, l’indice Nifty 50 a progressé de plus de 12 %, et le positionnement du marché s’est lentement déplacé vers des jeux cycliques défensifs et sélectifs. Image : .

L’indice NSE Nifty 50 devrait atteindre 17 700 niveaux d’ici décembre 2021, car la volatilité liée à la fourchette suggère la poursuite d’une forte tendance haussière, a déclaré Axis Securities. La société de bourse a relevé son objectif Nifty 50 décembre contre 17 400 auparavant. En août 2021, India VIX, l’indice de volatilité, s’échangeait autour du niveau de 13, ce qui est inférieur à la moyenne à long terme de 22, suggérant une configuration positive pour le marché avec une baisse limitée. Axis Securities estime que si le VIX continue de baisser, cela déclenchera un nouveau rallye sur le marché au sens large. Depuis novembre 2020, les actions à petite et moyenne capitalisation ont pris de l’ampleur et devraient afficher des rendements solides en 2021 alors que les incertitudes économiques et la volatilité diminuent.

En plus de six mois, l’indice Nifty 50 a progressé de plus de 12 %, et le positionnement du marché s’est lentement déplacé vers des jeux cycliques défensifs et sélectifs qui ont surperformé le jeu des secteurs sensibles depuis février 2021. Alors que Nifty 50 se dirige vers 17 700, ce qui implique un rallye de 500 points par rapport aux niveaux actuels, Axis Securities a suggéré d’acheter quelques actions financières qui pourraient offrir jusqu’à 30 pour cent de rendement. La société de courtage continue de rester optimiste sur le marché et estime qu’il sera essentiel de se concentrer sur la pérennité des bénéfices pour aller de l’avant.

Top 4 des valeurs financières à acheter

Banque ICICI

Acheter, CMP : Rs 719.20, Objectif : Rs 810, Upside : 13%

Axis Securities voit un rallye de 13 pour cent dans les actions de la Banque ICICI. Il estime qu’une croissance plus élevée des prêts, une amélioration des bénéfices d’exploitation et un solide coussin de provision associé à une solide franchise de dépôts contribueront à l’expansion du ROAE/ROAA au cours des exercices 22-23E. Alors que les principaux risques incluent une détérioration significative de la qualité des actifs de détail et un retard dans la résolution des actifs stressés.

Banque d’État de l’Inde (SBI)

Acheter, CMP : Rs 430,90, Objectif : Rs 555, Upside : 28,8 %

Il faudra que l’action SBI bondisse de près de 30% par rapport aux niveaux actuels pour atteindre le prix cible fixé par la société de courtage. Il estime que SBI est le meilleur jeu parmi les banques PSU sur la reprise progressive de l’économie indienne compte tenu de son PCR sain, de sa capitalisation robuste, d’une franchise de passif solide et de perspectives d’amélioration de la qualité des actifs. “Nous pensons que la normalisation des coûts du crédit et l’amélioration des performances opérationnelles conduiront à des ROE à deux chiffres de 13 à 15 % d’ici l’exercice 22-23E”, a déclaré Axis Securities.

Banque fédérale

Achat, CMP : 82,40 Rs, objectif : 100 Rs, hausse : 21,4 %

La Banque fédérale construit prudemment une combinaison de prêts vers des prêts aux entreprises et aux particuliers à notation élevée. Les principaux points positifs sont une concentration accrue sur le commerce de détail, des revenus de commissions élevés, une capitalisation adéquate et un provisionnement prudent. Les principaux risques comprennent les tendances de la qualité des actifs au cours des prochains trimestres et les perspectives de croissance des prêts.

Petite banque de financement Equitas

Achat, CMP : 62,65, objectif : Rs 76, hausse : 21,3 %

La société de courtage estime qu’Equitas Small Finance Bank est éligible à une réévaluation compte tenu de l’amélioration de sa rentabilité, de la qualité de ses actifs ainsi que de ses ratios de rendement. Récemment, la banque a approuvé le schéma de fusion (fusion inversée) avec le promoteur (Equitas Holdings), qui garantirait le respect des exigences réglementaires.

